Resmi İlanlar T.C. BİNGÖL 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
T.C. BİNGÖL 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

Mehmet Salih ve Sabite oğlu 15.10.1979 Bingöl doğumlu, sanık Abdulhamit KELAT hakkında Bingöl 2.Asliye Ceza Mahkemesinin 27.11.2025 tarih ve 2021/436 Esas, 2025/562 Karar sayılı kararı ile Hakaret suçundan 3 Ay Hapis Cezası, Tehdit suçundan 6 Ay Hapis Cezası Kararı verildiği, ancak yapılan tüm araştırmamalara rağmen sanığa; gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29 ncu maddeleri uyarınca gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğ olunur.

