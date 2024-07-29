T.C. BİSMİL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
2024-07-29 00:00:00 -
T.C. BİSMİL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2023/219 Esas
23/05/2024
İLAN
Diyarbakır ili Bismil İlçesi Seyithasan Köyü'nde kain 235 ada 5 parsel nolu taşınmazın Seyithasan mahallesi halkından Davacılar , ADNAN AYAS, AHMET AYAS adına tescili talep edildiğinden bu yerde hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren iddialarını kapsayan belgelerle birlikte 3 ay içinde mahkememize müracaatları ilanen ihtar olunur.
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Basın No: ILN02067645