T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLAN METNİ
Mahkememizde görülmekte olan Tescil davası nedeniyle;
Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Mezra Mahallesinde davacı Mehmet Yavuz tarafından 30-35 yıldır kullanıldığı iddia edilen Maliye Hazinesi adına idari yoldan tescil edilen 1526 nolu parsel içinde A rumuzu ile gösterilen 10841.26 M2, 1514 nolu parsel içinde B rumuzu ile gösterilen 8340.559 M2, 1521 nolu parsel içinde C rumuzu ile gösterilen 14737.58 M2 ve 1521 nolu parsel içinde B rumuzu ile gösterilen 107.12 M2'lik, ( Pafta no: N40-D-21-D) tapulama harici taşınmaz;
Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02063458