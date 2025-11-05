  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. BİGA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. BİGA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/470 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırılan taşınmazın
bulunduğu yer : ÇANAKKALE İli, BİGA İlçesi, SARICA Köyü tapuya 1 parsel no ile kayıtlı toplam 8,800.00 m2 yüzölçümüne sahip taşınmaz

Malikin adı ve soyadı : ALİ RİZA ÖZTÜRK

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10 maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile bu hakların davacı idare lehine tapuya tescili Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2025/470 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30.10.2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02324870