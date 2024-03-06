T.C. BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen dosyalardan ismi yazılı kişiler aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca verilen karar gereğince aşağıda malikleri ve özellikleri yazılı taşınmazların belirtilen yer kadarının TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile TEDAŞ adına tescili 2942sayılıyasagereğincesaptanmasınımüteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince ilan olunur.
|DOSYA NUMARASI
|TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER
(Konya İli, Beyşehir İlçesi)
|ADA/PARSEL
|KAMULAŞTIRILAN M2
|ADI SOYADI
|2024/14
|Gökçimen Mahallesi
|138/34
|12,29 irtifak
|Hayriye Akan
Cemil Akan
Saniye Dolar
|2024/16
|Gökçimen Mahallesi
|138/35
|755,73 irtifak
|Keziban Akan
|2024/18
|Gökçimen Mahallesi
|139/8
|4,91 mülkiyet ve 789,33 irtifak
|Mehmet Uysal
|2024/20
|Gökçimen Mahallesi
|134/147
|1.005,88 irtifak
|Gülsüm Özaltın
Murat Önsöz
Ali Rıza Yağcı
İklime Alkan
Gülten Aksoylu
Ayten Ünsal
Gülcan Kahraman
Filiz Dertli
Ali Ünsal
Havva Ünlü
|2024/22
|Gökçimen Mahallesi
|134/138
|25,55 irtifak
|Raşit Durak
Abdurrahman Durak
Mustafa Durak
Havva Yokuş
Abdullah Durak
Yaşar Erdönmez
Hafize Taşaçıkan
Abdülmütalip Erdönmez
Abdulkadir Erdönmez
|2024/24
|Gökçimen Mahallesi
|165/14
|19,71 mülkiyet ve 300,13 irtifak
|Yakup Tunç
|2024/26
|Gökçimen Mahallesi
|134/23
|9,61 mülkiyet ve 1.630,91 irtifak
|Nimet Yılmazbaş
|2024/28
|Gökçimen Mahallesi
|164/13
|1,93 mülkiyet ve 186,59 irtifak
|Gülçin Bülbül Erdoğan
|2024/30
|Gökçimen Mahallesi
|164/7
|601,87 irtifak
|Abdulkerim Erdönmez
|2024/32
|Fasıllar Mahallesi
|165/133
|240,08 irtifak
|Esat Aydın
Rüştü Aydın
Güllüzar Yıldız
Hamdiye Merdan
|2024/34
|Fasıllar Mahallesi
|165/437
|241,34 irtifak
|Sırma Kökboyu
|2024/36
|Fasıllar Mahallesi
|165/61
|1,57 mülkiyet ve 159,72 irtifak
|Hafıza Özel
Nesibe Bardak
Selahattin Özel
Rukiye Fayda
Ramazan Özel
|2024/38
|Fasıllar Mahallesi
|165/253
|169,70 irtifak
|Durdu Serbes
Yaşar Serbes
Hüseyin Serbes
|2024/40
|Fasıllar Mahallesi
|165/233
|284,73 irtifak
|Ömer Yaprak
Fuat Dağcı
|2024/42
|Fasıllar Mahallesi
|165/235
|101,99 irtifak
|Şerife Yılmaz
Suna Usta
Arzu Soybey
Makbule Yılmaz
Musa Yılmaz
Bilal Yılmaz
Süleyman Yılmaz
|2024/44
|Fasıllar Mahallesi
|165/233
|106,69 irtifak
|Penbe Kökboyu
|2024/46
|Fasıllar Mahallesi
|116/30
|1.049,16 irtifak
|Nazife Çankaya
|2024/48
|Fasıllar Mahallesi
|116/28
|376,06 irtifak
|Döndü Bülbül
Nefise Bülbül
|2024/50
|Fasıllar Mahallesi
|116/25
|439,38 irtifak
|Dursun Şanlı
Hüseyin Şanlı
|2024/52
|Fasıllar Mahallesi
|165/443
|280,29 irtifak
|Yusuf Nergiz
|2024/54
|Fasıllar Mahallesi
|165/438
|232,14 irtifak
|Yusuf Nergiz
|2024/56
|Hüseyinler Mahallesi
|135/16
|287,70 irtifak
|Sadettin Özcan
|2024/58
|Hüseyinler Mahallesi
|135/14
|1,48 mülkiyet ve 190,04 irtifak
|Havva Bayrak
Vehbi Bayrak
Seyit Ahmet Bayrak
Mustafa Bayrak
Şehriban Bayrak
Şerife Çimen
|2024/60
|Hüseyinler Mahallesi
|135/2
|281,02 irtifak
|Nesibe Doğan
|2024/62
|Hüseyinler Mahallesi
|150/28
|8,01 irtifak
|Osman Çalışkan
Nesibe Kaya
Nesibe Kayabaşı
Havva Çetin
Fettah Şahin
Duran Şahin
Davut Karadal
|2024/64
|Hüseyinler Mahallesi
|135/75
|520,83 irtifak
|Tacettin Ergener
|2024/66
|Hüseyinler Mahallesi
|135/47
|408,60 irtifak
|Nursel Çalışkan
|2024/68
|Hüseyinler Mahallesi
|135/45
|4,41 mülkiyet ve 74,91 irtifak
|Fatma Gözel
|2024/70
|Hüseyinler Mahallesi
|135/33
|2,56 mülkiyet ve 530,95 irtifak
|Süleyman Doğangül
|2024/72
|Hüseyinler Mahallesi
|135/19
|1,42 mülkiyet ve 624,25 irtifak
|Keziban Çimen
|2024/74
|Hüseyinler Mahallesi
|135/140
|676,90 irtifak
|Hüseyin Yıldız
Mustafa Yıldız
Emişe Yıldız
Şerife Saygı
Ayşe Baran
Ali Yıldız
|2024/76
|Hüseyinler Mahallesi
|135/92
|3,24 mülkiyet ve 693,55 irtifak
|Ramazan Avcı
|2024/78
|Hüseyinler Mahallesi
|135/106
|3,24 mülkiyet ve 295,56 irtifak
|Havva Yiğit
|2024/80
|Fasıllar Mahallesi
|165/224
|121,06 irtifak
|Dursun Lale
Kasif Lale
Kemal Lale
|2024/82
|Fasıllar Mahallesi
|163/35
|104,50 irtifak
|Meryem Yılgın
Naile Bayar
Sevil Yıldız
Mustafa Çekilmez
Dursun Çekilmez
|2024/84
|Fasıllar Mahallesi
|163/48
|9,62 irtifak
|Nesibe Gönlügür
Şerife Ersözlü
Mustafa Ersözlü
Ömer Ersözlü
Penbe Yılmaz
Emine Önalan
|2024/86
|Fasıllar Mahallesi
|165/411
|336,62 iritfak
|Nuri Sefa
|2024/88
|Fasıllar Mahallesi
|165/395
|327,52 irtifak
|Fehri Kaya
Ali Koşar
Muhammer Koşar
|2024/90
|Fasıllar Mahallesi
|165/351
|26,43 irtifak
|Mehmet Yaprak
|2024/92
|Fasıllar Mahallesi
|116/52
|2,53 mülkiyet ve 232,92 irtifak
|Hüseyin Nergiz
|2024/94
|Fasıllar Mahallesi
|116/51
|248,22 irtifak
|Dursun Özyıldız
|2024/96
|Fasıllar Mahallesi
|165/327
|784,38 irtifak
|Nesibe Gündoğdu
Abdi Usta
Recep Güzelbay
Akife Gündoğdu
Bahri Usta
Nurettin Usta
Ömer Usta
Penbe Serbes
Döndü Serbes
Dürdane Şanlı
|2024/98
|Fasıllar Mahallesi
|163/32
|24,48 irtifak
|Durdu Karibler
Havva Karibler
|2024/100
|Fasıllar Mahallesi
|163/37
|9,52 mülkiyet ve 243,95 irtifak
|Keklik Karaca
|2024/102
|Yazyurdu Mahallesi
|181/71
|4,84 mülkiyet ve 229,46 irtifak
|Emine Kaynarca
|2024/104
|Yazyurdu Mahallesi
|152/128
|1,19 mülkiyet ve 5,38 irtifak
|Hüseyin Örs
|2024/106
|Yazyurdu Mahallesi
|179/14
|94,23 irtifak
|Mehmet Fidan
Mevlüt Sezgin
Süleyman Şen
Mehmet Şen
Ahmet Şen
Fatma Akyol
Mustafa Şen
|2024/108
|Fasıllar Mahallesi
|165/300
|389,69 irtifak
|Haydar Usta
|2024/110
|Yazyurdu Mahallesi
|177/110
|2,11 mülkiyet ve 129,51 irtifak
|Süleyman Cadet
|2024/112
|Yazyurdu Mahallesi
|179/5
|39,38 irtifak
|Ahmet Kara
|2024/114
|Yazyurdu Mahallesi
|152/220
|4,24 mülkiyet ve 228,85 irtifak
|Ahmet Baş
|2024/116
|Fasıllar Mahallesi
|165/347
|9,52 mülkiyet 66,31 irtifak
|Mustafa Özden
Haskadın Özden
Hatice Gürel
Ahmet Özden
Durdu Özden
Yurdagül Özden
Mehmet Özden,
Saffet Özden
|2024/118
|Fasıllar Mahallesi
|165/344
|70,15 irtifak
|Mustafa Kökboyun
|2024/120
|Fasıllar Mahallesi
|165/267
|153,92 irtifak
|Pembe Kökboyun
Ahmet Kökboyun
Halil İbrahim Kökboyun
Seyit Kökboyun
Bekir Kökboyun
|2024/122
|Fasılllar Mahallesi
|165/296
|104,23 irtifak
|Mehmet Kökboyun
Hasan Sarvan
|2024/124
|Fasıllar Mahallesi
|163/45
|674,52 irtifak
|Zeynep Bilgili
Durdu Karipler
Havva Karipler
|2024/126
|Yazyurdu Mahallesi
|179/9
|2,32 mülkiyet 170,83 irtifak
|Hüseyin Bülbül
Yusuf Özcan
Ahmet Özcan
|2024/128
|Yazyurdu Mahallesi
|152/217
|3,61 mülkiyet
550,43 irtifak
|Mehmet Borca
Meryem Dinç
Şerife Çakır
Fatma Borca
Hasan Borca
Abdullah Borca
Musa Borca
Cengiz Borca
|2024/130
|Yazyurdu Mahallesi
|152/303
|37,45 irtifak
|Ahmet Baş
|2024/132
|Yazyurdu Mahallesi
|152/218
|498,34 irtifak
|Emişe Günay
|2024/134
|Yazyurdu Mahallesi
|181/86
|360,30 irtifak
|Havva Akbulut
|2024/136
|Yazyurdu Mahallesi
|181/76
|475,80 irtifak
|İsa Yayla
Şerife Gümüş
Havva Koçak
Ayşe Kaya
Şerife Koçak
Mukadder Şen
Fatmana Arıcı
Hanife Duru
Mehmet Ali Gümüş
Ümmü Bülbül
|2024/138
|Çiçekler Mahallesi
|193/77
|295,72 İrtifak
|Mustafa Çınar
|2024/140
|Çiçekler Mahallesi
|193/81
|380,61 irtifak
|Mustafa çınar
|2024/142
|Çiçekler Mahallesi
|193/96
|508,10 irtifak
|Osman Ceylan
|2024/144
|Karahisar Mahallesi
|118/5
|551,21 irtifak
|Hızır İnan
|2024/146
|Karahisar Mahallesi
|188/6
|513,83 irtifak
|Mehmet Kılıç
|2024/148
|Karahisar Mahallesi
|115/6
|292,36 irtifak
|Cem Çinar
|2024/150
|Karahisar Mahallesi
|115/4
|404,09 irtifak
|Ali Devim
|2024/152
|Karahisar Mahallesi
|164/9
|456,74 irtifak
|İbrahim Koç
|2024/154
|Çiçekler Mahallesi
|193/139
|750,68 irtifak
|İsmail Örflüoğlu
Mustafa Örflüoğlu
Salih Örflüoğlu
|2024/156
|Çiçekler Mahallesi
|193/192
|311,20 irtifak
|Hamza Özgül
|2024/158
|Karahisar Mahallesi
|115/1
|490,14 irtifak
|Süleyman İşlek
|2024/160
|Karahisar Mahallesi
|116/12
|9,61 mülkiyet
210,40 irtifak
|Mehmet Türker
|2024/162
|Karahisar Mahallesi
|116/11
|209,65 irtifak
|Ali Kader
|2024/164
|Çiçekler Mahallesi
|193/116
|627,93 irtifak
|Mustafa Günaydın
|2024/166
|Çiçekler Mahallesi
|193/128
|331,23 irtifak
|Zeliha Yalçın
Şerife Ünaldı
|2024/168
|Çiçekler Mahallesi
|193/127
|309,77 irtifak
|Mustafa Ünaldı
|2024/170
|Çiçekler Mahallesi
|193/152
|7,76 mülkiyet 96,15 irtifak
|Sevim Aslanel
|2024/172
|Çiçekler Mahallesi
|193/157
|476,33 irtifak
|Talip Gürbüz
Raziye Güleroğlu
|2024/174
|Karahisar Mahallesi
|116/9
|392,40 irtifak
|Bekir Türk
|2024/176
|Karahisar Mahallesi
|116/7
|4,18 mülkiyet
1.452,39 irtifak
|Feray Erçin
Netice Acarlı
Nurcan Çinar
Ayşe Erçin
Aysel Uslu
Gülden Ünal
Durdu Yalçınkaya
Nuray Erçin
|2024/178
|Çiçekler Mahallesi
|183/73
|737,17 irtifak
|Necdet Ceran
|2024/180
|Çiçekler Mahallesi
|179/1
|450,64 irifak
|Berat Güler
|2024/182
|Çiçekler Mahallesi
|184/6 6
|3,24 mülkiyet
559,08 irtifak
|Halil Yaşaryalçın
Mehmet Ali Yalçın
Durdu Özen
Ayşe Yalçın
Havva Özbay
Vedat Güleroğlu
Adem Güleroğlu
Harun Güleroğlu
Şerife Uslu
|2024/184
|Çiçekler Mahallesi
|183/65
|3,24 mülkiyet
400,29 irtifak
|Bekir Gökmen
Durna Utaş
Keziban Yılmaz
Ali Gökmen
|2024/186
|Çiçekler Mahalllesi
|184/3
|295,57 irtifak
|Mehmet Aslankol
Rahim Aslankol
Şerife Aslankol
Emine Acar
|2024/188
|Çiçekler Mahallesi
|183/66
|694,69 irtifak
|Şerife Kara
|2024/190
|Çiçekler Mahallesi
|180/16
|9,00 mülkiyet 113,56 irtifak
|Halil İbelek
|2024/192
|Çiçekler Mahallesi
|180/24
|457,11 irtifak
|Şakir Özer
|2024/194
|Çiçekler Mahallesi
|180/30
|332,88 irtifak
|Erhan Aslanel
|2024/196
|Çiçekler Mahallesi
|194/32
|11,82 irtifak
|Havva Çınar
|2024/198
|Karahisar Mahallesi
|121/6
|3,61 mülkiyet 821,63 İrtifak
|Esma Acar
Fadime Acar
Ahmet Acar
Abdullah Acar
Mustafa Acar
Şerife Kalender
Emine Türker
|2024/200
|Karahisar Mahallesi
|121/4
|417,69 iritfak
|Ayşe Dindar
|2024/202
|Karahisar Mahallesi
|132/13
|150,54 irtifak
|Mustafa Kılıç
|2024/204
|Karahisar Mahallesi
|122/12
|2,42 mülkiyet 205,70 irtifak
|Musa Öztürk
|2024/206
|Çiçekler Mahallesi
|194/10
|487,93 irtifak
|Bekir Gökmen
Durna Utaş
Keziban Yılmaz
Ali Gökmen
Muhittin Kibar
|2024/208
|Çiçekler Mahallesi
|194/37
|289,91 irtifak
|Ömer Güler
|2024/210
|Çiçekler Mahallesi
|194/44
|779,46 irtifak
|İzzet Şenol
|2024/212
|Çiçekler Mahallesi
|194/48
|473,44 irtifak
|Osman Güleroğlu
|2024/214
|Çiçekler Mahallesi
|194/52
|329,01 irtifak
|Mehmet Kibar
|2024/216
|Karahisar Mahallesi
|141/30
|8,08 mülkiyet 1.183,11 irtifak
|Ali Yetiş
#ilangovtr
Basın No: ILN01992179