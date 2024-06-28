  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar T.C. BOĞAZLIYAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. BOĞAZLIYAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-06-28 00:00:00 -

T.C. BOĞAZLIYAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/173

     Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Aşağı Mah/Köyü, 353 ada 118 parsel sayılı taşınmaz kayıt malikleri/müteveffalar Ahmet oğlu Mustafa (soyadı ve kimlik bilgileri olmayan) ve Ahmet oğlu Mehmet (soyadı ve kimlik bilgileri olmayan) mirasçılarının bulunup bulunmadığı ve kimler olduğu tespit edilemediğinden 4721 Sayılı TMK 594 maddesi gereğince, iş bu ilan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde hak sahiplerinin mahkememize müracaat ederek mirasçılık sıfatlarını bildirmeleri ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02052256