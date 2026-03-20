T.C. BİGA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/12 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NOLU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı ve Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Elmalı Köyü, Eğrek Yokuş Mevkii, 106 ada, 80 parseldeki 14.819,28 m2 tarla vasıflı taşınmaz. Parsel topoğrafik yönden orta eğimli ve yer yer eğimli olup, kadastral yolu yoktur. Toprak Killi-Tınlı bir yapıda, su tutma kapasitesi iyi orta bünyelidir.

Kıymeti : 2.963.856,00 TL => KDV Oranı: %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/04/2026 - 10:46=>Bitiş Tarih ve Saati: 15/04/2026 - 10:46

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 15/05/2026 - 10:46=>Bitiş Tarih ve Saati: 22/05/2026 - 10:46

2 NOLU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı ve Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Elmalı Köyü, Köycivarı Mevkii, 106 ada, 88 parseldeki 10.240,12 m2 tarla vasıflı taşınmaz. Parsel topoğrafik yönden hafif ve orta eğimli olup, kadastral yolu vardır. Toprak Killi-Tınlı bir yapıda, su tutma kapasitesi iyi orta bünyelidir.

Kıymeti : 7.987.293,60 TL => KDV Oranı: %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/04/2026 - 11:46=>Bitiş Tarih ve Saati: 15/04/2026 - 11:46

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 15/05/2026 - 11:46=>Bitiş Tarih ve Saati: 22/05/2026 - 11:46

3 NOLU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı ve Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Elmalı Köyü, Çadakalan Mevkii, 107 ada, 95 parseldeki 24.883,53 m2 tarla vasıflı taşınmaz. Parsel topoğrafik yönden hafif ve yer yer orta eğimli olup, kadastral yolu yoktur. Toprak Killi-Tınlı bir yapıda, su tutma kapasitesi iyi orta bünyelidir.

Kıymeti : 2.986.023,60 TL => KDV Oranı: %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/04/2026 - 13:46=>Bitiş Tarih ve Saati: 15/04/2026 - 13:46

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 15/05/2026 - 13:46=>Bitiş Tarih ve Saati: 22/05/2026 - 13:46

4 NOLU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı ve Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Elmalı Köyü, Köyiçi Mevkii, 120 ada, 11 parseldeki 755,95 m2 kargir ev ve kargir samanlık ve arsası vasıflı taşınmaz. TAKS:0,40 KAKS:0,80 olmak üzere 2 kat 7,5 metre yüksekliğinde yapılaşma imkanı koşullu olarak bulunmaktadır. Üzerinde yapı ve ağaçlar vardır.

Kıymeti : 1.991.238,40 TL => KDV Oranı: %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/04/2026 - 14:46=>Bitiş Tarih ve Saati: 15/04/2026 - 14:462.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 15/05/2026 - 14:46=>Bitiş Tarih ve Saati: 22/05/2026 - 14:46 01/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02428302