T.C. BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen dosyalardan ismi yazılı kişiler aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca verilen karar gereğince aşağıda malikleri ve özellikleri yazılı taşınmazların belirtilen yer kadarının Tedaş tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile Tedaş adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince ilan olunur.
|Dosya No
|Yer (Konya )
|Ada-Parsel
|İrtifak/Mülkiyet (m²)
|Malik Adı-Soyadı
|2026/139
|Derebucak/Musalla
|426/11
|1173,54
5,40
|ŞÜKRÜ KARAGÜL
HÜSEYİN KARAGÜL(ÖLÜ)
EMİNE DOĞAN
SAİT KARAGÜL
ALİ KARAGÜL
AHMET KARAGÜL
MUSTAFA KARAGÜL
FATMA ARAKAYA
HÜSEYİN KARAGÜL
MEHMET KARAGÜL
GÜLSÜM ALACA (ÖLÜ)
ABDULLAH KARAGÜL
|2026/140
|Derebucak/Musalla
|428/6
|1615,22
5,47
|HATİCE GÜLBAŞ
AHMET ALİ AKKOCA
HÜSEYİN AKKOCA
GÜLSÜM KÜLAHCI
FATMA KALELİ
EMİNE SEVİCİ
|2026/141
|Beyşehir/Karahisar
|137/15
|728,15
9,00
|TALİP KOCAER(ÖLÜ)
|2026/142
|Beyşehir/Karahisar
|137/13
|125,82
9,00
|AYŞE ÜNAL (ÖLÜ)
|2026/143
|Beyşehir/Karahisar
|137/9
|349,28
4,52
|ABDULLAH DEMİR(ÖLÜ)
|2026/144
|Beyşehir/Karahisar
|137/6
|251,31
|HÜSEYİN UYAN(ÖLÜ)
|2026/145
|Beyşehir/Karahisar
|314/41
314/31
314/20
|569,70/5,90
475,32/9,00
218,72/9,61
|MEVLÜT DEDE
|2026/146
|Beyşehir/Karahisar
|314/18
|276,33
|SELVİNAZ KADER
|2026/147
|Beyşehir/Karahisar
|306/525
|808,62
7,74
|ADEM BİCAN
AHMET KART
AYŞE KART
CAN KART
DURDU İNAN
EMİNE DEVİM
HACI KART
HATİCE ÖZHAN
ÖNER TÜRKER
RAMAZAN BİCAN
ŞERİFE KART
ÜMMÜ İNAN
YAKUP KART
KEZİBAN KART (ölü)
|2026/148
|Beyşehir/Karahisar
|306/523
|632,39
4,84
|ASİYE KÜRGEN
AYŞE ÇALIŞIR
HABİP İNAN
HACİTE ÇİFTCİ
HAYRİYE ÇİNAR
KADRİYE ÇALIŞIR
NAZİFE İNAN
RİZA İNAN
SELMAN KOYUNCU
TALİP İNAN
TÜLAY KOYUNCU
|2026/150
|Beyşehir/Sadıkhacı
|-/12197
-/12194
|7,10
889,87
|NAİL PINAR
NAZMİYE ÇİFTLİK
|2026/151
|Beyşehir/Kıstıfan
|-/1726
-/1724
|1298,18/3,01
274,78
|FATMA ÇELİK
|2026/152
|Beyşehir/Kıstıfan
|-/2378
|2996,79
12,51
|YILMAZ AYDOĞAN
MEHMET AYDOĞAN
SADIK KIYAK
NURGÜL AYDOĞAN
NAZİFE AYDOĞAN
SERDAR AYDOĞAN(ÖLÜ)
RAZİYE AYDOĞAN
FERHAT AYDOĞAN
ZADE AYDOĞAN (ÖLÜ)
DURDU AYŞE AKGÜN
MURAT AYDOĞAN
GÜLLÜ DOĞMUŞ
YADİGAR AYDOĞAN
|2026/153
|Beyşehir/Kıstıfan
|-/22
|1762,09
|YILMAZ AYDOĞAN
NURGÜL AYDOĞAN
ZADE AYDOĞAN
DURDU AYŞE AKGÜN
GÜLLÜ DOĞMUŞ
|2026/154
|Beyşehir/Akburun
|245/23
|950,72
|AHMET ASLAN
|2026/155
|Beyşehir/Akburun
|246/13
286/14
|1468,20
670,85
|CENGİZ AKTAŞ
|2026/156
|Beyşehir/Akburun
|248/1
243/43
|103,53
2010,15
|FATMA ÖZDEMİR
|2026/157
|Beyşehir/Akburun
|243/38
249/5
|128,39
1276,69
|VEYSEL ÜNAL (ÖLÜ)
|2026/158
|Beyşehir/Akburun
|249/3
|1992,46
|DURDU ÖZKAN
|2026/159
|Beyşehir/Çivril
|108/1
|711,43
18,38
|ALİYE YILMAZ
|2026/160
|Beyşehir/Akburun
|252/18
|1961,62
|AYŞE YILDIRIM
DURMUŞ GÜNEŞ
FATMA DERE
GÜLHAN KAHYA
KUDRET ÖZDEMİR
YAKUP GÜNEŞ
ZEYNEL GÜNEL
HAVVA GÜNEŞ (ÖLÜ)
|2026/161
|Beyşehir/Akburun
|252/12
|1987,87
|AHMET ÇINAR
ALİ ÇINAR
EMİNE ASLAN
HAVVA YAZAR
NECATİ ÇINAR
|2026/162
|Beyşehir/Akburun
|254/5
|3453,92
|AHMET HACIOĞLU
|2026/163
|Beyşehir/Akburun
|286/45
|1712,64
|EMİNE ARAS(ÖLÜ)
|2026/164
|Beyşehir/Çivril
|107/2
|368,74
9,00
|MEHMET TAŞCI (ÖLÜ)
|2026/165
|Beyşehir/Bayat
|124/5
|457,35
|FADİME GÜLER (ÖLÜ)
|2026/166
|Beyşehir/Bayat
|0/12
|554,33
|MUHAMMET ALİ SARIKAYA
|2026/167
|Hüyük/İmrenler
|0/2415
|722,80
9,00
|AHMET ŞERBETCİ (ÖLÜ)
|2026/168
|Hüyük/Çamlıca
|244/204
|800,92
2,56
|MUSTAFA SARIKAYA
|2026/169
|Hüyük/Çamlıca
|244/117
|955,01
4,00
|KEZİBAN ERDOĞAN
|2026/170
|Hüyük/Çamlıca
|244/113
|633,43
|MUSTAFA YILDIZ
|2026/171
|Hüyük/Çamlıca
|247/15
|985,47
2,25
|OSMAN KALE
|2026/172
|Hüyük/Çamlıca
|247/17
|778,30
2,56
|OSMAN MİRİK
|2026/173
|Hüyük/Çamlıca
|247/23
|687,23
3,61
|HAMZA ÖZET
|2026/174
|Hüyük/Çamlıca
|247/1
|268,21
|ERTUĞRUL PARLAR
|2026/175
|Hüyük/Çamlıca
|267/30
|362,33
2,25
|AHMET SARIKAYA
|2026/176
|Hüyük/Çamlıca
|267/29
|275,62
|BİLAL NAVRUZ
|2026/177
|Hüyük/Çamlıca
|267/10
|74,61
1,81
|AYŞE BAYAR (ÖLÜ)
|2026/178
|Beyşehir/Akburun
|286/17
|2288,04
|AYŞE TOLAY (ÖLÜ)
|2026/179
|Beyşehir/Akburun
|286/19
|180,10
9,52
|ALİ YAZAR (ÖLÜ)
|2026/180
|Beyşehir/Akburun
|286/24
|104,10
|FADİME UZAR
|2026/181
|Beyşehir/Akburun
|286/29
|580,20
|AHMET KIPIK
|2026/182
|Hüyük/Görünmez
|147/2
|85,75
|ŞERİFE CEYLAN
|2026/183
|Hüyük/Hüyük
|394/76
|613,73
7,66
|AYŞE YASSIYURT(ÖLÜ)
|2026/184
|Hüyük/Selki
|318/4
324/15
|140,68/7,27
481,32/9,00
|MURTAZA ASLAN
|2026/185
|Hüyük/Görünmez
|156/85
|181,09
|KEZİBAN ARABA
HAVVA ÇANKAYA (ÖLÜ)
|2026/186
|Hüyük/Görünmez
|147/56
|161,90
|NURİ MAZLUM (Ömer oğlu)
|2026/187
|Hüyük/Selki
|260/7
|582,81
10,33
|AYŞE EKEN
FATMA İPEK
LÜTFİ AKŞAM
MEHMET AKŞAM
MUSTAFA AKŞAM
VEYSEL AKŞAM
|2026/188
|Hüyük/Selki
|326/5
|419,20
|HALİL GÜROCAK
|2026/189
|Hüyük/Selki
|327/74
|55,45
|NUH ÖĞÜTÇÜ
GÜLSÜM GÜROCAK
FADİME ADATEPE
RIDVAN ÖĞÜTCÜ
|2026/190
|Hüyük/Selki
|327/85
|115,20
|HÜSEYİN KADİFECİ (ÖLÜ)
|2026/191
|Hüyük/Selki
|327/84
|205,92
|ADIGÜZEL TUTAN
|2026/192
|Hüyük/Selki
|327/104
|67,46
|SÜLEYMAN TUNÇ
GÜLHANIM TOSUN
MERYEM ASLAN
RAMAZAN TUNÇ
EMİNE TUNÇ (ÖLÜ)
ÜMMÜ YAŞAR
|2026/193
|Hüyük/Selki
|327/112
|159,08
4,54
|MEHMET ÖGÜTCÜ
HİLMİ ÖGÜTCÜ(ÖLÜ)
|2026/194
|Hüyük/Selki
|327/218
|423,00
3,18
|İSHAK AYDOĞDU
LOKMAN AYDOĞDU
NURULLAH AYDOĞDU
|2026/195
|Hüyük/Selki
|327/231
|187,07
5,80
|HACERE ÖĞÜTCÜ
