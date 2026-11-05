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Resmi İlanlar T.C. BİNGÖL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. BİNGÖL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. BİNGÖL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/154 Esas

03.11.2026

Konu : Müzekkere

İLAN

BİNGÖL 3. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN

Bingöl Belediye Başkanlığı tarafından Kamulaştırması istenen Dava konusu aşağıda bulunduğu yer Ada parsel ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmaz Bingöl Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’ nun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.
 
Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme açabileceği, açılacak davalarda husumetin Bingöl Belediye Başkanlığına yöneltilmesi,
 
30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınız belgelemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinde daimi irtifak hakkı mülkiyeti Bingöl Belediye Başkanlığı adına tapuya tescil edilecektir.
 
Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza T.C. Vakıfbank Bankası Bingöl Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililerin 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.

Dosya No       Mah/köyAda      Parsel       Malik
2026/154      Karşıyaka Mah.    518 30      Veysel KESİK
2026/155      Karşıyaka Mah.    518 30      Fetullah KEŞİM
2026/156      Karşıyaka Mah.    518 4        Sedrettin GÜLEK

Kamulaştırmayı Yapan İdare : Bingöl Belediye Başkanlığı
 
Açılacak Davada Husumetin
Yöneltileceği İdare : Bingöl Belediye Başkanlığı

Bedelin Yatırılacağı Banka : T.C. Vakıfbank Bankası Bingöl Şubesi
 
#ilangovtr
Basın No: ILN02585734