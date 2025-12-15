T.C. BODRUM 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/18 Tereke

08.12.2025

Konu : 4721 Sayılı TMK 621. Maddesi Gereği İlan

İLÂN

MİRAS BIRAKAN: MUSTAFA TEVFİK ÇOĞAL - TC No:46957164518 -BAHATTİN ve İBDİSAN oğlu, 30/03/1952 dğ.lu, Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Mahmudiye nüfusuna kayıtlı

Yukarıda açık kimliği yazılı miras bırakanın alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kayıtlarını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği; İİK.nın 166. ve 218 nci maddeleri gereğince ilân olunur.

Basın No: ILN02360854