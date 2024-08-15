T.C. BODRUM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2024-08-15 00:05:00 -
T.C. BODRUM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/377 Esas
İ L Â N
Davacı Nimet Biner tarafından davalılar Ahmet Sarıhan, Dilber Ayhan, Hasan Sarıhan, Mustafa Sarıhan aleyhine Muğla ili, Bodrum ilçesi, Kumbahçe Mahallesi 1177 Ada, 24 parsel nolu taşınmaz hakkında Mahkememize 2024/377 Esas sayılı dava dosyası açılmış olup,
Dava konusu Muğla ili, Bodrum ilçesi, Kumbahçe Mahallesi 1177 Ada, 24 parsel nolu taşınmaza ilişkin mahkememizde işbu dava açılmış olmakla dava konusu taşınmaz hakkında hak iddiası bulunanların ve davaya katılmak isteyenlerin TMK'nın 713. Maddesi gereğince, ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize başvurmaları, aksi takdirde tescile karar verilebileceği ilanen tebliğ olunur
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Basın No: ILN02076760