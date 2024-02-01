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Resmi İlanlar T.C. BODRUM 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. BODRUM 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-02-01 00:00:00 -

T.C. BODRUM 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/105
 
İLAN

Davacılar Emine Demir vd. ile davalılar Kıymet Taş vd. arasında görülen Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle:

Dava konusu; Muğla ili, Bodrum ilçesi, Çamarası Mah. Mantak Mevkii, 113 ada 10 parselde kayıtlı taşınmazın TMK 713. Madde gereğince tescili talep edildiğinden taşınmazın tescil koşullarının oluşmadığını bilen ya da taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Bodrum 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/105 Esas esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacıların iddiası ispatlanmış olursa, davacılar adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği husus TMK 713. Maddeleri gereğince ilan olunur.14/04/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01974743