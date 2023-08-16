T.C. BODRUM 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLÂN

ESAS NO : 2023/284

KARAR NO : 2023/404

Davacı ÖRS RESTAURANT İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan İhalenin Feshi (Ortaklığın Giderilmesi Nedeniyle (İİK M.134) (Alacaklı,Borçlu Tarafından Açılan)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;



Mahkememizin 28.04.2023 tarihli celsesinde; davanın HMK 88. Maddesi gereğince usulden REDDİNE karar verilmiş olup, söz konusu karar davacı vekili tarafından 14.06.2023 tarihli dilekçe ile istinaf edilmiş ancak mahkememizin 03.07.2023 tarihli ek kararı ile davacı vekilinin istinaf başvurusundan vazgeçmiş sayılmasına karar verilmiş olup, bu kez işbu ek karar 10.07.2023 tarihli dilekçe ile istinaf edilmiş olup, mahkememizin 28.04.2023 tarihli kararı, 03.07.2023 tarihli ek kararı ile davacı vekilinin 14.06.2023 ve 10.07.2023 tarihli istinaf dilekçeleri yerleşim yeri adresi bulunmayan ve başkaca adresi de tespit edilemeyen dahili davalı Özer ve Gülseren oğlu, 07/02/1983 dğ.lu 51769501116 TC Kimlik Numaralı Ali ÖZAK'a ilânen tebliğ olunur. 10/07/2023

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Basın No: ILN01876661