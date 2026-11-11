T.C. BİNGÖL AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2025/633 Esas

09.11.2026

İLAN

Mahkememizce dava dilekçesinde davalının belirtilen adresine tebligat yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dilekçesi yönünden ; Davacı Sultan KARTAL tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasında; Evlilik birliğinin davalının kusurundan kaynaklı sebeplerle sarıldığı gerekçesi ile tarafların Boşanmalarına, Tarafların müşterek çocukları olan 60250570746 TC Kimlik Numaralı 13.11.2019 Doğum Tarihli Akın Ensar KARTAL'ın velayetinin kendisine verilmesine, Ortak çocuğun bakım gözetim ve ihtiyaçları için 10.000,00 TL İştirak Nafakasının öncelikle dava süresince Tedbir Nafakası olarak davalıdan alınarak kendisine verilmesine, boşanma kararı kesinleştikten sonra bahsi geçen nafakanın İştirak Nafakası olarak devamına, Yargılama giderlerinin davalı eş üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava edilmiştir. Ön inceleme tebligat yönünden; ilanen tebligata karar verilmiş olup duruşma günü; 13/01/2027 tarihi saat 11:15'te Bingöl Aile Mahkemesi duruşma salonunda olacağından belirlenen gün ve saatte duruşma salonunda hazır bulunmanız, sulh için hazırlık yapmanız, HMK 150. maddesi saklı kalmak kaydıyla duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi halinde gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, dilekçelerinizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgeler için gereken açıklamayı yapmanız için davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre verildiği, verilen süre içinde bu hususların yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız dava dilekçesinin, tensip zaptının ve duruşma zaptının tebliği yerine geçmek üzere adresi meçhul olan davalı Yasin KARTAL'a (174******140 TCKN) İLANEN TEBLİĞ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02590657