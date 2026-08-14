T.C. BİLECİK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/6 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bilecik İl, Merkez İlçe, PELİTÖZÜ Mahalle/Köy, AĞILLAR Mevkii, 246 Ada, 5 Parsel, 8.259,32 m2 yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmaz, Bilecik il merkezine 2,50 km Pelitözü Köyüne 2,20 km kuş uçuşu mesafededir. Taşınmaza ulaşım kuzeybatısında bulunana kadastro yolu üzerinden sağlanmaktadır. Taşınmaz kuzeyden güneye doğru alçalan % 2-3 eğimli bir yapıda olup, toprak derinliği 50 cm üzerindedir. Taşlılık sorunu bulunmakta ve her türlü makineli tarıma uygundur. Toprak yapısı, parsel büyüklüğü ve toprak derinliği dikkate alındığında iklim koşullarına bağlı olarak her türlü tarımsal ürünlerin yetiştiriciliği yapılmasına elverişli bir tarım arazisidir. Kıymet takdiri tarihinde (25/02/2025) üzerinde hububat ekili olduğu ekonomik değer taşıyan dikili tarımsal ürün bulunmadığı tespit edilmiştir. Taşınmazın kuzeybatısı arazi yolu diğer tüm çevresi tarla vasıflı araziler ile çevrilidir. Bilecik Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün E-69211687-100-43243 sayılı yazısı ile taşınmazın mücavir alan sınırları içerisinde, 1/1000 ölçekli Bilecik (Pelitözü) İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planının dışında kaldığı, 1/1000 Ölçekli Bilecik (Merkez) İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planında bir kısmının yolda kalmakta olup bir kısmının plansız alanda kaldığı belirtilmiştir.

Adresi : Peitözü Köyü Merkez / BİLECİK

Yüzölçümü : 8.259,32 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti : 5.735.152,47 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 10:35

Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 10:35

Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 10:35

10/08/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02529855