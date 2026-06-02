  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/139 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen dosyalardan ismi yazılı kişiler aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca verilen karar gereğince aşağıda malikleri ve özellikleri yazılı taşınmazların belirtilen yer kadarının Tedaş tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile Tedaş adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince ilan olunur.

 

Dosya No Yer (Konya ) Ada-Parsel İrtifak/Mülkiyet (m²) Malik Adı-Soyadı
2026/139 Derebucak/Musalla 426/11 1173,54
5,40		 ŞÜKRÜ KARAGÜL
HÜSEYİN KARAGÜL(ÖLÜ)
EMİNE DOĞAN
SAİT KARAGÜL
ALİ KARAGÜL
AHMET KARAGÜL
MUSTAFA KARAGÜL
FATMA ARAKAYA
HÜSEYİN KARAGÜL
MEHMET KARAGÜL
GÜLSÜM ALACA (ÖLÜ)
ABDULLAH KARAGÜL
2026/140 Derebucak/Musalla 428/6 1615,22
5,47		 HATİCE GÜLBAŞ
AHMET ALİ AKKOCA
HÜSEYİN AKKOCA
GÜLSÜM KÜLAHCI
FATMA KALELİ
EMİNE SEVİCİ
2026/141 Beyşehir/Karahisar 137/15 728,15
9,00		 TALİP KOCAER(ÖLÜ)
2026/142 Beyşehir/Karahisar 137/13 125,82
9,00		 AYŞE ÜNAL (ÖLÜ)
2026/143 Beyşehir/Karahisar 137/9 349,28
4,52		 ABDULLAH DEMİR(ÖLÜ)
2026/144 Beyşehir/Karahisar 137/6 251,31 HÜSEYİN UYAN(ÖLÜ)
2026/145 Beyşehir/Karahisar 314/41
314/31
314/20		 569,70/5,90
475,32/9,00
218,72/9,61		 MEVLÜT DEDE
2026/146 Beyşehir/Karahisar 314/18 276,33 SELVİNAZ KADER
2026/147 Beyşehir/Karahisar 306/525 808,62
7,74		 ADEM BİCAN
AHMET KART
AYŞE KART
CAN KART
DURDU İNAN
EMİNE DEVİM
HACI KART
HATİCE ÖZHAN
ÖNER TÜRKER
RAMAZAN BİCAN
ŞERİFE KART
ÜMMÜ İNAN
YAKUP KART
KEZİBAN KART (ölü)
2026/148 Beyşehir/Karahisar 306/523 632,39
4,84		 ASİYE KÜRGEN
AYŞE ÇALIŞIR
HABİP İNAN
HACİTE ÇİFTCİ
HAYRİYE ÇİNAR
KADRİYE ÇALIŞIR
NAZİFE İNAN
RİZA İNAN
SELMAN KOYUNCU
TALİP İNAN
TÜLAY KOYUNCU
2026/150 Beyşehir/Sadıkhacı -/12197
-/12194		 7,10
889,87		 NAİL PINAR
NAZMİYE ÇİFTLİK
2026/151 Beyşehir/Kıstıfan -/1726
-/1724		 1298,18/3,01
274,78		 FATMA ÇELİK
2026/152 Beyşehir/Kıstıfan -/2378 2996,79
12,51		 YILMAZ AYDOĞAN
MEHMET AYDOĞAN
SADIK KIYAK
NURGÜL AYDOĞAN
NAZİFE AYDOĞAN
SERDAR AYDOĞAN(ÖLÜ)
RAZİYE AYDOĞAN
FERHAT AYDOĞAN
ZADE AYDOĞAN (ÖLÜ)
DURDU AYŞE AKGÜN
MURAT AYDOĞAN
GÜLLÜ DOĞMUŞ
YADİGAR AYDOĞAN
2026/153 Beyşehir/Kıstıfan -/22 1762,09 YILMAZ AYDOĞAN
NURGÜL AYDOĞAN
ZADE AYDOĞAN
DURDU AYŞE AKGÜN
GÜLLÜ DOĞMUŞ
2026/154 Beyşehir/Akburun 245/23 950,72 AHMET ASLAN
2026/155 Beyşehir/Akburun 246/13
286/14		 1468,20
670,85		 CENGİZ AKTAŞ
2026/156 Beyşehir/Akburun 248/1
243/43		 103,53
2010,15		 FATMA ÖZDEMİR
2026/157 Beyşehir/Akburun 243/38
249/5		 128,39
1276,69		 VEYSEL ÜNAL (ÖLÜ)
2026/158 Beyşehir/Akburun 249/3 1992,46 DURDU ÖZKAN
2026/159 Beyşehir/Çivril 108/1 711,43
18,38		 ALİYE YILMAZ
2026/160 Beyşehir/Akburun 252/18 1961,62 AYŞE YILDIRIM
DURMUŞ GÜNEŞ
FATMA DERE
GÜLHAN KAHYA
KUDRET ÖZDEMİR
YAKUP GÜNEŞ
ZEYNEL GÜNEL
HAVVA GÜNEŞ (ÖLÜ)
2026/161 Beyşehir/Akburun 252/12 1987,87 AHMET ÇINAR
ALİ ÇINAR
EMİNE ASLAN
HAVVA YAZAR
NECATİ ÇINAR
2026/162 Beyşehir/Akburun 254/5 3453,92 AHMET HACIOĞLU
2026/163 Beyşehir/Akburun 286/45 1712,64 EMİNE ARAS(ÖLÜ)
2026/164 Beyşehir/Çivril 107/2 368,74
9,00		 MEHMET TAŞCI (ÖLÜ)
2026/165 Beyşehir/Bayat 124/5 457,35 FADİME GÜLER (ÖLÜ)
2026/166 Beyşehir/Bayat 0/12 554,33 MUHAMMET ALİ SARIKAYA
2026/167 Hüyük/İmrenler 0/2415 722,80
9,00		 AHMET ŞERBETCİ (ÖLÜ)
2026/168 Hüyük/Çamlıca 244/204 800,92
2,56		 MUSTAFA SARIKAYA
2026/169 Hüyük/Çamlıca 244/117 955,01
4,00		 KEZİBAN ERDOĞAN
2026/170 Hüyük/Çamlıca 244/113 633,43 MUSTAFA YILDIZ
2026/171 Hüyük/Çamlıca 247/15 985,47
2,25		 OSMAN KALE
2026/172 Hüyük/Çamlıca 247/17 778,30
2,56		 OSMAN MİRİK
2026/173 Hüyük/Çamlıca 247/23 687,23
3,61		 HAMZA ÖZET
2026/174 Hüyük/Çamlıca 247/1 268,21 ERTUĞRUL PARLAR
2026/175 Hüyük/Çamlıca 267/30 362,33
2,25		 AHMET SARIKAYA
2026/176 Hüyük/Çamlıca 267/29 275,62 BİLAL NAVRUZ
2026/177 Hüyük/Çamlıca 267/10 74,61
1,81		 AYŞE BAYAR (ÖLÜ)
2026/178 Beyşehir/Akburun 286/17 2288,04 AYŞE TOLAY (ÖLÜ)
2026/179 Beyşehir/Akburun 286/19 180,10
9,52		 ALİ YAZAR (ÖLÜ)
2026/180 Beyşehir/Akburun 286/24 104,10 FADİME UZAR
2026/181 Beyşehir/Akburun 286/29 580,20 AHMET KIPIK
2026/182 Hüyük/Görünmez 147/2 85,75 ŞERİFE CEYLAN
2026/183 Hüyük/Hüyük 394/76 613,73
7,66		 AYŞE YASSIYURT(ÖLÜ)
2026/184 Hüyük/Selki 318/4
324/15		 140,68/7,27
481,32/9,00		 MURTAZA ASLAN
2026/185 Hüyük/Görünmez 156/85 181,09 KEZİBAN ARABA
HAVVA ÇANKAYA (ÖLÜ)
2026/186 Hüyük/Görünmez 147/56 161,90 NURİ MAZLUM (Ömer oğlu)
2026/187 Hüyük/Selki 260/7 582,81
10,33		 AYŞE EKEN
FATMA İPEK
LÜTFİ AKŞAM
MEHMET AKŞAM
MUSTAFA AKŞAM
VEYSEL AKŞAM
2026/188 Hüyük/Selki 326/5 419,20 HALİL GÜROCAK
2026/189 Hüyük/Selki 327/74 55,45 NUH ÖĞÜTÇÜ
GÜLSÜM GÜROCAK
FADİME ADATEPE
RIDVAN ÖĞÜTCÜ
2026/190 Hüyük/Selki 327/85 115,20 HÜSEYİN KADİFECİ (ÖLÜ)
2026/191 Hüyük/Selki 327/84 205,92 ADIGÜZEL TUTAN
2026/192 Hüyük/Selki 327/104 67,46 SÜLEYMAN TUNÇ
GÜLHANIM TOSUN
MERYEM ASLAN
RAMAZAN TUNÇ
EMİNE TUNÇ (ÖLÜ)
ÜMMÜ YAŞAR
2026/193 Hüyük/Selki 327/112 159,08
4,54		 MEHMET ÖGÜTCÜ
HİLMİ ÖGÜTCÜ(ÖLÜ)
2026/194 Hüyük/Selki 327/218 423,00
3,18		 İSHAK AYDOĞDU
LOKMAN AYDOĞDU
NURULLAH AYDOĞDU
2026/195 Hüyük/Selki 327/231 187,07
5,80		 HACERE ÖĞÜTCÜ

#ilangovtr

Basın No: ILN02476626