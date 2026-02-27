T.C. BODRUM 1.(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Sayı :2026/4 Tereke Satış
12.02.2026
TEREKENİN İFLÂS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA DAİR İLÂN
MAHKEMESİ: Bodrum 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 04.12.2025 tarih, 2025/5 Tereke Esas ve 2025/59 Tereke Karar sayılı sayılı Terekenin İflâs Hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin karar
MİRAS BIRAKAN:MİTHAT YILDIRIM (TC Kimlik No:34993791454,Hasan ve Fatma oğlu, Yeniköy-25.10.1942 dğ.lu,) Yukarıda kimlik bilgileri yazılı miras bırakan hakkında yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflâs hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile Memurluğumuzda başlamıştır. İİK’nun 166. maddesi gereğince ilân ve tebliğ olunur.
