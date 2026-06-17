T.C. BEYŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/137 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen dosyalarda kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca verilen karar gereğince yazılı taşınmazların belirtilen yer kadarının TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 4. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile TEDAŞ adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerinede taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince ilan olunur. 22.04.2026

Dosya numarası Mevki Ada - parsel

2026/137 Esas Derebucak - Musalla Mah 426 Ada, 8 Parsel

2026/138 Esas Derebucak - Musalla Mah 426 Ada, 18 Parsel

2026/139 Esas Derebucak - Musalla Mah 432 Ada, 7 Parsel

2026/140 Esas Beyşehir - Karahisar 137 Ada, 14 Parsel

2026/141 Esas Beyşehir - Karahisar 137 Ada 10 Parsel

2026/142 Esas Beyşehir - Karahisar 137 Ada, 8 Parsel

2026/143 Esas Beyşehir - Karahisar 137 Ada, 4 Parsel

2026/144 Esas Beyşehir - Karahisar 314 Ada, 21 Parsel

2026/145 Esas Beyşehir - Karahisar 314 Ada, 19 Parsel

2026/146 Esas Beyşehir - Karahisar Mah. 306 Ada, 521 Parsel

2026/147 Esas Beyşehir - Karahisar Mah. 306 Ada, 282 Parsel

2026/149 Esas Beyşehir - Akburun 252 Ada, 13 Parsel

2026/150 Esas Beyşehir - Kıstıfan- 1727 Parsel

2026/151 Esas Beyşehir - Kıstıfan- 2379 Parsel

2026/152 Esas Beyşehir - Akburun Mah. 245 Ada, 13 Parsel

2026/153 Esas Beyşehir - Çivril Mah. 108 Ada, 13 Parsel

2026/154 Esas Beyşehir - Akburun 243 Ada, 42 Parsel

2026/155 Esas Beyşehir - Akburun Mah. 249 Ada, 4 Parsel

2026/156 Esas Beyşehir - Çivril Mah 108 Ada, 3 Parsel

2026/157 Esas Beyşehir - Akburun Mah 249 Ada, 1 Parsel

2026/158 Esas Beyşehir - Çivril Mah 107 Ada, 14 Parsel

2026/159 Esas Beyşehir - Çivril Mah 107 Ada, 11 Parsel

2026/160 Esas Beyşehir - Çivril Mah 107 Ada, 6 Parsel - 103 Ada, 12 Parsel

2026/161 Esas Beyşehir - Akburun Mah 286 Ada, 12 Parsel

2026/162 Esas Beyşehir - Çiveril Mah 104 Ada, 6 Parsel

2026/163 Esas Beyşehir - Bayat Mah 122 Ada, 13 Parsel

2026/164 Esas Beyşehir - Bayat Mah. 120 Ada, 3 Parsel

2026/165 Esas Hüyük - İmrenler Mah. 0 Ada, 2416 Parsel

2026/166 Esas Hüyük - Çamlıca Mah. 244 Ada, 206 Parsel

2026/167 Esas Hüyük - Çamlıca Mah 244 Ada, 201 Parsel ve 267 Ada, 31 Parsel

2026/168 Esas Hüyük - Çamlıca Mah 244 Ada, 116 Parsel

2026/169 Esas Hüyük - Çamlıca Mah. 244 Ada, 111 Parsel

2026/170 Esas Hüyük - Çamlıca Mah. 247 Ada, 16 Parsel

2026/171 Esas Hüyük - Çamlıca 247 Ada, 24 Parsel

2026/172 Esas Hüyük - Çamlıca 247 Ada, 36 Parsel

2026/173 Esas Hüyük - Çamlıca Mah. 267 Ada, 83 Parsel

2026/174 Esas Hüyük - Çamlıca Mah. 267 Ada, 27 Parsel ve 267 Ada, 15 Parsel

2026/175 Esas Hüyük - Çamlıca Mah. 267 Ada, 3 Parsel

2026/176 Esas Hüyük - Çamlıca Mah. 255 Ada, 82 Parsel

2026/177 Esas Beyşehir -Akburun Mah. 286 Ada, 22 Parsel

2026/178 Esas Beyşehir -Akburun Mah. 286 Ada, 28 Parsel

2026/179 Esas Beyşehir - Akburun Mah. 286 Ada, 33 Parsel

2026/180 Esas Hüyük - Hüyük Mah. 394 Ada, 78 Parsel

2026/181 Esas Hüyük - Görünmez Mah. 157 Ada, 1 Parsel

2026/182 Esas Hüyük - Görünmez Mah. 156 Ada, 87 Parsel

2026/183 Esas Hüyük - Selki Mah. 318 Ada , 3 Parsel

2026/184 Esas Hüyük - Selki Mah. 324 Ada, 14 Parsel ve 324 Ada, 13 Parsel

2026/185 Esas Hüyük - Selki Mah. 103 Ada, 28 Parsel

2026/186 Esas Hüyük - Selki Mah. 324 Ada, 11 Parsel

2026/187 Esas Hüyük - Selki Mah 327 Ada, 279 Parsel

2026/188 Esas Hüyük - Selki Mah. 327 Ada, 82 Parsel

2026/189 Esas Hüyük - Selki Mah. 327 Ada, 100 Parsel

2026/190 Esas Hüyük - Selki Mah 327 Ada, 105 Parsel

2026/191 Esas Hüyük - Selki Mah. 327 Ada, 113 Parsel

2026/192 Esas Hüyük - Selki Mah. 327 Ada, 217 Parsel

2026/193 Esas Hüyük -Selki Mah. 327 Ada, 229 Parsel

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Basın No: ILN02488806