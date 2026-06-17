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Resmi İlanlar T.C. BEYŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. BEYŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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T.C. BEYŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/137 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen dosyalarda kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca verilen karar gereğince yazılı taşınmazların belirtilen yer kadarının TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 4. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile TEDAŞ adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerinede taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince ilan olunur. 22.04.2026

 

Dosya numarası     Mevki                                      Ada - parsel
2026/137 Esas         Derebucak - Musalla Mah      426 Ada, 8 Parsel
2026/138 Esas         Derebucak - Musalla Mah      426 Ada, 18 Parsel
2026/139 Esas         Derebucak - Musalla Mah      432 Ada, 7 Parsel
2026/140 Esas         Beyşehir - Karahisar              137 Ada, 14 Parsel
2026/141 Esas         Beyşehir - Karahisar              137 Ada 10 Parsel
2026/142 Esas         Beyşehir - Karahisar              137 Ada, 8 Parsel
2026/143 Esas         Beyşehir - Karahisar              137 Ada, 4 Parsel
2026/144 Esas         Beyşehir - Karahisar              314 Ada, 21 Parsel
2026/145 Esas         Beyşehir - Karahisar              314 Ada, 19 Parsel
2026/146 Esas         Beyşehir - Karahisar Mah.     306 Ada, 521 Parsel
2026/147 Esas         Beyşehir - Karahisar Mah.     306 Ada, 282 Parsel
2026/149 Esas         Beyşehir - Akburun                252 Ada, 13 Parsel
2026/150 Esas         Beyşehir - Kıstıfan-                1727 Parsel
2026/151 Esas         Beyşehir - Kıstıfan-                2379 Parsel
2026/152 Esas         Beyşehir - Akburun Mah.       245 Ada, 13 Parsel
2026/153 Esas         Beyşehir - Çivril Mah.            108 Ada, 13 Parsel
2026/154 Esas         Beyşehir - Akburun                243 Ada, 42 Parsel
2026/155 Esas         Beyşehir - Akburun Mah.       249 Ada, 4 Parsel
2026/156 Esas         Beyşehir - Çivril Mah             108 Ada, 3 Parsel
2026/157 Esas         Beyşehir - Akburun Mah        249 Ada, 1 Parsel
2026/158 Esas         Beyşehir - Çivril Mah             107 Ada, 14 Parsel
2026/159 Esas         Beyşehir - Çivril Mah             107 Ada, 11 Parsel
2026/160 Esas         Beyşehir - Çivril Mah             107 Ada, 6 Parsel - 103 Ada, 12 Parsel
2026/161 Esas         Beyşehir - Akburun Mah        286 Ada, 12 Parsel
2026/162 Esas         Beyşehir - Çiveril Mah           104 Ada, 6 Parsel
2026/163 Esas         Beyşehir - Bayat Mah            122 Ada, 13 Parsel
2026/164 Esas         Beyşehir - Bayat Mah.           120 Ada, 3 Parsel
2026/165 Esas         Hüyük - İmrenler Mah.            0 Ada, 2416 Parsel
2026/166 Esas         Hüyük - Çamlıca Mah.            244 Ada, 206 Parsel
2026/167 Esas         Hüyük - Çamlıca Mah             244 Ada, 201 Parsel ve 267 Ada, 31 Parsel
2026/168 Esas         Hüyük - Çamlıca Mah             244 Ada, 116 Parsel
2026/169 Esas         Hüyük - Çamlıca Mah.            244 Ada, 111 Parsel
2026/170 Esas         Hüyük - Çamlıca Mah.            247 Ada, 16 Parsel
2026/171 Esas         Hüyük - Çamlıca                     247 Ada, 24 Parsel
2026/172 Esas         Hüyük - Çamlıca                     247 Ada, 36 Parsel
2026/173 Esas         Hüyük - Çamlıca Mah.            267 Ada, 83 Parsel
2026/174 Esas         Hüyük - Çamlıca Mah.            267 Ada, 27 Parsel ve 267 Ada, 15 Parsel
2026/175 Esas         Hüyük - Çamlıca Mah.            267 Ada, 3 Parsel
2026/176 Esas         Hüyük - Çamlıca Mah.            255 Ada, 82 Parsel
2026/177 Esas         Beyşehir -Akburun Mah.         286 Ada, 22 Parsel
2026/178 Esas         Beyşehir -Akburun Mah.         286 Ada, 28 Parsel
2026/179 Esas         Beyşehir - Akburun Mah.        286 Ada, 33 Parsel
2026/180 Esas         Hüyük - Hüyük Mah.               394 Ada, 78 Parsel
2026/181 Esas         Hüyük - Görünmez Mah.        157 Ada, 1 Parsel
2026/182 Esas         Hüyük - Görünmez Mah.        156 Ada, 87 Parsel
2026/183 Esas         Hüyük - Selki Mah.                 318 Ada , 3 Parsel
2026/184 Esas         Hüyük - Selki Mah.                 324 Ada, 14 Parsel ve 324 Ada, 13 Parsel
2026/185 Esas         Hüyük - Selki Mah.                103 Ada, 28 Parsel
2026/186 Esas         Hüyük - Selki Mah.                324 Ada, 11 Parsel
2026/187 Esas         Hüyük - Selki Mah                 327 Ada, 279 Parsel
2026/188 Esas         Hüyük - Selki Mah.                327 Ada, 82 Parsel
2026/189 Esas         Hüyük - Selki Mah.                327 Ada, 100 Parsel
2026/190 Esas         Hüyük - Selki Mah                 327 Ada, 105 Parsel
2026/191 Esas         Hüyük - Selki Mah.                327 Ada, 113 Parsel
2026/192 Esas         Hüyük - Selki Mah.                327 Ada, 217 Parsel
2026/193 Esas         Hüyük -Selki Mah.                 327 Ada, 229 Parsel

#ilangovtr

Basın No: ILN02488806