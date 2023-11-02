T.C. BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2023-11-02 00:02:00 -
T.C. BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/532 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen dosyalardan ismi yazılı kişiler aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca verilen karar gereğince aşağıda malikleri ve özellikleri yazılı taşınmazların belirtilen yer kadarının Tedaş tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile Tedaş adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerinede taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince ilan olunur.
|
DOSYA NUMARASI
|
TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER
|
ADA/PARSEL
|
KAMULAŞTIRILAN M2
|
ADI SOYADI
|
2023/532
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Karahisar Mahallesi
|
324/22
|
7,73
|
Abdullah Demir
|
2023/534
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Karahisar Mahallesi
|
141/36
|
153,33
|
Miyase Taşçı
|
2023/536
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Karahisar Mahallesi
|
141/33
|
2,56 ile 477,35
|
Mehmet Koç
|
2023/538
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Karahisar Mahallesi
|
141/31
|
332,88
|
Emişe Ünlü
Habibe Berber
Menekşe İnan
Musa Ünlü
|
2023/540
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Karahisar Mahallesi
|
141/29
|
310,31
|
Abdullah Aydın
Ahmet Aydın
Ayşe Taşlı
Cafer Tayyar Aydın
Davut Aydın
Havvana Kıyak
Musa Aydın
Zeliha Günden
|
2023/542
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Karahisar Mahallesi
|
131/20
|
240,59
|
Adnan Koç
Ahmet Berber
Ayşe Ak
Ayşe Taşcı
Fadime Koç
Fahrettin Koç
Hacer Akkaya
Hasan Berber
Hüseyin Berber
Keziban Akgün
Mevlüt Berber
Narfida Berber
Rasim Koç
Ünal Koç
|
2023/544
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Karahisar Mahallesi
|
131/16
|
53,03
|
Şevket Harmancı
|
2023/546
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Karahisar Mahallesi
|
172/4
|
116,79
|
Gülden Sevindi
Hüseyin Aslan
Mehmet Aslan
Mustafa Aslan
Süleyman Aslan
Tülay Koç
|
2023/548
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Karahisar Mahallesi
|
130/3
|
18,55
|
Adem Özyurt
Dilek Akgün
Durmuş Sarı
Emine Özağaç
Emişe Kocaer
Erdal Özyurt
Ethem Özyurt
Fatma Aktaş
Hatice Sarı
Keramettin Özyurt
Mustafa Özyurt
Nazife Civan
Osman Sarı
Sinan Özyurt
Suna Kılıç
|
2023/550
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Çiçekler Mahallesi
|
137/3
|
237,01
|
Ali Güleroğlu
Durmuş Güleroğlu
|
2023/552
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Çiçekler Mahallesi
|
138/1
|
278,42
|
Ahmet Açıkgöz
Ali Belli
Ali Özduman
Fahrettin Belli
Halil İbrahim Belli
Havvana Özduman
Meral Ceylan
Meryem Altıntaş
Müzeyyen Açıkgöz
Saliha Özdemir
Selami Belli
Zafer Belli
Zehra Değişti
|
2023/554
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Çiçekler Mahallesi
|
138/3
|
2,56 ile 210,23
|
Abdullah Gözel
Adem Gözel
Ali Yılmaz
Ayşe Diker
Bayram Yılmaz
Güllü Kocael
Hasan Diker
Haydar Diker
Keziban Şahbaz
Levent Yılmaz
Paşa Yılmaz
Raziye Kalaycı
Raziye Yılmaz
Yunus Diker
Zafer Diker
|
2023/556
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Çiçekler Mahallesi
|
138/5
|
357,00
|
Şerife Ünaldı
|
2023/558
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Çiçekler Mahallesi
|
138/10
|
336,60
|
Ayşe Civan
Durna Özvatan
Fatmana Tekin
Hanife Aydın
Hatice Gürbüz
Keziban Özalıcı
Sadık Civan
Seyit Ali Civan
Seyit Ali Civan
Suna Ak
Tevfik Civan
|
2023/560
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Çiçekler Mahallesi
|
167/4
|
705,00
|
Mevlüt Dede
|
2023/562
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Çiçekler Mahallesi
|
167/7
|
499,06
|
Celil Taşlı
|
2023/564
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Çiçekler Mahallesi
|
150/20
|
5,81 ile 940,64
|
Adnan Koç
Ahmet Berber
Ayşe Ak
Ayşe Taşcı
Fadime Koç
Fahrettin Koç
Hacer Akkaya
Hasan Berber
Keziban Akgün
Mevlüt Berber
Narfida Berber
Rasim Koç
Ünal Koç
|
2023/566
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Çiçekler Mahallesi
|
150/18
|
148,71
|
Ali Güven
Arife Akgün
Aynur Navruz
Ayşe Özyazı
Cengiz Güven
Cengiz Güven
Durdu Bakırbaş
Gülcan Demirtaş
Hacer Taşçı
Hediye Güven
Muharrem Güven
Rumeysa Kalender
Şerife Güven
Tuba Koç
Yaşar Güven
|
2023/568
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Çiçekler Mahallesi
|
149/2
|
2,56 ile 234,72
|
Adem Aslankol
|
2023/570
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Çiçekler Mahallesi
|
149/6
|
2,56 ile 343,91
|
Ali Coşkun
Aynur Kölemen
Ayşe Güler
Bekir Özduman
Cihan Güler
Fatma Balcı
Fuat Özduman
Gülsen Özen
Gülten Canbolat
Halil Güler
Hamide Güler
Hanife İnan
Hayrullah Özduman
Lütfiye Selçuk
Memnune Özduman
Meryem Sisli
Miktat Özduman
Mukaddes Ekici
Murat Özduman
Mustafa Güler
Mutlu Coşkun
Münüre Kara
Nebahat Çevikel
Nuran Harmankaya
Rasim Coşkun
Sadettin Özduman
Sebahat Koç
Şengül Özağaç
Şerife Gülcan
Uğur Özduman
|
2023/572
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Çiçekler Mahallesi
|
149/10
|
2,56 ile 271,66
|
Abdülfettah Bayır
|
2023/574
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Yukarıesence Mahallesi
|
101/5
|
137,79
|
Ali Atıcı
Ayşe Atıcı
Ayşe Atıcı
Fatma Çağlar
Gül Atıcı
Güleser Şen
Hakkı Atıcı
Havva Atıcı
Lütfi Atıcı
Mehmet Atıcı
Mehmet Atıcı
Murat Atıcı
Onur Atıcı
Selma Bozyel
Şerife Atıcı
Şerife Atıcı
Şevket Atıcı
|
2023/576
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Yukarıesence Mahallesi
|
101/10
|
238,88
|
Aynur Yılmaz
Ayşe Karakaya
Bilal Yılmaz
Cengiz Özvatan
Dilara Yılmaz
Fatma Nur Karakaya
Hayrıye Yılmaz
İlayda Yılmaz
Latif Özvatan
Latif Özvatan
Mehmet Yılmaz
Melek Özvatan
Nermin Dereci
Rabia Yılmaz Koçak
Sakin Özvatan
Sevim Yıldırım
Sümeyra Yılmaz
Şükran Çetin
Talip Özvatan
Zeynep Koputan
|
2023/578
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Yukarıesence Mahallesi
|
118/3
|
360,81
|
Fatmana Özvatan
|
2023/580
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Yukarıesence Mahallesi
|
136/4
|
275,21
|
Muzaffer Karakaya
|
2023/582
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Yukarıesence Mahallesi
|
136/7
|
4,00 ile 248,11
|
Ayşe Aydınlı
Durdu Lök
Fadime Akgül
Halil İbrahim Işık
Mehmet Işık
Şerife Ak
|
2023/584
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi
|
193/39 ile 136/3
|
64,38 ile 313,48
|
Münire Mümine Keçe
|
2023/586
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi
|
136/2
|
198,99
|
Ayşe Över
Durdu Çiğdem
Hasan Çiğdem
Yakup Çiğdem
|
2023/588
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi
|
136/4
|
257,62
|
Ahmet Bayır
Ayşe Türk
Azime Zembil
Hatice Can
Menduh Bayır
Naciye Bayır
Nurcan Karagöz
Şerife Öz
|
2023/590
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi
|
136/8
|
247,04
|
Fatma Çelik
Ferdane Ari
Halil İbrahim Çelik
Sakine İbil
Şengül Akgül
Şerife Çelik
|
2023/592
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi
|
190/1
|
800,54
|
Abbak Ersoy
Ayşe Ünal
İbrahim Ersoy
Mehmet Ersoy
Mustafa Ersoy
Yusuf Ersoy
|
2023/594
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi
|
190/3
|
2,56 ile 234,24
|
Mehmet Türk
|
2023/596
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi
|
190/6
|
489,72
|
Ayşe Meral
Cemal Meral
Davut Meral
Fadime Yıldız
İsmail Meral
Selahattin Meral
Şerife Aydınlı
Yahya Meral
Zeki Meral
Zübeyir Meral
|
2023/598
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi
|
190/48
|
513,05
|
Cavit Biceğiz
Celal Biceğiz
Fadime Ari
Hasan Hüseyin Biceğiz
Havva Açar
Kasım Biceğiz
Melek Özver
Naciye Biceğiz
Osman Biceğiz
Rahime Ceylan
Ramazan Biceğiz
Sadi Biceğiz
Sıttıka Biceğiz
Şerife Bayrak
Vehbi Biceğiz
Vehbi Biceğiz
Yunus Biceğiz
Zeliha Mühür
|
2023/600
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi
|
190/10
|
418,54
|
Arife Yavuz
Durdu Yıldız
Emine İnce
Harun Koç
Keziban Koç
Refika Yavuz
|
2023/602
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi
|
190/18
|
406,65
|
Ömer Türk
|
2023/604
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi
|
190/24
|
302,90
|
Ayşe Bayır
Cemil Örgen
Cevriye Çiğdem
Durdu Navruz
Emişe Örgen
Fadime Örgen
Fatmana Çakır
Meryem Meral
Nurgül Demir
|
2023/606
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi
|
190/28
|
3,61 ile 526,70
|
Adem Ölçek
Ayşe Erdoğan
Emine Aydınlı
Fadime Can
Fatmana Meral
Şakir Ölçek
|
2023/608
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi
|
190/39
|
2,25 ile 202,21
|
Fatmana Uslu
|
2023/610
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi
|
190/41
|
728,88
|
Cihan Ünal
Doğan Ünal
Gülşen Ünal
Mehmet Ali Ünal
Şeyma Nazlıhan Yaman
|
2023/612
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi
|
193/89
|
402,95
|
Aynur Kılıç
Aysel Uslu
Fadime Karalı
Hüseyin Uslu
Medine Kılıç
Mustafa Uslu
Nuran Naz
Yaşar Çakır
|
2023/614
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi
|
193/91
|
100,19
|
Osman Navruz
|
2023/616
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi
|
193/93
|
2,25 ile 55,27
|
Cemal Navruz
Durdu Navruz
Dursun Navruz
Emine Parlak
Mustafa Navruz
Nazım Navruz
Raşit Navruz
|
2023/618
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi
|
223/52
|
8,55
|
Ali Çiftçi
Asiye Çiftçi
Ayşe Doğan
Ayşeli Çiftçi
Bilal Çiftçi
Dursun Ali Çakır
Eşref Çiftçi
Fadim Demirtaş
Fatmana Meral
Gönül Bayrak
Gülümser Yiğit
Gülüzar Çiftçi
Hasan Çiftçi
Havva Akın
Havva Çiftçi
Hikmet Çiftçi
İlyas Çakır
Kadir Çiftçi
Keziban Koç
Kiraz Bilici
Leyla Yıldız
Meşure Kartop
Mustafa Çiftçi
Mustafa Çiftçi
Mustafa Çiftçi
Nigar Çiftçi
Selvinaz Yavuz
Şakir Çiftçi
Şenol Çiftçi
Şerife Binar
Yasin Çiftçi
|
2023/620
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Üstünler Mahallesi
|
8483
|
165,37
|
Ünsal Almaz
|
2023/622
|
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Üstünler Mahallesi
|
8527
|
9,55 ile 45,42
|
Betül Etli
Emine Barlık
Hatice Etli
Hülya Özdemir
Hüseyin Etli
Hüseyin Etli
Sadiye Uysal
Şaziye Etli
#ilangovtr
Basın No: ILN01921656