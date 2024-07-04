T.C. BİRECİK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/741 Esas

03/06/2024

BİRECİK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davacılar , KEVSER DENİZ, MEHMET DENİZ ile Davalılar , ABDULKADİR POLAT, ADİLE DENİZ, AHMET BOZKURT, AYSEL YILDIRIM, AYŞE AY, BAHATTİN DENİZ, BAYRAM DENİZ, BOZAN YAVUZ, CENGİZ DENİZ, CUMA POLAT, DENİZ POLAT, DERVİŞ YAĞMUR, EKREM DENİZ, EMİNE DENİZ, ENVER DENİZ, EŞREF DENİZ, FADİLE BATMAN, FATMA POLAT, FERİDUN DENİZ, FEVZİ HAÇİMOĞLU, GÜLTEN YILDIRIM, HADİCE DENİZ, HALİL BOZKURT, HALİME KÖSE, HAŞİM POLAT, HÜSEYİN YAĞMUR, İLHAMİ DENİZ, KADİR BOZKURT, MEDİNE HEKİMOĞLU, MEHMET BOZKURT, MEHMET BOZKURT, MEHMET DENİZ, MEHMET KOLOĞLU, MEHMET EMİN BOZKURT, MEHMET EMİN DENİZ, MEHMET EMİN POLAT, MUHARREM POLAT, MURAT DENİZ, MUSTAFA BOZKURT, MUSTAFA KILIÇ, MUSTAFA YAVUZ, MÜSLÜM DENİZ, MÜSLÜM YAVUZ, NECLA VURALDOĞAN, RUKNETTİN DENİZ, SEMRA KOCAOĞLU, SERHAN POLAT, SITKI DENİZ, SULTAN -, SÜLEYMAN DENİZ, ŞEYHO DENİZ, TALİP DENİZ, TÜRKAN DENİZ, VEDİHA YILMAZ, YAŞAR POLAT, YAVUZ POLAT, YAVUZ POLAT, YUSUF BOZKURT arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Aşağıda adı geçen dahili davalı bakımından adres tespiti yapılamadığı anlaşılmış olup bu kişi hakkında bilgi sahibi olan kişilerin bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek sureti ile ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 2022/741 esas sayılı dosyasın müracaatları yine bu süre içerisinde şahsın bizzat kendisinin müracaat etmesi T.M.K'nın 32 ve 33 maddeleri gereğince ilan olunur.

İLGİLİ KİŞİ : MEHMET EMİN DENİZ - 22775653434 Vatan Mah. Beydilli Cad. No:58 İç Kapı No:1 Şahinbey/ GAZİANTEP

ŞANLIURFA ili, BİRECİK ilçesi, YUVACIK mah/köy, 48 Cilt, 5 Aile sıra no, 86 sırada nüfusa kayıtlı, MÜSLÜM ve ZÜLFİYE oğlu/kızı, 12/12/1975 dogumlu,

EK : Dava Dilekçesi

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Basın No: ILN02055506