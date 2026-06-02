T.C. BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/139 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen dosyalardan ismi yazılı kişiler aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca verilen karar gereğince aşağıda malikleri ve özellikleri yazılı taşınmazların belirtilen yer kadarının Tedaş tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile Tedaş adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince ilan olunur.

Dosya No Yer (Konya ) Ada-Parsel İrtifak/Mülkiyet (m²) Malik Adı-Soyadı 2026/139 Derebucak/Musalla 426/11 1173,54

5,40 ŞÜKRÜ KARAGÜL

HÜSEYİN KARAGÜL(ÖLÜ)

EMİNE DOĞAN

SAİT KARAGÜL

ALİ KARAGÜL

AHMET KARAGÜL

MUSTAFA KARAGÜL

FATMA ARAKAYA

HÜSEYİN KARAGÜL

MEHMET KARAGÜL

GÜLSÜM ALACA (ÖLÜ)

ABDULLAH KARAGÜL 2026/140 Derebucak/Musalla 428/6 1615,22

5,47 HATİCE GÜLBAŞ

AHMET ALİ AKKOCA

HÜSEYİN AKKOCA

GÜLSÜM KÜLAHCI

FATMA KALELİ

EMİNE SEVİCİ 2026/141 Beyşehir/Karahisar 137/15 728,15

9,00 TALİP KOCAER(ÖLÜ) 2026/142 Beyşehir/Karahisar 137/13 125,82

9,00 AYŞE ÜNAL (ÖLÜ) 2026/143 Beyşehir/Karahisar 137/9 349,28

4,52 ABDULLAH DEMİR(ÖLÜ) 2026/144 Beyşehir/Karahisar 137/6 251,31 HÜSEYİN UYAN(ÖLÜ) 2026/145 Beyşehir/Karahisar 314/41

314/31

314/20 569,70/5,90

475,32/9,00

218,72/9,61 MEVLÜT DEDE 2026/146 Beyşehir/Karahisar 314/18 276,33 SELVİNAZ KADER 2026/147 Beyşehir/Karahisar 306/525 808,62

7,74 ADEM BİCAN

AHMET KART

AYŞE KART

CAN KART

DURDU İNAN

EMİNE DEVİM

HACI KART

HATİCE ÖZHAN

ÖNER TÜRKER

RAMAZAN BİCAN

ŞERİFE KART

ÜMMÜ İNAN

YAKUP KART

KEZİBAN KART (ölü) 2026/148 Beyşehir/Karahisar 306/523 632,39

4,84 ASİYE KÜRGEN

AYŞE ÇALIŞIR

HABİP İNAN

HACİTE ÇİFTCİ

HAYRİYE ÇİNAR

KADRİYE ÇALIŞIR

NAZİFE İNAN

RİZA İNAN

SELMAN KOYUNCU

TALİP İNAN

TÜLAY KOYUNCU 2026/150 Beyşehir/Sadıkhacı -/12197

-/12194 7,10

889,87 NAİL PINAR

NAZMİYE ÇİFTLİK 2026/151 Beyşehir/Kıstıfan -/1726

-/1724 1298,18/3,01

274,78 FATMA ÇELİK 2026/152 Beyşehir/Kıstıfan -/2378 2996,79

12,51 YILMAZ AYDOĞAN

MEHMET AYDOĞAN

SADIK KIYAK

NURGÜL AYDOĞAN

NAZİFE AYDOĞAN

SERDAR AYDOĞAN(ÖLÜ)

RAZİYE AYDOĞAN

FERHAT AYDOĞAN

ZADE AYDOĞAN (ÖLÜ)

DURDU AYŞE AKGÜN

MURAT AYDOĞAN

GÜLLÜ DOĞMUŞ

YADİGAR AYDOĞAN 2026/153 Beyşehir/Kıstıfan -/22 1762,09 YILMAZ AYDOĞAN

NURGÜL AYDOĞAN

ZADE AYDOĞAN

DURDU AYŞE AKGÜN

GÜLLÜ DOĞMUŞ 2026/154 Beyşehir/Akburun 245/23 950,72 AHMET ASLAN 2026/155 Beyşehir/Akburun 246/13

286/14 1468,20

670,85 CENGİZ AKTAŞ 2026/156 Beyşehir/Akburun 248/1

243/43 103,53

2010,15 FATMA ÖZDEMİR 2026/157 Beyşehir/Akburun 243/38

249/5 128,39

1276,69 VEYSEL ÜNAL (ÖLÜ) 2026/158 Beyşehir/Akburun 249/3 1992,46 DURDU ÖZKAN 2026/159 Beyşehir/Çivril 108/1 711,43

18,38 ALİYE YILMAZ 2026/160 Beyşehir/Akburun 252/18 1961,62 AYŞE YILDIRIM

DURMUŞ GÜNEŞ

FATMA DERE

GÜLHAN KAHYA

KUDRET ÖZDEMİR

YAKUP GÜNEŞ

ZEYNEL GÜNEL

HAVVA GÜNEŞ (ÖLÜ) 2026/161 Beyşehir/Akburun 252/12 1987,87 AHMET ÇINAR

ALİ ÇINAR

EMİNE ASLAN

HAVVA YAZAR

NECATİ ÇINAR 2026/162 Beyşehir/Akburun 254/5 3453,92 AHMET HACIOĞLU 2026/163 Beyşehir/Akburun 286/45 1712,64 EMİNE ARAS(ÖLÜ) 2026/164 Beyşehir/Çivril 107/2 368,74

9,00 MEHMET TAŞCI (ÖLÜ) 2026/165 Beyşehir/Bayat 124/5 457,35 FADİME GÜLER (ÖLÜ) 2026/166 Beyşehir/Bayat 0/12 554,33 MUHAMMET ALİ SARIKAYA 2026/167 Hüyük/İmrenler 0/2415 722,80

9,00 AHMET ŞERBETCİ (ÖLÜ) 2026/168 Hüyük/Çamlıca 244/204 800,92

2,56 MUSTAFA SARIKAYA 2026/169 Hüyük/Çamlıca 244/117 955,01

4,00 KEZİBAN ERDOĞAN 2026/170 Hüyük/Çamlıca 244/113 633,43 MUSTAFA YILDIZ 2026/171 Hüyük/Çamlıca 247/15 985,47

2,25 OSMAN KALE 2026/172 Hüyük/Çamlıca 247/17 778,30

2,56 OSMAN MİRİK 2026/173 Hüyük/Çamlıca 247/23 687,23

3,61 HAMZA ÖZET 2026/174 Hüyük/Çamlıca 247/1 268,21 ERTUĞRUL PARLAR 2026/175 Hüyük/Çamlıca 267/30 362,33

2,25 AHMET SARIKAYA 2026/176 Hüyük/Çamlıca 267/29 275,62 BİLAL NAVRUZ 2026/177 Hüyük/Çamlıca 267/10 74,61

1,81 AYŞE BAYAR (ÖLÜ) 2026/178 Beyşehir/Akburun 286/17 2288,04 AYŞE TOLAY (ÖLÜ) 2026/179 Beyşehir/Akburun 286/19 180,10

9,52 ALİ YAZAR (ÖLÜ) 2026/180 Beyşehir/Akburun 286/24 104,10 FADİME UZAR 2026/181 Beyşehir/Akburun 286/29 580,20 AHMET KIPIK 2026/182 Hüyük/Görünmez 147/2 85,75 ŞERİFE CEYLAN 2026/183 Hüyük/Hüyük 394/76 613,73

7,66 AYŞE YASSIYURT(ÖLÜ) 2026/184 Hüyük/Selki 318/4

324/15 140,68/7,27

481,32/9,00 MURTAZA ASLAN 2026/185 Hüyük/Görünmez 156/85 181,09 KEZİBAN ARABA

HAVVA ÇANKAYA (ÖLÜ) 2026/186 Hüyük/Görünmez 147/56 161,90 NURİ MAZLUM (Ömer oğlu) 2026/187 Hüyük/Selki 260/7 582,81

10,33 AYŞE EKEN

FATMA İPEK

LÜTFİ AKŞAM

MEHMET AKŞAM

MUSTAFA AKŞAM

VEYSEL AKŞAM 2026/188 Hüyük/Selki 326/5 419,20 HALİL GÜROCAK 2026/189 Hüyük/Selki 327/74 55,45 NUH ÖĞÜTÇÜ

GÜLSÜM GÜROCAK

FADİME ADATEPE

RIDVAN ÖĞÜTCÜ 2026/190 Hüyük/Selki 327/85 115,20 HÜSEYİN KADİFECİ (ÖLÜ) 2026/191 Hüyük/Selki 327/84 205,92 ADIGÜZEL TUTAN 2026/192 Hüyük/Selki 327/104 67,46 SÜLEYMAN TUNÇ

GÜLHANIM TOSUN

MERYEM ASLAN

RAMAZAN TUNÇ

EMİNE TUNÇ (ÖLÜ)

ÜMMÜ YAŞAR 2026/193 Hüyük/Selki 327/112 159,08

4,54 MEHMET ÖGÜTCÜ

HİLMİ ÖGÜTCÜ(ÖLÜ) 2026/194 Hüyük/Selki 327/218 423,00

3,18 İSHAK AYDOĞDU

LOKMAN AYDOĞDU

NURULLAH AYDOĞDU 2026/195 Hüyük/Selki 327/231 187,07

5,80 HACERE ÖĞÜTCÜ

#ilangovtr

Basın No: ILN02476626