  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
T.C. BİRECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. BİRECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sayı : 2024/136 Esas
16.03.2026

İLAN

Davacı , MUSTAFA GÜZEL ile Davalı , BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa ili Birecik İlçesi Saha Mahallesinde davacı Mustafa GÜZEL tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen; Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Saha Mahallesinde krokide B harfi ile gösterilen 2888,89 m2'lik F harfi ile gösterilen 4568,49 m2'lik ve C harfi ile gösterilen 60675 m2'lik taşınmazlar ;

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.

Basın No: ILN02450074