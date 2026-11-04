T.C. BİRECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
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T.C. BİRECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLAN METNİ
Davacı , MUSTAFA SALUR ile Davalı , BİRECİK MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Dava konusu Şanlıurfa ili Birecik İlçesi Aşağı Almaşar Mahallesinde davacı MUSTAFA SALUR tarafından en az 35 yıldır kullanıldığı iddia edilen; Şanlıurfa ili Birecik İlçesi, Aşağı Almaşar Mahallesi'nde 685 nolu parsel içinde kalan ve ekli krokide A harfi olarak gösterilen 14.115 m2'lik taşınmazın (Pafta no:N40-D-17-B) paftasında kayıtlı taşınmazlar;
Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02584138