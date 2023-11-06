T.C. BİGA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

İ L A N



ESAS NO : 2022/64 Esas



HAKİM : Şeyma KAYABEKİR 267190



KATİP : Kübra KÜÇÜK 183191



İLANEN TEBLİGAT

YAPILMASI İSTENİLEN : MEHMET KAYA - 17609037474 Sakarya Mah. Mehmet Nuhoğlu Sokak 85/5 Şahinbey/ GAZİANTEP



DAVA : Velayet (Velayetin Değiştirilmesi)



DAVA TARİHİ : 21/02/2022



Mahkememizce adres araştırmalarından bir sonuç alınamadığından sosyal inceleme raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Sosyal inceleme raporunda özetle;"Melek UZ ve Mehmet KAYA evlilik birliği içindeyken Mehmet Bey'in ebeveynlik sorumluluklarını yerine getirmediği, Ilgım Miray'ın babasıyla sevgi ve şefkate dayalı bir bağı olmadığı, boşanma sonrası velayet kendisinde olmasına karşın Mehmet Bey'in çocuğunun bakım ve sorumluluğunu üstlenmediği, çocuğunu alıp memleketine götürdüğü 20 günlük sürecin okul dönemi içinde olduğu ve bu süreçte çocuğun okula gidemediği, çocuğu yanındayken çocuğa kötü muamele ettiği ve çocuk için bu sürecin travmatik bir yaşantı olarak deneyimlendiği, sonrasında babasıyla yaptığı telefon görüşmelerinin de travmayı tetiklediği, babanın ilişkiyi onarmak için herhangi bir girişimde bulunmadığı anlaşılmıştır. Elde edilen bilgiler ve yapılan gözlemler sonucunda; 2012 doğumlu Ilgım Miray KAYA isimli çocuğun ona rol model olabilecek hemcinsi bir ebeveynin bakım ve gözetimine ihtiyaç duyduğu önergenlik döneminde olması, annenin ebeveyn sorumluluklarını yerine getiriyor olması ve çocuğun yaşadığı mevcut aile ortamından memnun olması nedenleri ile velayetinin değiştirilerek velayetin anne Melek UZ'a verilmesinin çocuğun yararına olacağı kanaatine varılmıştır. Baba Mehmet KAYA ile daha önce kurduğu kişisel ilişkinin çocuk için olumsuz yaşantılar olduğu ve çocuğun bu ilişkiden psikolojik olarak zarar gördüğü, travmatize olduğu değerlendirildiğinden çocuğun baba Mehmet KAYA'ya yatılı izinli verilmemesinin; ancak baba ile olumlu bir bağ kurabilmesi için her ayın ilk Cumartesi saat 10.00-12.00 arasında çocuğun yaşadığı ilçe sınırlarında ve çocuğun güven duyduğu bir yetişkinin gözetiminde baba Mehmet KAYA ile kişisel ilişkisinin sağlanmasının uygun olacağı" sosyal inceleme raporunun ilanen tebliğine karar verilmekle duruşmanın 16/01/2024 günü saat 10:20'a bırakılmasına karar verilmiş olup ilanen tebliğ olunur. 20/10/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01922670