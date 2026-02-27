  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. BODRUM 1.(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. BODRUM 1.(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. BODRUM 1.(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2026/4 Tereke Satış
12.02.2026

TEREKENİN İFLÂS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA DAİR İLÂN

MAHKEMESİ: Bodrum 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 04.12.2025 tarih, 2025/5 Tereke Esas ve 2025/59 Tereke Karar sayılı sayılı Terekenin İflâs Hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin karar

MİRAS BIRAKAN:MİTHAT YILDIRIM (TC Kimlik No:34993791454,Hasan ve Fatma oğlu, Yeniköy-25.10.1942 dğ.lu,) Yukarıda kimlik bilgileri yazılı miras bırakan hakkında yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflâs hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile Memurluğumuzda başlamıştır. İİK’nun 166. maddesi gereğince ilân ve tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02409641