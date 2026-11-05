T.C. BİNGÖL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
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T.C. BİNGÖL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2026/154 Esas
03.11.2026
Konu : Müzekkere
İLAN
BİNGÖL 3. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN
Bingöl Belediye Başkanlığı tarafından Kamulaştırması istenen Dava konusu aşağıda bulunduğu yer Ada parsel ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmaz Bingöl Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’ nun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.
Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme açabileceği, açılacak davalarda husumetin Bingöl Belediye Başkanlığına yöneltilmesi,
30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınız belgelemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinde daimi irtifak hakkı mülkiyeti Bingöl Belediye Başkanlığı adına tapuya tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza T.C. Vakıfbank Bankası Bingöl Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililerin 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.
Dosya No Mah/köyAda Parsel Malik
2026/154 Karşıyaka Mah. 518 30 Veysel KESİK
2026/155 Karşıyaka Mah. 518 30 Fetullah KEŞİM
2026/156 Karşıyaka Mah. 518 4 Sedrettin GÜLEK
Kamulaştırmayı Yapan İdare : Bingöl Belediye Başkanlığı
Açılacak Davada Husumetin
Yöneltileceği İdare : Bingöl Belediye Başkanlığı
Yöneltileceği İdare : Bingöl Belediye Başkanlığı
Bedelin Yatırılacağı Banka : T.C. Vakıfbank Bankası Bingöl Şubesi
#ilangovtr
Basın No: ILN02585734