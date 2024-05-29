  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-05-29 00:02:00 -

T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/12 Esas
 
27/05/2024

İLAN METNİ

     Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Uğurcuk Mahallesi'nde (n-40-d-16-a) davacı Hışman Işık tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen 53.157,32 m2'lik tapulama harici taşınmaz;

     Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içersin de başvurmaları ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02039601