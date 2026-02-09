T.C. BİLECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2025/57 Esas

29.01.2026

Konu : Gaiplik İlanı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu, Bilecik İli Merkez İlçesi Ertuğrulgazi mahallesinde bulunan 601 ada, 9 parsel 458,00 m² taşınmazda bulunan "arsa" vasıflı taşınmazın tam hissesine sahip Mustafa Oğlu Hakkı'nın dosyamızda yapılan tüm araştırmalar rağmen bulunamadığı nüfus kaydına ulaşılamadığı, sağ olup olmadığı bilinmediği, bilgisi bulunanların mahkememiz 2025/57 Esas sayılı dosyasına bilgi ve belge sunmaları aksi halde adı geçen şahıs hakkında gaipliğine karar verileceği hususu Türk Medeni Kanunu'nun 33/2 maddesi ve 713. Maddesi gereğince tüm ilgili kişilere ilanen duyurulur. 29.01.2026

Basın No: ILN02396911