T.C. BEYŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2025/27 Esas

KARAR NO : 2025/123

DAVALI : NADİRE CEZİM - TC: 29*****4600

Davalı Nadire Cezim'e gelinen aşama itibariyle gerekçeli karar tebliği yapılamamış olması sebebiyle, ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olup,

Mahkememiz dosyası 09/07/2025 tarihli kararı ile;

'' Davanın KABULÜ ile;

1-Konya ili, Beyşehir ilçesi, Adaköy mahallesi, 218 ada 14 parsel sayılı taşınmazın, fen bilirkişisinin 24/04/2025 tanzim tarihli raporu ve krokisinde IR şeklinde gösterilen parsel içerisinde kalan 276,15 m² miktarındaki kısmında ve Konya ili, Beyşehir ilçesi, Adaköy mahallesi, 274 ada 41 parsel sayılı taşınmazın, fen bilirkişisinin 24/04/2025 tanzim tarihli raporu ve krokisinde IR şeklinde gösterilen parsel içerisinde kalan 338,89m² miktarındaki kısmında davacı idare lehine daimi irtifak hakkı TESİSİNE, irtifak hakkının davacı TEDAŞ adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

2-Dava konusu Konya ili, Beyşehir ilçesi, Adaköy mahallesi, 218 ada 14 parsel sayılı taşınmazda ve Konya ili, Beyşehir ilçesi, Adaköy mahallesi, 274 ada 41 parsel sayılı taşınmazda daimi irtifak kamulaştırması yapılan alanın kamulaştırma bedelinin toplam 71.543,28-TL olduğunun TESPİTİNE,

3-Davacı tarafından depo edilen kamulaştırma bedeli olan 71.543,28-TL'nin hak sahibi olan tapuda kayıt maliki davalılara hisseleri oranında derhal ödenmesi için T.C. Vakıflar Bankası Beyşehir Şube Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına,

Dair, tarafların yokluğunda tescil hükmü yönünden KESİN, bedele ilişkin davacı idare yönünden KESİN, davalı taraf yönünden kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildi '' şeklinde hüküm kurulmuş olmakla, ilanen tebliğ olunur. 18/12/2025

