T.C. BİSMİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2023-04-24 00:00:00 -
T.C. BİSMİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/166 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Diyarbakır İli Bismil İlçesi Bozçalı Köyü/Mahallesi
MEVKİİ : -
PAFTA NO : -
ADA NO : 132
PARSEL NO : 15
VASFI :Susuz Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 539,28m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdullah Budak ve Arkadaşları
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/166 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14/02/2023
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Basın No: ILN01818361