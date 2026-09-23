T.C. BODRUM 1.(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2026/17 Tereke Satış

Konu : Basit Tasfiye İlânı

TASFİYENİN İFLÂS HÜKÜMLERİ GEREĞİBASİT USÛLDE YAPILDIĞINA DAİR İLÂN

MAHKEMESİ: Bodrum 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 27.01.2022 gün, 2019/21 Tereke Esas 2020/39 Tereke Karar sayılı Terekenin İflâs Hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin karar

MİRAS BIRAKAN:MUHİTTİN BEKLİOĞLU (TC Kimlik No:11276490730, Dursun ve Şahadet oğlu, Turhal-07.05.1944 dğ.lu,)

Yukarıda açık kimliği yazılı miras bırakanın yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflâs hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup, tasfiye işlemlerinin basit usûlde yürütülmesine karar verilmiştir. Bu sebeple, alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kayıtlarını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği; İİK.nın 166. ve 218 nci maddeleri gereğince ilân olunur. 21.9.2026

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Basın No: ILN02553275