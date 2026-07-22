T.C. BODRUM 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2026/3 Tereke Satış

24.05.2026

Konu : Basit Tasfiye İlânı

TASFİYENİN İFLÂS HÜKÜMLERİ GEREĞİ

BASİT USÛLDE YAPILDIĞINA DAİR İLÂN

MİRAS BIRAKAN:TUĞBA SARIDENİZ - Musa Tayfun ve Nuray kızı, 1980 dğ.lu,

MAHKEMESİ: Bodrum 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 17.3.2020 gün, 2019/10 Tereke Esas ve 2020/22 Tereke Karar sayılı kararı.

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı miras bırakan hakkında yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflâs hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile Memurluğumuzda başlamakla;

Yukarıda açık kimliği yazılı miras bırakanın yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflâs hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup, tasfiye işlemlerinin basit usûlde yürütülmesine karar verilmiştir. Bu sebeple, alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kayıtlarını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği; İİK.nun 166. ve 218. maddeleri gereğince ilân olunur.

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Basın No: ILN02513674