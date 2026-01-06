  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. BİRECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. BİRECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. BİRECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/155 Esas
12.12.2025
İLAN

Davacı, CEMAL ÇETİN ile Davalı, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa ili Birecik İlçesi Güzelyurt Mahallesinde davacı CEMAL ÇETİN tarafından 30 yılı aşkın kullanıldığı iddia edilen; Şanlıurfa ili Birecik İlçesi Güzelyurt Mahallesi sınırlarında bulunan O40-A-02-D paftasında kayıtlı 108 Ada 2 nolu parsel içinde ile işaretli 20305.07 m2, ve O40-A-02-D paftasında kayıtlı 110 ADA 1 nolu parsel içinde işaretli 26840.96 m2, taşınmazlar;

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02375277