T.C. BİGA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. BİGA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2024/217 Esas : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Gümüşçay Köyü, 141 Ada, 9 Parselde kayıtlı toplam 21.652,52 m2 lik taşınmaz
Malikin adı ve soyadı :ARMAĞAN KAYA
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2024/218 Esas :Çanakkale İli, Biga İlçesi, Gümüşçay Köyü, 142 ada 2 parselde kayıtlı toplam 2743,06 m2 lik taşınmaz
Malikin adı ve soyadı :FETHİYE BARIŞ
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2024/219 Esas :Çanakkale İli, Biga İlçesi, Gümüşçay Köyü, 135 ada, 8 parselde
kayıtlı toplam 27.809,79 m2 lik taşınmaz
Malikin adı ve soyadı : OYA ERGÜN- NEJAT ERGÜN
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2024/220 Esas: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Gümüşçay Köyü, 35 ada 3 parselde kayıtlı toplam 54.856,01 m2 lik taşınmaz
Malikin adı ve soyadı : RASİM TAMER KORKMAZ- BÜLENT KORKMAZ
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2024/221 Esas :Çanakkale İli, Biga İlçesi, Gümüşçay Köyü,254 ada ,1 parselde kayıtlı toplam 25.823,41 m2 lik taşınmaz
Malikin adı ve soyadı : HAYRİYE KARABOĞA
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2024/222 Esas :Çanakkale İli, Biga İlçesi, Gümüşçay Köyü, 128 ada 1 parselde kayıtlı toplam 31.807,05 m2 lik taşınmaz
Malikin adı ve soyadı : OYA ERGÜN-MİNE OTMAN
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2024/223 Esas : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Gümüşçay Köyü,122 ada, 1 parselde kayıtlı toplam 33.224,29 m2 lik taşınmaz
Malikin Adı Ve Soyadı:SEVİM KARTAL-FETHİ GÜRSES
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2024/224 Esas : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Gümüşçay Köyü, 117 ada 6 parselde kayıtlı toplam 2.593,95 m2 lik taşınmaz
Malikin Adı Ve Soyadı: CAN EREN ALADAĞ
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2024/225 Esas :Çanakkale İli, Biga İlçesi, Gümüşçay Köyü, 117 ada 7 parselde kayıtlı toplam 6.701,48 m2 lik taşınmaz
Malikin Adı Ve Soyadı: NEJAT ERGÜN
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2024/226 Esas : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Gümüşçay Köyü, 117 ada 8 parselde kayıtlı toplam 54.462,05 m2 lik taşınmaz
Malikin Adı Ve Soyadı: KADİR SAMİ ERGÜN
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2024/227 Esas : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Gümüşçay Köyü, 117 ada 9 parselde kayıtlı toplam 17.331,35 m2 lik taşınmaz
Malikin Adı Ve Soyadı : KANİYE GÜRSES-FETHİ GÜRSES-FECRİYE ŞEVİK-KAMİL GÜRSES
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2024/228 Esas : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Çeşmealtı Köyü, 702 ada, 48 parselde kayıtlı toplam 16.256,56 m2 lik taşınmaz
Malikin Adı Ve Soyadı: BERFİNAZ AKDEMİR
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2024/229 Esas : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Çeşmealtı Köyü,703 ada, 2 parselde kayıtlı toplam 5.046,49 m2 lik taşınmaz
Malikin Adı Ve Soyadı: FEYZİ MOTORCU
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2024/230 Esas : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Çeşmealtı Köyü, 704 ada, 177 parselde kayıtlı toplam 49.994,02 m2 lik taşınmaz
Malikin Adı Ve Soyadı: SELÇUK ALTINCI
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2024/231 Esas : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Çeşmealtı Köyü, 704 ada, 176 parselde kayıtlı toplam 28.586,44 m2 lik taşınmaz
Malikin Adı Ve Soyadı: SELÇUK ALTINCI
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2024/232 Esas : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Çeşmealtı Köyü, 704 ada, 175 parselde kayıtlı toplam 83.969,36 m2 lik taşınmaz
Malikin Adı Ve Soyadı: SELÇUK ALTINCI
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2024/233 Esas : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Çeşmealtı Köyü,697 ada, 4 parselde kayıtlı toplam 25.485,68 m2 lik taşınmaz
Malikin Adı Ve Soyadı: NURAN IŞINAL
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2024/234 Esas : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Çeşmealtı Köyü, 704 ada, 76 parselde kayıtlı toplam 93.764,38 m2 lik taşınmaz
Malikin Adı Ve Soyadı: İSMAİL MUTLU
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2024/235 Esas : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Çeşmealtı Köyü, 704 ada, 75 parselde kayıtlı toplam 219.184,72 m2 lik taşınmaz
Malikin Adı Ve Soyadı: İSMAİL MUTLU
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2024/236 Esas : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Çeşmealtı Köyü, 704 ada, 74 parselde kayıtlı toplam 105.178,87 m2 lik taşınmaz
Malikin Adı Ve Soyadı: İSMAİL MUTLU
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2024/237 Esas : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Çeşmealtı Köyü, 704 ada, 73 parselde kayıtlı toplam 168.619,17 m2 lik taşınmaz
Malikin Adı Ve Soyadı: İSMAİL MUTLU
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2024/238 Esas : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Çeşmealtı Köyü, 704 ada, 71 parselde kayıtlı toplam 248.125,24 m2 lik taşınmaz
Malikin Adı Ve Soyadı: İSMAİL MUTLU
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2024/239 Esas : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Çeşmealtı Köyü, 704 ada, 72 parselde kayıtlı toplam 26.251,11 m2 lik taşınmaz
Malikin Adı Ve Soyadı: HALİDUN KAYTUKA
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2024/240 Esas : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Çeşmealtı Köyü, 696 ada, 78 parselde kayıtlı toplam 105.956,13 m2 lik taşınmaz
Malikin Adı Ve Soyadı: FAHRİ SÜMER-HASAN ÖNDER-CENGİZ ÖNDER-NECATİ ÖNDER
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2024/241 Esas : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Çeşmealtı Köyü, 696 ada, 84 parselde kayıtlı toplam 821.431,20 m2 lik taşınmaz
Malikin Adı Ve Soyadı: RİFAT KARGI-AYŞEN KARGI
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2024/242 Esas : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Çeşmealtı Köyü,696 ada, 72 parselde kayıtlı toplam 249.566,24 m2 lik taşınmaz
Malikin Adı Ve Soyadı: CİHAN KARGI
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2024/243 Esas : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Çeşmealtı Köyü, 696 ada, 71 parselde kayıtlı toplam 474.270,44 m2 lik taşınmaz
Malikin Adı Ve Soyadı: NEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ DÖRDÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
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2024/244 Esas : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Çeşmealtı Köyü, 696 ada, 70 parselde kayıtlı toplam 857.076,34 m2 lik taşınmaz
Malikin Adı Ve Soyadı: NEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ DÖRDÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
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2024/245 Esas : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Çeşmealtı Köyü, 699 ada, 3 parselde kayıtlı toplam 507.575,91 m2 lik taşınmaz
Malikin Adı Ve Soyadı: VİLDAN KARGI-CEMRENAZ KARGI BEKDEMİR
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2024/246 Esas : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Çeşmealtı Köyü, 696 ada, 11 parselde kayıtlı toplam 4949,02 m2 lik taşınmaz
Malikin Adı Ve Soyadı: VİLDAN KARGI-CEMRENAZ KARGI BEKDEMİR
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2024/247 Esas : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Çeşmealtı Köyü, 696 ada, 65 parselde kayıtlı toplam 504.989,17 m2 lik taşınmaz
Malikin Adı Ve Soyadı: HANDAN KARADENİZ
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2024/248 Esas : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Çeşmealtı Köyü,699 ada, 2 parselde kayıtlı toplam 310.898,56 m2 lik taşınmaz
Malikin Adı Ve Soyadı: HANDAN KARADENİZ
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2024/249 Esas : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Çeşmealtı Köyü, 699 ada, 1 parselde kayıtlı toplam 311.568,96 m2 lik taşınmaz
Malikin Adı Ve Soyadı: NURAY MUM GÜRCANLAR
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2024/250 Esas : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Çeşmealtı Köyü, 696 ada, 58 parselde kayıtlı toplam 49.908,82 m2 lik taşınmaz
Malikin Adı Ve Soyadı: ENVER MURAT BAŞBAY
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2024/251 Esas : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Çeşmealtı Köyü, 750 ada, 33 parselde kayıtlı toplam 221.624,90 m2 lik taşınmaz
Malikin Adı Ve Soyadı: ENVER MURAT BAŞBAY
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KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10 maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile bu hakların davacı idare lehine tapuya tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/ 217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/08/2024
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Basın No: ILN02086708