T.C. BODRUM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



ESAS NO : 2018/657 Esas

DAVALILAR : Mustafa KASAR ve Şükrü KASAR

Davacı D.S.İ. Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan Bedel Tespiti Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinizin yetersiz olması ve yapılan adres araştırmasından da netice alınamadığından26/01/2026 tarihli bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu taşınmaz: Muğla ili Bodrum ilçesi Torba Mahallesi 127 Ada 1 Parsel Bodrum/MUĞLA

Bilirkişi raporunda özetle: Dava konusu taşınmazın güncel değerinin keşif tarihi 07/05/2024 itibariyle 40.118.080,00-TL olduğunu bildirmişlerdir.

Durusma Günü: 03/04/2026 günü saat: 11.10'dur.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibareniki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve ilanın yayımlandığı tarihte tebliğin yapılmış sayılmasına karar verileceği hususu, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ihtar ve tebliğ olunur. 27/01/2026

