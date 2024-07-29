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Resmi İlanlar T.C. BİSMİL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. BİSMİL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-07-29 00:00:00 -

T.C. BİSMİL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/219 Esas
23/05/2024
İLAN

Diyarbakır ili Bismil İlçesi Seyithasan Köyü'nde kain 235 ada 5 parsel nolu taşınmazın Seyithasan mahallesi halkından Davacılar , ADNAN AYAS, AHMET AYAS adına tescili talep edildiğinden bu yerde hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren iddialarını kapsayan belgelerle birlikte 3 ay içinde mahkememize müracaatları ilanen ihtar olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02067645