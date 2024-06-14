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Resmi İlanlar T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-06-14 00:01:00 -

T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/713 Esas
 
07/06/2024

İLAN

     Mahkememizde görülmekte olan Tescil davası nedeniyle;

     Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Uğurcuk Mahallesi'nde davacı BİLAL ÇİL tarafından 45 yıldır kullanıldığı iddia edilen 582 parsel içerisinde bulunan A kısmı ile gösterilen 8226,15 m2 lik taşınmaz;

     Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmaz hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02048337