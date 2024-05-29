T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
2024-05-29 00:02:00 -
T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/12 Esas
27/05/2024
İLAN METNİ
Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Uğurcuk Mahallesi'nde (n-40-d-16-a) davacı Hışman Işık tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen 53.157,32 m2'lik tapulama harici taşınmaz;
Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içersin de başvurmaları ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02039601