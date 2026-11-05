T.C. BİNGÖL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/154 Esas

03.11.2026

Konu : Müzekkere

İLAN

BİNGÖL 3. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN

Bingöl Belediye Başkanlığı tarafından Kamulaştırması istenen Dava konusu aşağıda bulunduğu yer Ada parsel ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmaz Bingöl Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’ nun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme açabileceği, açılacak davalarda husumetin Bingöl Belediye Başkanlığına yöneltilmesi,

30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınız belgelemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinde daimi irtifak hakkı mülkiyeti Bingöl Belediye Başkanlığı adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza T.C. Vakıfbank Bankası Bingöl Şubesine yatırılacaktır.



Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.



İlgililerin 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.



Dosya No Mah/köyAda Parsel Malik

2026/154 Karşıyaka Mah. 518 30 Veysel KESİK

2026/155 Karşıyaka Mah. 518 30 Fetullah KEŞİM

2026/156 Karşıyaka Mah. 518 4 Sedrettin GÜLEK



Kamulaştırmayı Yapan İdare : Bingöl Belediye Başkanlığı

Açılacak Davada Husumetin

Yöneltileceği İdare : Bingöl Belediye Başkanlığı



Bedelin Yatırılacağı Banka : T.C. Vakıfbank Bankası Bingöl Şubesi

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Basın No: ILN02585734