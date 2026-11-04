T.C. BODRUM 1.(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
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T.C. BODRUM 1.(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
İFLÂS ALACAKLILARI SIRA CETVELİ İLÂNI
MAHKEMESİ: Bodrum 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 27.01.2022 tarih, 2019/21 Tereke Esas ve 2020/39 Tereke Karar sayılı sayılı Terekenin İflâs Hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin karar
MİRAS BIRAKAN: MUHİTTİN BEKLİOĞLU (TC Kimlik No:11276490730,Dursun ve Şahadet oğlu, Turhal-07.05.1944 dğ.lu,)
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı miras bırakan hakkındaki alacak ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş, 2004 s. İİK'nun 206. ve 207.maddeleri gereğince düzenlenen sıra cetveli Bodrum 1.Sulh Hukuk Mah. Satış Memurluğunda incelemeye hazır bulundurulmuştur.
Alacakları kısmen veya tamamen reddedilen alacaklıların İİK'nun 235.maddesi gereğince, alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazlarını 15 gün içerisinde, yalnız sıraya ilişkin itirazların ise 7 gün içerisinde tasfiyeye karar veren Bodrum 1.Sulh Hukuk Mahkemesinde dava yoluyla yapmaları hususu2004 s. İİK'nun 166, 180, 233, 232, 234 ve 235.maddeleri gereğince ilân ve tebliğ olunur.
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Basın No: ILN02584173