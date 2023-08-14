T.C. BODRUM 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2022/608

DAVALI :ÜMİT BİLGİ - T.C Kimlik No: 66523018304

Mahkememizce adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Hakkınızda yapılan adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Durusma Günü: 15/11/2023 günü saat: 08:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01876219