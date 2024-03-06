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Resmi İlanlar T.C. BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-03-06 00:00:00 -

T.C. BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/14 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen dosyalardan ismi yazılı kişiler aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca verilen karar gereğince aşağıda malikleri ve özellikleri yazılı taşınmazların belirtilen yer kadarının TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile TEDAŞ adına tescili 2942sayılıyasagereğincesaptanmasınımüteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince ilan olunur.

DOSYA NUMARASI TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER
(Konya İli, Beyşehir İlçesi)		 ADA/PARSEL KAMULAŞTIRILAN M2 ADI SOYADI
2024/14 Gökçimen Mahallesi 138/34 12,29 irtifak Hayriye Akan
Cemil Akan
Saniye Dolar
2024/16 Gökçimen Mahallesi 138/35 755,73 irtifak Keziban Akan
2024/18 Gökçimen Mahallesi 139/8 4,91 mülkiyet ve 789,33 irtifak Mehmet Uysal
2024/20 Gökçimen Mahallesi 134/147 1.005,88 irtifak Gülsüm Özaltın
Murat Önsöz
Ali Rıza Yağcı
İklime Alkan
Gülten Aksoylu
Ayten Ünsal
Gülcan Kahraman
Filiz Dertli
Ali Ünsal
Havva Ünlü
2024/22 Gökçimen Mahallesi 134/138 25,55 irtifak Raşit Durak
Abdurrahman Durak
Mustafa Durak
Havva Yokuş
Abdullah Durak
Yaşar Erdönmez
Hafize Taşaçıkan
Abdülmütalip Erdönmez
Abdulkadir Erdönmez
2024/24 Gökçimen Mahallesi 165/14 19,71 mülkiyet ve 300,13 irtifak Yakup Tunç
2024/26 Gökçimen Mahallesi 134/23 9,61 mülkiyet ve 1.630,91 irtifak Nimet Yılmazbaş
2024/28 Gökçimen Mahallesi 164/13 1,93 mülkiyet ve 186,59 irtifak Gülçin Bülbül Erdoğan
2024/30 Gökçimen Mahallesi 164/7 601,87 irtifak Abdulkerim Erdönmez
2024/32 Fasıllar Mahallesi 165/133 240,08 irtifak Esat Aydın
Rüştü Aydın
Güllüzar Yıldız
Hamdiye Merdan
2024/34 Fasıllar Mahallesi 165/437 241,34 irtifak Sırma Kökboyu
2024/36 Fasıllar Mahallesi 165/61 1,57 mülkiyet ve 159,72 irtifak Hafıza Özel
Nesibe Bardak
Selahattin Özel
Rukiye Fayda
Ramazan Özel
2024/38 Fasıllar Mahallesi 165/253 169,70 irtifak Durdu Serbes
Yaşar Serbes
Hüseyin Serbes
2024/40 Fasıllar Mahallesi 165/233 284,73 irtifak Ömer Yaprak
Fuat Dağcı
2024/42 Fasıllar Mahallesi 165/235 101,99 irtifak Şerife Yılmaz
Suna Usta
Arzu Soybey
Makbule Yılmaz
Musa Yılmaz
Bilal Yılmaz
Süleyman Yılmaz
2024/44 Fasıllar Mahallesi 165/233 106,69 irtifak Penbe Kökboyu
2024/46 Fasıllar Mahallesi 116/30 1.049,16 irtifak Nazife Çankaya
2024/48 Fasıllar Mahallesi 116/28 376,06 irtifak Döndü Bülbül
Nefise Bülbül
2024/50 Fasıllar Mahallesi 116/25 439,38 irtifak Dursun Şanlı
Hüseyin Şanlı
2024/52 Fasıllar Mahallesi 165/443 280,29 irtifak Yusuf Nergiz
2024/54 Fasıllar Mahallesi 165/438 232,14 irtifak Yusuf Nergiz
2024/56 Hüseyinler Mahallesi 135/16 287,70 irtifak Sadettin Özcan
2024/58 Hüseyinler Mahallesi 135/14 1,48 mülkiyet ve 190,04 irtifak Havva Bayrak
Vehbi Bayrak
Seyit Ahmet Bayrak
Mustafa Bayrak
Şehriban Bayrak
Şerife Çimen
2024/60 Hüseyinler Mahallesi 135/2 281,02 irtifak Nesibe Doğan
2024/62 Hüseyinler Mahallesi 150/28 8,01 irtifak Osman Çalışkan
Nesibe Kaya
Nesibe Kayabaşı
Havva Çetin
Fettah Şahin
Duran Şahin
Davut Karadal
2024/64 Hüseyinler Mahallesi 135/75 520,83 irtifak Tacettin Ergener
2024/66 Hüseyinler Mahallesi 135/47 408,60 irtifak Nursel Çalışkan
2024/68 Hüseyinler Mahallesi 135/45 4,41 mülkiyet ve 74,91 irtifak Fatma Gözel
2024/70 Hüseyinler Mahallesi 135/33 2,56 mülkiyet ve 530,95 irtifak Süleyman Doğangül
2024/72 Hüseyinler Mahallesi 135/19 1,42 mülkiyet ve 624,25 irtifak Keziban Çimen
2024/74 Hüseyinler Mahallesi 135/140 676,90 irtifak Hüseyin Yıldız
Mustafa Yıldız
Emişe Yıldız
Şerife Saygı
Ayşe Baran
Ali Yıldız
2024/76 Hüseyinler Mahallesi 135/92 3,24 mülkiyet ve 693,55 irtifak Ramazan Avcı
2024/78 Hüseyinler Mahallesi 135/106 3,24 mülkiyet ve 295,56 irtifak Havva Yiğit
2024/80 Fasıllar Mahallesi 165/224 121,06 irtifak Dursun Lale
Kasif Lale
Kemal Lale
2024/82 Fasıllar Mahallesi 163/35 104,50 irtifak Meryem Yılgın
Naile Bayar
Sevil Yıldız
Mustafa Çekilmez
Dursun Çekilmez
2024/84 Fasıllar Mahallesi 163/48 9,62 irtifak Nesibe Gönlügür
Şerife Ersözlü
Mustafa Ersözlü
Ömer Ersözlü
Penbe Yılmaz
Emine Önalan
2024/86 Fasıllar Mahallesi 165/411 336,62 iritfak Nuri Sefa
2024/88 Fasıllar Mahallesi 165/395 327,52 irtifak Fehri Kaya
Ali Koşar
Muhammer Koşar
2024/90 Fasıllar Mahallesi 165/351 26,43 irtifak Mehmet Yaprak
2024/92 Fasıllar Mahallesi 116/52 2,53 mülkiyet ve 232,92 irtifak Hüseyin Nergiz
2024/94 Fasıllar Mahallesi 116/51 248,22 irtifak Dursun Özyıldız
2024/96 Fasıllar Mahallesi 165/327 784,38 irtifak Nesibe Gündoğdu
Abdi Usta
Recep Güzelbay
Akife Gündoğdu
Bahri Usta
Nurettin Usta
Ömer Usta
Penbe Serbes
Döndü Serbes
Dürdane Şanlı
2024/98 Fasıllar Mahallesi 163/32 24,48 irtifak Durdu Karibler
Havva Karibler
2024/100 Fasıllar Mahallesi 163/37 9,52 mülkiyet ve 243,95 irtifak Keklik Karaca
2024/102 Yazyurdu Mahallesi 181/71 4,84 mülkiyet ve 229,46 irtifak Emine Kaynarca
2024/104 Yazyurdu Mahallesi 152/128 1,19 mülkiyet ve 5,38 irtifak Hüseyin Örs
2024/106 Yazyurdu Mahallesi 179/14 94,23 irtifak Mehmet Fidan
Mevlüt Sezgin
Süleyman Şen
Mehmet Şen
Ahmet Şen
Fatma Akyol
Mustafa Şen
2024/108 Fasıllar Mahallesi 165/300 389,69 irtifak Haydar Usta
2024/110 Yazyurdu Mahallesi 177/110 2,11 mülkiyet ve 129,51 irtifak Süleyman Cadet
2024/112 Yazyurdu Mahallesi 179/5 39,38 irtifak Ahmet Kara
2024/114 Yazyurdu Mahallesi 152/220 4,24 mülkiyet ve 228,85 irtifak Ahmet Baş
2024/116 Fasıllar Mahallesi 165/347 9,52 mülkiyet 66,31 irtifak Mustafa Özden
Haskadın Özden
Hatice Gürel
Ahmet Özden
Durdu Özden
Yurdagül Özden
Mehmet Özden,
Saffet Özden
2024/118 Fasıllar Mahallesi 165/344 70,15 irtifak Mustafa Kökboyun
2024/120 Fasıllar Mahallesi 165/267 153,92 irtifak Pembe Kökboyun
Ahmet Kökboyun
Halil İbrahim Kökboyun
Seyit Kökboyun
Bekir Kökboyun
2024/122 Fasılllar Mahallesi 165/296 104,23 irtifak Mehmet Kökboyun
Hasan Sarvan
2024/124 Fasıllar Mahallesi 163/45 674,52 irtifak Zeynep Bilgili
Durdu Karipler
Havva Karipler
2024/126 Yazyurdu Mahallesi 179/9 2,32 mülkiyet 170,83 irtifak Hüseyin Bülbül
Yusuf Özcan
Ahmet Özcan
2024/128 Yazyurdu Mahallesi 152/217 3,61 mülkiyet
550,43 irtifak		 Mehmet Borca
Meryem Dinç
Şerife Çakır
Fatma Borca
Hasan Borca
Abdullah Borca
Musa Borca
Cengiz Borca
2024/130 Yazyurdu Mahallesi 152/303 37,45 irtifak Ahmet Baş
2024/132 Yazyurdu Mahallesi 152/218 498,34 irtifak Emişe Günay
2024/134 Yazyurdu Mahallesi 181/86 360,30 irtifak Havva Akbulut
2024/136 Yazyurdu Mahallesi 181/76 475,80 irtifak İsa Yayla
Şerife Gümüş
Havva Koçak
Ayşe Kaya
Şerife Koçak
Mukadder Şen
Fatmana Arıcı
Hanife Duru
Mehmet Ali Gümüş
Ümmü Bülbül
2024/138 Çiçekler Mahallesi 193/77 295,72 İrtifak Mustafa Çınar
2024/140 Çiçekler Mahallesi 193/81 380,61 irtifak Mustafa çınar
2024/142 Çiçekler Mahallesi 193/96 508,10 irtifak Osman Ceylan
2024/144 Karahisar Mahallesi 118/5 551,21 irtifak Hızır İnan
2024/146 Karahisar Mahallesi 188/6 513,83 irtifak Mehmet Kılıç
2024/148 Karahisar Mahallesi 115/6 292,36 irtifak Cem Çinar
2024/150 Karahisar Mahallesi 115/4 404,09 irtifak Ali Devim
2024/152 Karahisar Mahallesi 164/9 456,74 irtifak İbrahim Koç
2024/154 Çiçekler Mahallesi 193/139 750,68 irtifak İsmail Örflüoğlu
Mustafa Örflüoğlu
Salih Örflüoğlu
2024/156 Çiçekler Mahallesi 193/192 311,20 irtifak Hamza Özgül
2024/158 Karahisar Mahallesi 115/1 490,14 irtifak Süleyman İşlek
2024/160 Karahisar Mahallesi 116/12 9,61 mülkiyet
210,40 irtifak		 Mehmet Türker
2024/162 Karahisar Mahallesi 116/11 209,65 irtifak Ali Kader
2024/164 Çiçekler Mahallesi 193/116 627,93 irtifak Mustafa Günaydın
2024/166 Çiçekler Mahallesi 193/128 331,23 irtifak Zeliha Yalçın
Şerife Ünaldı
2024/168 Çiçekler Mahallesi 193/127 309,77 irtifak Mustafa Ünaldı
2024/170 Çiçekler Mahallesi 193/152 7,76 mülkiyet 96,15 irtifak Sevim Aslanel
2024/172 Çiçekler Mahallesi 193/157 476,33 irtifak Talip Gürbüz
Raziye Güleroğlu
2024/174 Karahisar Mahallesi 116/9 392,40 irtifak Bekir Türk
2024/176 Karahisar Mahallesi 116/7 4,18 mülkiyet
1.452,39 irtifak		 Feray Erçin
Netice Acarlı
Nurcan Çinar
Ayşe Erçin
Aysel Uslu
Gülden Ünal
Durdu Yalçınkaya
Nuray Erçin
2024/178 Çiçekler Mahallesi 183/73 737,17 irtifak Necdet Ceran
2024/180 Çiçekler Mahallesi 179/1 450,64 irifak Berat Güler
2024/182 Çiçekler Mahallesi 184/6 6 3,24 mülkiyet
559,08 irtifak		 Halil Yaşaryalçın
Mehmet Ali Yalçın
Durdu Özen
Ayşe Yalçın
Havva Özbay
Vedat Güleroğlu
Adem Güleroğlu
Harun Güleroğlu
Şerife Uslu
2024/184 Çiçekler Mahallesi 183/65 3,24 mülkiyet
400,29 irtifak		 Bekir Gökmen
Durna Utaş
Keziban Yılmaz
Ali Gökmen
2024/186 Çiçekler Mahalllesi 184/3 295,57 irtifak Mehmet Aslankol
Rahim Aslankol
Şerife Aslankol
Emine Acar
2024/188 Çiçekler Mahallesi 183/66 694,69 irtifak Şerife Kara
2024/190 Çiçekler Mahallesi 180/16 9,00 mülkiyet 113,56 irtifak Halil İbelek
2024/192 Çiçekler Mahallesi 180/24 457,11 irtifak Şakir Özer
2024/194 Çiçekler Mahallesi 180/30 332,88 irtifak Erhan Aslanel
2024/196 Çiçekler Mahallesi 194/32 11,82 irtifak Havva Çınar
2024/198 Karahisar Mahallesi 121/6 3,61 mülkiyet 821,63 İrtifak Esma Acar
Fadime Acar
Ahmet Acar
Abdullah Acar
Mustafa Acar
Şerife Kalender
Emine Türker
2024/200 Karahisar Mahallesi 121/4 417,69 iritfak Ayşe Dindar
2024/202 Karahisar Mahallesi 132/13 150,54 irtifak Mustafa Kılıç
2024/204 Karahisar Mahallesi 122/12 2,42 mülkiyet 205,70 irtifak Musa Öztürk
2024/206 Çiçekler Mahallesi 194/10 487,93 irtifak Bekir Gökmen
Durna Utaş
Keziban Yılmaz
Ali Gökmen
Muhittin Kibar
2024/208 Çiçekler Mahallesi 194/37 289,91 irtifak Ömer Güler
2024/210 Çiçekler Mahallesi 194/44 779,46 irtifak İzzet Şenol
2024/212 Çiçekler Mahallesi 194/48 473,44 irtifak Osman Güleroğlu
2024/214 Çiçekler Mahallesi 194/52 329,01 irtifak Mehmet Kibar
2024/216 Karahisar Mahallesi 141/30 8,08 mülkiyet 1.183,11 irtifak Ali Yetiş

#ilangovtr

Basın No: ILN01992179