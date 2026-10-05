T.C. BİGA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
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T.C. BİGA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. 10/09/2026
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Yeniceköy Köyü, Korutarlalar Mevkii, 1018 ada, 9 parseldeki 2.337,62 m2 kargir tek katlı nataman ev kargir dam ve tarla vasıflı taşınmaz. Üzerinde 2 katlı betonarme konut binası, bitişinde 50 m2 ve 90 m2 koyun ağılı ve samanlık binası, arka bahçede 95 m2 dam binası vardır.
Kıymeti : 24.418.450,00 TL => KDV Oranı: %20
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/10/2026 - 14:30=>Bitiş Tarih ve Saati: 06/11/2026 - 14:30 - Hissedarlar Arasında
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 27/11/2026 - 14:30=>Bitiş Tarih ve Saati: 04/12/2026 - 14:30 - Umuma Açık
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02563042