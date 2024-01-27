T.C. BİTLİS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/537 Esas

Davacı , HAKİM ATALAY ile Davalı , BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ve BİTLİS MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu yerin bulunduğu alan dosyamıza sunulan 23/05/2023 havale tarihli fen bilirkişi raporundaki; dava konusu alanın ek-1 krokide kırmızı renkli kalem kullanarak A harfiyle gösterilen alan olduğu, bu alanın yüzölçümünün 71338,46 m2 olduğu, Bitlis İli, Merkez İlçesi, Beşminare Mahallesinde tescil harici alana denk geldiği, tek parça halinde talep edildiği; dava konusu alanın kuzeyinin Bitlis İli, Merkez İlçesi, Beşminare Mahallesi, 841 ada 2 parsel numaralı taşınmaz olduğu, bu taşınmazın cinsinin tarla olduğu; dava konusu alanın doğusunun ekli krokide görüldüğü üzere dava konusu taşınmazla bitişik olmamakla birlikte Bitlis İli, İlçesi, Tatvan İlçesi, Örenlik Köyü, 194 ada 1 parsel numaralı taşınmaz olduğu, bu taşınmazın cinsinin mera olduğu; dava konusu alanın güneydoğusunun Bitlis İli, Tatvan İlçesi, Örenlik Köyü, 173 ada 1 parsel numaralı taşınmaz olduğu, bu taşınmazın cinsinin orman olduğu; dava konusu alanın güneyinin ek-1 krokide görüldüğü üzere dava konusu taşınmazla bitişik olmamakla birlikte Bitlis İli, İlçesi, Merkez İlçesi, Küllüce Köyü, 134 ada 1 parsel numaralı taşınmaz olduğu, bu taşınmazın cinsinin orman olduğu; dava konusu alanın batısının Bitlis İli, Merkez İlçesi, Beşminare Mahallesi, 842 ada 12 parsel numaralı taşınmaz olduğu, bu taşınmazın cinsinin mera olduğu; dava konusu taşınmazın ek-l krokide yeşil renkli kalem kullanılarak B, C ve D harfleriyle keşif tarihindeki (10.05.2023) bitki örtüsüne göre ayrıldığı, B harfiyle gösterilen alanın yüzölçümünün 54453,24 m2 olduğu, C harfiyle gösterilen alanın yüzölçümünün 4477,08 m2 olduğu, D harfiyle gösterilen alanın 12408,14 m2 olduğu; tespit edilmiş,krokide koordinatlandırılmış olan taşınmazda hak iddia edenlerin, son ilandan başlayarak 3 ay içinde Bitlis Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/537 Esas sayılı dava dosyasına itirazda bulunmaları, itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddialarını ispatlaması halinde taşınmazın davacı adına tesciline karar verileceği ilan olunur. 24/10/2023

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Basın No: ILN01973848