T.C. BOĞAZLIYAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO :2023/24

KARAR NO :2024/980

DAVACI :Davacı vekili Av. Yağmur AYIK DAHİLİ DAVALI : Ahmet AKKAN- 54*******50 T.C. Kimlik numaralı, İhsan ve Zarif oğlu. 01/01/1949 Yiğitler doğumlu. 04/06/2002 doğumlu.

Davacı tarafından açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında; mahkememizce davalı malik Ahmet AKKAN' ın tebligata yarar yurtiçi ve yurtdışı açık adresleri tespit edilemediğinden, tespit edilen adreslerine de tebligat yapılması mümkün olmadığından, mahkememizin 06/12/2024 tarih ve 2023/24 Esas, 2024/980 Karar sayılı kararının ve davacı vekili tarafından sunulan istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Gerekçeli kararın ilan edildiği tarihten itibaren iki hafta içerisinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar tebligat yerine geçerli olmak üzere ve İstinaf başvuru dilekçesinin ilan edildiği tarihten itibaren iki hafta içinde cevap dilekçesinin mahkememize verilebileceği hususu tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02567399