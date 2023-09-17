T.C. BİSMİL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
2023-09-17 00:00:00 -
T.C. BİSMİL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2023/279 Esas
05/07/2023
İLAN
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Olağanüstü Zaman aşımından Kaynaklı Tapu İptali ve Tescil davası nedeniyle; Dava konusu Diyarbakır ili, Bismil ilçesi, Cadde (Uğrak) Mahallesi 116 ada 2 parsel sayılı taşınmazın Cadde mahallesi halkından AHMET GÜÇLÜ adına tescili talep edildiğinden bu yerde hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren iddialarını kapsayan belgelerle birlikte 3 ay içinde mahkememize müracaatları ilanen İHTAR olunur.
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Basın No: ILN01893190