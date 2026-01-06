T.C. BİRECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. BİRECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Davacı, CEMAL ÇETİN ile Davalı, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Dava konusu Şanlıurfa ili Birecik İlçesi Güzelyurt Mahallesinde davacı CEMAL ÇETİN tarafından 30 yılı aşkın kullanıldığı iddia edilen; Şanlıurfa ili Birecik İlçesi Güzelyurt Mahallesi sınırlarında bulunan O40-A-02-D paftasında kayıtlı 108 Ada 2 nolu parsel içinde ile işaretli 20305.07 m2, ve O40-A-02-D paftasında kayıtlı 110 ADA 1 nolu parsel içinde işaretli 26840.96 m2, taşınmazlar;
Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02375277