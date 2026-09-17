T.C. BODRUM 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/674

KARAR NO :2025/410

DAVACI: K.H.

SANIK : ÖZGÜR DEMEK, HÜ*****Dİ ve GÜ**UR oğlu, 06/06/2003 KÜ***YA doğumlu. TC Kimlik No : 62*******14

SUÇ : Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ : 02/12/2021

ASIL KARAR TARİHİ : 04/07/2025

EK KARAR TARİHİ : 06/08/2026

Sanık Özgür DEMEK'in adresinin meçhul olması nedeniyle Mahkememizden verilen 06/08/2026 tarih ve yukarıda esas- karar numarası yazılı ek kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Karar Özeti:

"HÜKÜM: (Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere)

1-Sanık hakkındaki yukarıda esas ve kararı belirtilen kesinleşmiş ilam yönünden, 7589 sayılı Kanun ile 5237 sayılı TCK’nın 158 maddesine eklenen 4. fıkra ve Geçici Madde hükümleri kapsamında UYARLAMA YARGILAMASI YAPILMASINA,

2-Sanık hakkında önceki hükümde müşteki zararı giderilmediğinden TCK 168 maddesinin uygulanmadığı nazara alınarak 7589 sayılı kanunun Geçici 1. Maddesinin 7. Maddesi uyarınca,

-Sanığa mağdurun zararı olan 910,00 TL'yi gidermek üzere işbu ihtarın tebliğinden itibaren 6 aylık kesin süre verilmesine,

-Bu süre içinde aynen geri verme veya tazmin suretiyle mağdurun zararının tamamen giderilmesi halinde, 5237 sayılı Kanunun 168 inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanabileceğinin ihtarına,

-Sanığa söz konusu zararı öncelikle müştekinin İban adresi olan TR69 0011 1000 0000 0097 9651 92 adresine EFT-HAVALE yöntemi ile gönderebileceğinin ihtarına,

-Sanığa bu yöntem dışında söz konusu zararı Vakıfbank Bodrum Şubesinde bulunan, Alıcı adına (Hukuk Mahkemeleri Emanet Hesabı) yazarak, ıban kısmına (TR05 0001 5001 5800 7290 5002 58) yazarak, açıklama kısmına ise (Mahkeme adı, Dosya No, Yatıran Şahsın Ad ve Soyad bilgileri, zarar giderimi) şeklinde yazarak EFT-HAVALE yöntemi ile gönderebileceğinin ihtarına,

-Sanığa zararı giderdiyse buna ilişkin zarar giderim makbuzunu mahkememize ibraz etmesi gerektiğinin ihtarına,

-Sanığa başkaca bir süre verilmeyeceği ve bu süre içerisinde zararı giderip makbuzu sunmadığı takdirde zararı gidermediği kabul edilerek mevcut bilgi ve belgeye göre karar verileceğinin ihtarına,

***BU EK KARARIN İHTAR YERİNE GEÇMESİNE,

3-7589 sayılı kanunun Geçici 1. Maddesinin 7. Maddesindeki "Mağdurun zararı tamamen giderilinceye kadar, bu fıkra uyarınca infazın ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilemez." şeklindeki yasal düzenleme nazara alınarak mağdurun zararı giderilmediğinden İNFAZIN BU AŞAMADA AYNEN DEVAMINA,

4-Sanığın eyleminin anılan düzenleme kapsamında kalıp kalmadığının ve lehe kanun hükümlerinden yararlanma koşullarının değerlendirilmesi amacıyla duruşma açılması gerektiği anlaşılmışsa da, yukarıdaki geçen ödemeler için 6 aylık uzunca bir süre verilmiş olması nazara alınarak verilen süre dolduğunda TCK 7/2, 5252 Sayılı Kanunun 9. Maddesi uyarınca uyarlama yargılaması yapılmak üzere duruşma açılmasına, bu aşamada mevcut yasal süre nazara alınarak duruşma günü verilmesine yer olmadığına,

5-Zarar giderildiği takdirde İNFAZ konusunda celse arasında yeniden değerlendirme yapılmasına,

6-Zarar giderildiği takdirde celse arasında re'sen duruşma günü verilerek sanık, sanık müdafii, varsa katılan ile vekiline ek karar ekli duruşma gününü bildirir "duruşmaya katılmadığınız takdirde yokluğunuzda duruşmaya devam edilerek karar verilebilir" ihtaratlı tebligat çıkarılmasına,

7-Ek karardan bir suretin sanığa tebliğine,

8-Ek karardan bir suretin Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosuna gönderilmesine,

Dair, 5275 sayılı Kanun'un 101/1 maddesi uyarınca dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda 7499 Sayılı Kanun ile değişik CMK'nın 273. Maddesi uyarınca hükmün tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 hafta içerisinde, hükmü veren mahkememize bir dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine bir beyanda bulunup tutanak tutturup hakime onaylatmak ya da en yakın Asliye Ceza Mahkesine veya Ağır Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi suretiyle, sanık tutukluysa zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunup tutanak tutturup onaylatmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle, 5275 sayılı Kanun'un 101/3 maddesi del. ile 5271 sayılı CMK'nın 267. maddesi gereğince Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesine İTİRAZ kanun yolu açık olmak üzere kanun yollarına başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ihtarı ile oy birliğiyle karar verildi. 06/08/2026" Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur. 14/09/2026

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Basın No: ILN02549966