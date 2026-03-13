T.C. BİNGÖL 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

Sadullah ve Zaide oğlu 30.03.1993 Bingöl doğumlu, sanık Mustafa GÜNERGÖK hakkında Bingöl 2.Asliye Ceza Mahkemesinin 12.02.2026 tarih ve 2026/14 Esas, 2026/144 Karar sayılı kararı ile Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisindeyken Araç Kullanma Suçundan1 Ay 15 Gün Hapis Cezası Kararı verildiği, ancak yapılan tüm araştırmamalara rağmen sanığa; gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29 ncu maddeleri uyarınca gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02422402