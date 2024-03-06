T.C. BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/14 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen dosyalardan ismi yazılı kişiler aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca verilen karar gereğince aşağıda malikleri ve özellikleri yazılı taşınmazların belirtilen yer kadarının TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile TEDAŞ adına tescili 2942sayılıyasagereğincesaptanmasınımüteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince ilan olunur.

DOSYA NUMARASI TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER

(Konya İli, Beyşehir İlçesi) ADA/PARSEL KAMULAŞTIRILAN M2 ADI SOYADI 2024/14 Gökçimen Mahallesi 138/34 12,29 irtifak Hayriye Akan

Cemil Akan

Saniye Dolar 2024/16 Gökçimen Mahallesi 138/35 755,73 irtifak Keziban Akan 2024/18 Gökçimen Mahallesi 139/8 4,91 mülkiyet ve 789,33 irtifak Mehmet Uysal 2024/20 Gökçimen Mahallesi 134/147 1.005,88 irtifak Gülsüm Özaltın

Murat Önsöz

Ali Rıza Yağcı

İklime Alkan

Gülten Aksoylu

Ayten Ünsal

Gülcan Kahraman

Filiz Dertli

Ali Ünsal

Havva Ünlü 2024/22 Gökçimen Mahallesi 134/138 25,55 irtifak Raşit Durak

Abdurrahman Durak

Mustafa Durak

Havva Yokuş

Abdullah Durak

Yaşar Erdönmez

Hafize Taşaçıkan

Abdülmütalip Erdönmez

Abdulkadir Erdönmez 2024/24 Gökçimen Mahallesi 165/14 19,71 mülkiyet ve 300,13 irtifak Yakup Tunç 2024/26 Gökçimen Mahallesi 134/23 9,61 mülkiyet ve 1.630,91 irtifak Nimet Yılmazbaş 2024/28 Gökçimen Mahallesi 164/13 1,93 mülkiyet ve 186,59 irtifak Gülçin Bülbül Erdoğan 2024/30 Gökçimen Mahallesi 164/7 601,87 irtifak Abdulkerim Erdönmez 2024/32 Fasıllar Mahallesi 165/133 240,08 irtifak Esat Aydın

Rüştü Aydın

Güllüzar Yıldız

Hamdiye Merdan 2024/34 Fasıllar Mahallesi 165/437 241,34 irtifak Sırma Kökboyu 2024/36 Fasıllar Mahallesi 165/61 1,57 mülkiyet ve 159,72 irtifak Hafıza Özel

Nesibe Bardak

Selahattin Özel

Rukiye Fayda

Ramazan Özel 2024/38 Fasıllar Mahallesi 165/253 169,70 irtifak Durdu Serbes

Yaşar Serbes

Hüseyin Serbes 2024/40 Fasıllar Mahallesi 165/233 284,73 irtifak Ömer Yaprak

Fuat Dağcı 2024/42 Fasıllar Mahallesi 165/235 101,99 irtifak Şerife Yılmaz

Suna Usta

Arzu Soybey

Makbule Yılmaz

Musa Yılmaz

Bilal Yılmaz

Süleyman Yılmaz 2024/44 Fasıllar Mahallesi 165/233 106,69 irtifak Penbe Kökboyu 2024/46 Fasıllar Mahallesi 116/30 1.049,16 irtifak Nazife Çankaya 2024/48 Fasıllar Mahallesi 116/28 376,06 irtifak Döndü Bülbül

Nefise Bülbül 2024/50 Fasıllar Mahallesi 116/25 439,38 irtifak Dursun Şanlı

Hüseyin Şanlı 2024/52 Fasıllar Mahallesi 165/443 280,29 irtifak Yusuf Nergiz 2024/54 Fasıllar Mahallesi 165/438 232,14 irtifak Yusuf Nergiz 2024/56 Hüseyinler Mahallesi 135/16 287,70 irtifak Sadettin Özcan 2024/58 Hüseyinler Mahallesi 135/14 1,48 mülkiyet ve 190,04 irtifak Havva Bayrak

Vehbi Bayrak

Seyit Ahmet Bayrak

Mustafa Bayrak

Şehriban Bayrak

Şerife Çimen 2024/60 Hüseyinler Mahallesi 135/2 281,02 irtifak Nesibe Doğan 2024/62 Hüseyinler Mahallesi 150/28 8,01 irtifak Osman Çalışkan

Nesibe Kaya

Nesibe Kayabaşı

Havva Çetin

Fettah Şahin

Duran Şahin

Davut Karadal 2024/64 Hüseyinler Mahallesi 135/75 520,83 irtifak Tacettin Ergener 2024/66 Hüseyinler Mahallesi 135/47 408,60 irtifak Nursel Çalışkan 2024/68 Hüseyinler Mahallesi 135/45 4,41 mülkiyet ve 74,91 irtifak Fatma Gözel 2024/70 Hüseyinler Mahallesi 135/33 2,56 mülkiyet ve 530,95 irtifak Süleyman Doğangül 2024/72 Hüseyinler Mahallesi 135/19 1,42 mülkiyet ve 624,25 irtifak Keziban Çimen 2024/74 Hüseyinler Mahallesi 135/140 676,90 irtifak Hüseyin Yıldız

Mustafa Yıldız

Emişe Yıldız

Şerife Saygı

Ayşe Baran

Ali Yıldız 2024/76 Hüseyinler Mahallesi 135/92 3,24 mülkiyet ve 693,55 irtifak Ramazan Avcı 2024/78 Hüseyinler Mahallesi 135/106 3,24 mülkiyet ve 295,56 irtifak Havva Yiğit 2024/80 Fasıllar Mahallesi 165/224 121,06 irtifak Dursun Lale

Kasif Lale

Kemal Lale 2024/82 Fasıllar Mahallesi 163/35 104,50 irtifak Meryem Yılgın

Naile Bayar

Sevil Yıldız

Mustafa Çekilmez

Dursun Çekilmez 2024/84 Fasıllar Mahallesi 163/48 9,62 irtifak Nesibe Gönlügür

Şerife Ersözlü

Mustafa Ersözlü

Ömer Ersözlü

Penbe Yılmaz

Emine Önalan 2024/86 Fasıllar Mahallesi 165/411 336,62 iritfak Nuri Sefa 2024/88 Fasıllar Mahallesi 165/395 327,52 irtifak Fehri Kaya

Ali Koşar

Muhammer Koşar 2024/90 Fasıllar Mahallesi 165/351 26,43 irtifak Mehmet Yaprak 2024/92 Fasıllar Mahallesi 116/52 2,53 mülkiyet ve 232,92 irtifak Hüseyin Nergiz 2024/94 Fasıllar Mahallesi 116/51 248,22 irtifak Dursun Özyıldız 2024/96 Fasıllar Mahallesi 165/327 784,38 irtifak Nesibe Gündoğdu

Abdi Usta

Recep Güzelbay

Akife Gündoğdu

Bahri Usta

Nurettin Usta

Ömer Usta

Penbe Serbes

Döndü Serbes

Dürdane Şanlı 2024/98 Fasıllar Mahallesi 163/32 24,48 irtifak Durdu Karibler

Havva Karibler 2024/100 Fasıllar Mahallesi 163/37 9,52 mülkiyet ve 243,95 irtifak Keklik Karaca 2024/102 Yazyurdu Mahallesi 181/71 4,84 mülkiyet ve 229,46 irtifak Emine Kaynarca 2024/104 Yazyurdu Mahallesi 152/128 1,19 mülkiyet ve 5,38 irtifak Hüseyin Örs 2024/106 Yazyurdu Mahallesi 179/14 94,23 irtifak Mehmet Fidan

Mevlüt Sezgin

Süleyman Şen

Mehmet Şen

Ahmet Şen

Fatma Akyol

Mustafa Şen 2024/108 Fasıllar Mahallesi 165/300 389,69 irtifak Haydar Usta 2024/110 Yazyurdu Mahallesi 177/110 2,11 mülkiyet ve 129,51 irtifak Süleyman Cadet 2024/112 Yazyurdu Mahallesi 179/5 39,38 irtifak Ahmet Kara 2024/114 Yazyurdu Mahallesi 152/220 4,24 mülkiyet ve 228,85 irtifak Ahmet Baş 2024/116 Fasıllar Mahallesi 165/347 9,52 mülkiyet 66,31 irtifak Mustafa Özden

Haskadın Özden

Hatice Gürel

Ahmet Özden

Durdu Özden

Yurdagül Özden

Mehmet Özden,

Saffet Özden 2024/118 Fasıllar Mahallesi 165/344 70,15 irtifak Mustafa Kökboyun 2024/120 Fasıllar Mahallesi 165/267 153,92 irtifak Pembe Kökboyun

Ahmet Kökboyun

Halil İbrahim Kökboyun

Seyit Kökboyun

Bekir Kökboyun 2024/122 Fasılllar Mahallesi 165/296 104,23 irtifak Mehmet Kökboyun

Hasan Sarvan 2024/124 Fasıllar Mahallesi 163/45 674,52 irtifak Zeynep Bilgili

Durdu Karipler

Havva Karipler 2024/126 Yazyurdu Mahallesi 179/9 2,32 mülkiyet 170,83 irtifak Hüseyin Bülbül

Yusuf Özcan

Ahmet Özcan 2024/128 Yazyurdu Mahallesi 152/217 3,61 mülkiyet

550,43 irtifak Mehmet Borca

Meryem Dinç

Şerife Çakır

Fatma Borca

Hasan Borca

Abdullah Borca

Musa Borca

Cengiz Borca 2024/130 Yazyurdu Mahallesi 152/303 37,45 irtifak Ahmet Baş 2024/132 Yazyurdu Mahallesi 152/218 498,34 irtifak Emişe Günay 2024/134 Yazyurdu Mahallesi 181/86 360,30 irtifak Havva Akbulut 2024/136 Yazyurdu Mahallesi 181/76 475,80 irtifak İsa Yayla

Şerife Gümüş

Havva Koçak

Ayşe Kaya

Şerife Koçak

Mukadder Şen

Fatmana Arıcı

Hanife Duru

Mehmet Ali Gümüş

Ümmü Bülbül 2024/138 Çiçekler Mahallesi 193/77 295,72 İrtifak Mustafa Çınar 2024/140 Çiçekler Mahallesi 193/81 380,61 irtifak Mustafa çınar 2024/142 Çiçekler Mahallesi 193/96 508,10 irtifak Osman Ceylan 2024/144 Karahisar Mahallesi 118/5 551,21 irtifak Hızır İnan 2024/146 Karahisar Mahallesi 188/6 513,83 irtifak Mehmet Kılıç 2024/148 Karahisar Mahallesi 115/6 292,36 irtifak Cem Çinar 2024/150 Karahisar Mahallesi 115/4 404,09 irtifak Ali Devim 2024/152 Karahisar Mahallesi 164/9 456,74 irtifak İbrahim Koç 2024/154 Çiçekler Mahallesi 193/139 750,68 irtifak İsmail Örflüoğlu

Mustafa Örflüoğlu

Salih Örflüoğlu 2024/156 Çiçekler Mahallesi 193/192 311,20 irtifak Hamza Özgül 2024/158 Karahisar Mahallesi 115/1 490,14 irtifak Süleyman İşlek 2024/160 Karahisar Mahallesi 116/12 9,61 mülkiyet

210,40 irtifak Mehmet Türker 2024/162 Karahisar Mahallesi 116/11 209,65 irtifak Ali Kader 2024/164 Çiçekler Mahallesi 193/116 627,93 irtifak Mustafa Günaydın 2024/166 Çiçekler Mahallesi 193/128 331,23 irtifak Zeliha Yalçın

Şerife Ünaldı 2024/168 Çiçekler Mahallesi 193/127 309,77 irtifak Mustafa Ünaldı 2024/170 Çiçekler Mahallesi 193/152 7,76 mülkiyet 96,15 irtifak Sevim Aslanel 2024/172 Çiçekler Mahallesi 193/157 476,33 irtifak Talip Gürbüz

Raziye Güleroğlu 2024/174 Karahisar Mahallesi 116/9 392,40 irtifak Bekir Türk 2024/176 Karahisar Mahallesi 116/7 4,18 mülkiyet

1.452,39 irtifak Feray Erçin

Netice Acarlı

Nurcan Çinar

Ayşe Erçin

Aysel Uslu

Gülden Ünal

Durdu Yalçınkaya

Nuray Erçin 2024/178 Çiçekler Mahallesi 183/73 737,17 irtifak Necdet Ceran 2024/180 Çiçekler Mahallesi 179/1 450,64 irifak Berat Güler 2024/182 Çiçekler Mahallesi 184/6 6 3,24 mülkiyet

559,08 irtifak Halil Yaşaryalçın

Mehmet Ali Yalçın

Durdu Özen

Ayşe Yalçın

Havva Özbay

Vedat Güleroğlu

Adem Güleroğlu

Harun Güleroğlu

Şerife Uslu 2024/184 Çiçekler Mahallesi 183/65 3,24 mülkiyet

400,29 irtifak Bekir Gökmen

Durna Utaş

Keziban Yılmaz

Ali Gökmen 2024/186 Çiçekler Mahalllesi 184/3 295,57 irtifak Mehmet Aslankol

Rahim Aslankol

Şerife Aslankol

Emine Acar 2024/188 Çiçekler Mahallesi 183/66 694,69 irtifak Şerife Kara 2024/190 Çiçekler Mahallesi 180/16 9,00 mülkiyet 113,56 irtifak Halil İbelek 2024/192 Çiçekler Mahallesi 180/24 457,11 irtifak Şakir Özer 2024/194 Çiçekler Mahallesi 180/30 332,88 irtifak Erhan Aslanel 2024/196 Çiçekler Mahallesi 194/32 11,82 irtifak Havva Çınar 2024/198 Karahisar Mahallesi 121/6 3,61 mülkiyet 821,63 İrtifak Esma Acar

Fadime Acar

Ahmet Acar

Abdullah Acar

Mustafa Acar

Şerife Kalender

Emine Türker 2024/200 Karahisar Mahallesi 121/4 417,69 iritfak Ayşe Dindar 2024/202 Karahisar Mahallesi 132/13 150,54 irtifak Mustafa Kılıç 2024/204 Karahisar Mahallesi 122/12 2,42 mülkiyet 205,70 irtifak Musa Öztürk 2024/206 Çiçekler Mahallesi 194/10 487,93 irtifak Bekir Gökmen

Durna Utaş

Keziban Yılmaz

Ali Gökmen

Muhittin Kibar 2024/208 Çiçekler Mahallesi 194/37 289,91 irtifak Ömer Güler 2024/210 Çiçekler Mahallesi 194/44 779,46 irtifak İzzet Şenol 2024/212 Çiçekler Mahallesi 194/48 473,44 irtifak Osman Güleroğlu 2024/214 Çiçekler Mahallesi 194/52 329,01 irtifak Mehmet Kibar 2024/216 Karahisar Mahallesi 141/30 8,08 mülkiyet 1.183,11 irtifak Ali Yetiş

#ilangovtr

Basın No: ILN01992179