T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
2024-06-14 00:01:00 -
T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/801 Esas
06/06/2024
İLAN METNİ
Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Uğurcuk Mahallesi, 585 parsel içerisinde yer alan 32.922,89 m2'lik (Pafta No:N40-D-16-B) Hacire Kaya tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen taşınmaz;
Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur. 06/06/2024
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Basın No: ILN02048339