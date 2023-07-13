T.C. BODRUM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2018/679

DAVALI : MEHMET ÖZEN - TC:31316182982 -

1- Kızılcapınar Mah. Manolya (kızılcapınar) Sk. Dış Kapı No:4 Germencik/ AYDIN

2- Çeltikçi Mah. Bayındır Cad. No:79 Rabia Apt. K:3 D:6 Söke/ AYDIN

3- Betontaş Hazır Beton San. Limited Şirketi Yenikent Mahallesi Göcereğlupınarı Mevkii Söke/ AYDIN

4- Kızılcapınar Mah. Manolya Sk. No:2 Germencik/ AYDIN



Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;



Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen ve mahkememizce tespit edilen adreslerinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligatlar yapılamamıştır. Adres araştırmasından ve mernis adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Dava Dilekçesinde Özetle: Dava konusu Muğla İli, Bodrum İlçesi Güvercinlik Mahallesi 109 Ada 11 Parselde kayıtlı taşınmaz için yolsuz olarak tescil edilen tapunun iptali ile müvekkili adına tesciline karar verilmesi talebidir.



Bilirkişi Raporunda Özetle: "Muğla ili, Bodrum ilçesi, Güvercinlik Mahallesi, 109 ada 11 numaralı parselde bulunan arsa vasıflı 175,29m² alanlıdır. Taşınmazın tapu şerhlerinde, imar düzenlemesine alınmış olduğu bilgisi yer alır. Taşınmazın keşif tarihindekideğeri = 1.826.000,00 TL, Dava tarihindeki değeri; 286.000,00 TL ederindedir. Tarafımızdan hazırlanıp e-imza ileimza altına alınmış iş bu rapor takdiri sayın mahkemenize aittir." şeklinde görüş bildirmiştir.



Duruşma Günü: 18/10/2023 günü saat: 11:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01858086