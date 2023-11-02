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Resmi İlanlar T.C. BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-11-02 00:02:00 -

T.C. BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/532 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen dosyalardan ismi yazılı kişiler aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca verilen karar gereğince aşağıda malikleri ve özellikleri yazılı taşınmazların belirtilen yer kadarının Tedaş tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile Tedaş adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerinede taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince ilan olunur.

DOSYA NUMARASI
TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER
ADA/PARSEL
KAMULAŞTIRILAN M2
ADI SOYADI
2023/532
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Karahisar Mahallesi
324/22
7,73
Abdullah Demir
2023/534
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Karahisar Mahallesi
141/36
153,33
Miyase Taşçı
2023/536
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Karahisar Mahallesi
141/33
2,56 ile 477,35
Mehmet Koç
2023/538
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Karahisar Mahallesi
141/31
332,88
Emişe Ünlü
Habibe Berber
Menekşe İnan
Musa Ünlü
2023/540
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Karahisar Mahallesi
141/29
310,31
Abdullah Aydın
Ahmet Aydın
Ayşe Taşlı
Cafer Tayyar Aydın
Davut Aydın
Havvana Kıyak
Musa Aydın
Zeliha Günden
2023/542
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Karahisar Mahallesi
131/20
240,59
Adnan Koç
Ahmet Berber
Ayşe Ak
Ayşe Taşcı
Fadime Koç
Fahrettin Koç
Hacer Akkaya
Hasan Berber
Hüseyin Berber
Keziban Akgün
Mevlüt Berber
Narfida Berber
Rasim Koç
Ünal Koç
2023/544
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Karahisar Mahallesi
131/16
53,03
Şevket Harmancı
2023/546
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Karahisar Mahallesi
172/4
116,79
Gülden Sevindi
Hüseyin Aslan
Mehmet Aslan
Mustafa Aslan
Süleyman Aslan
Tülay Koç
2023/548
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Karahisar Mahallesi
130/3
18,55
Adem Özyurt
Dilek Akgün
Durmuş Sarı
Emine Özağaç
Emişe Kocaer
Erdal Özyurt
Ethem Özyurt
Fatma Aktaş
Hatice Sarı
Keramettin Özyurt
Mustafa Özyurt
Nazife Civan
Osman Sarı
Sinan Özyurt
Suna Kılıç
2023/550
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Çiçekler Mahallesi
137/3
237,01
Ali Güleroğlu
Durmuş Güleroğlu
2023/552
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Çiçekler Mahallesi
138/1
278,42
Ahmet Açıkgöz
Ali Belli
Ali Özduman
Fahrettin Belli
Halil İbrahim Belli
Havvana Özduman
Meral Ceylan
Meryem Altıntaş
Müzeyyen Açıkgöz
Saliha Özdemir
Selami Belli
Zafer Belli
Zehra Değişti
2023/554
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Çiçekler Mahallesi
138/3
2,56 ile 210,23
Abdullah Gözel
Adem Gözel
Ali Yılmaz
Ayşe Diker
Bayram Yılmaz
Güllü Kocael
Hasan Diker
Haydar Diker
Keziban Şahbaz
Levent Yılmaz
Paşa Yılmaz
Raziye Kalaycı
Raziye Yılmaz
Yunus Diker
Zafer Diker
2023/556
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Çiçekler Mahallesi
138/5
357,00
Şerife Ünaldı
2023/558
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Çiçekler Mahallesi
138/10
336,60
Ayşe Civan
Durna Özvatan
Fatmana Tekin
Hanife Aydın
Hatice Gürbüz
Keziban Özalıcı
Sadık Civan
Seyit Ali Civan
Seyit Ali Civan
Suna Ak
Tevfik Civan
2023/560
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Çiçekler Mahallesi
167/4
705,00
Mevlüt Dede
2023/562
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Çiçekler Mahallesi
167/7
499,06
Celil Taşlı
2023/564
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Çiçekler Mahallesi
150/20
5,81 ile 940,64
Adnan Koç
Ahmet Berber
Ayşe Ak
Ayşe Taşcı
Fadime Koç
Fahrettin Koç
Hacer Akkaya
Hasan Berber
Keziban Akgün
Mevlüt Berber
Narfida Berber
Rasim Koç
Ünal Koç
2023/566
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Çiçekler Mahallesi
150/18
148,71
Ali Güven
Arife Akgün
Aynur Navruz
Ayşe Özyazı
Cengiz Güven
Cengiz Güven
Durdu Bakırbaş
Gülcan Demirtaş
Hacer Taşçı
Hediye Güven
Muharrem Güven
Rumeysa Kalender
Şerife Güven
Tuba Koç
Yaşar Güven
2023/568
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Çiçekler Mahallesi
149/2
2,56 ile 234,72
Adem Aslankol
2023/570
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Çiçekler Mahallesi
149/6
2,56 ile 343,91
Ali Coşkun
Aynur Kölemen
Ayşe Güler
Bekir Özduman
Cihan Güler
Fatma Balcı
Fuat Özduman
Gülsen Özen
Gülten Canbolat
Halil Güler
Hamide Güler
Hanife İnan
Hayrullah Özduman
Lütfiye Selçuk
Memnune Özduman
Meryem Sisli
Miktat Özduman
Mukaddes Ekici
Murat Özduman
Mustafa Güler
Mutlu Coşkun
Münüre Kara
Nebahat Çevikel
Nuran Harmankaya
Rasim Coşkun
Sadettin Özduman
Sebahat Koç
Şengül Özağaç
Şerife Gülcan
Uğur Özduman
2023/572
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Çiçekler Mahallesi
149/10
2,56 ile 271,66
Abdülfettah Bayır
2023/574
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Yukarıesence Mahallesi
101/5
137,79
Ali Atıcı
Ayşe Atıcı
Ayşe Atıcı
Fatma Çağlar
Gül Atıcı
Güleser Şen
Hakkı Atıcı
Havva Atıcı
Lütfi Atıcı
Mehmet Atıcı
Mehmet Atıcı
Murat Atıcı
Onur Atıcı
Selma Bozyel
Şerife Atıcı
Şerife Atıcı
Şevket Atıcı
2023/576
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Yukarıesence Mahallesi
101/10
238,88
Aynur Yılmaz
Ayşe Karakaya
Bilal Yılmaz
Cengiz Özvatan
Dilara Yılmaz
Fatma Nur Karakaya
Hayrıye Yılmaz
İlayda Yılmaz
Latif Özvatan
Latif Özvatan
Mehmet Yılmaz
Melek Özvatan
Nermin Dereci
Rabia Yılmaz Koçak
Sakin Özvatan
Sevim Yıldırım
Sümeyra Yılmaz
Şükran Çetin
Talip Özvatan
Zeynep Koputan
2023/578
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Yukarıesence Mahallesi
118/3
360,81
Fatmana Özvatan
2023/580
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Yukarıesence Mahallesi
136/4
275,21
Muzaffer Karakaya
2023/582
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Yukarıesence Mahallesi
136/7
4,00 ile 248,11
Ayşe Aydınlı
Durdu Lök
Fadime Akgül
Halil İbrahim Işık
Mehmet Işık
Şerife Ak
2023/584
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi
193/39 ile 136/3
64,38 ile 313,48
Münire Mümine Keçe
2023/586
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi
136/2
198,99
Ayşe Över
Durdu Çiğdem
Hasan Çiğdem
Yakup Çiğdem
2023/588
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi
136/4
257,62
Ahmet Bayır
Ayşe Türk
Azime Zembil
Hatice Can
Menduh Bayır
Naciye Bayır
Nurcan Karagöz
Şerife Öz
2023/590
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi
136/8
247,04
Fatma Çelik
Ferdane Ari
Halil İbrahim Çelik
Sakine İbil
Şengül Akgül
Şerife Çelik
2023/592
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi
190/1
800,54
Abbak Ersoy
Ayşe Ünal
İbrahim Ersoy
Mehmet Ersoy
Mustafa Ersoy
Yusuf Ersoy
2023/594
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi
190/3
2,56 ile 234,24
Mehmet Türk
2023/596
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi
190/6
489,72
Ayşe Meral
Cemal Meral
Davut Meral
Fadime Yıldız
İsmail Meral
Selahattin Meral
Şerife Aydınlı
Yahya Meral
Zeki Meral
Zübeyir Meral
2023/598
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi
190/48
513,05
Cavit Biceğiz
Celal Biceğiz
Fadime Ari
Hasan Hüseyin Biceğiz
Havva Açar
Kasım Biceğiz
Melek Özver
Naciye Biceğiz
Osman Biceğiz
Rahime Ceylan
Ramazan Biceğiz
Sadi Biceğiz
Sıttıka Biceğiz
Şerife Bayrak
Vehbi Biceğiz
Vehbi Biceğiz
Yunus Biceğiz
Zeliha Mühür
2023/600
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi
190/10
418,54
Arife Yavuz
Durdu Yıldız
Emine İnce
Harun Koç
Keziban Koç
Refika Yavuz
2023/602
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi
190/18
406,65
Ömer Türk
2023/604
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi
190/24
302,90
Ayşe Bayır
Cemil Örgen
Cevriye Çiğdem
Durdu Navruz
Emişe Örgen
Fadime Örgen
Fatmana Çakır
Meryem Meral
Nurgül Demir
2023/606
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi
190/28
3,61 ile 526,70
Adem Ölçek
Ayşe Erdoğan
Emine Aydınlı
Fadime Can
Fatmana Meral
Şakir Ölçek
2023/608
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi
190/39
2,25 ile 202,21
Fatmana Uslu
2023/610
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi
190/41
728,88
Cihan Ünal
Doğan Ünal
Gülşen Ünal
Mehmet Ali Ünal
Şeyma Nazlıhan Yaman
2023/612
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi
193/89
402,95
Aynur Kılıç
Aysel Uslu
Fadime Karalı
Hüseyin Uslu
Medine Kılıç
Mustafa Uslu
Nuran Naz
Yaşar Çakır
2023/614
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi
193/91
100,19
Osman Navruz
2023/616
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi
193/93
2,25 ile 55,27
Cemal Navruz
Durdu Navruz
Dursun Navruz
Emine Parlak
Mustafa Navruz
Nazım Navruz
Raşit Navruz
2023/618
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi
223/52
8,55
Ali Çiftçi
Asiye Çiftçi
Ayşe Doğan
Ayşeli Çiftçi
Bilal Çiftçi
Dursun Ali Çakır
Eşref Çiftçi
Fadim Demirtaş
Fatmana Meral
Gönül Bayrak
Gülümser Yiğit
Gülüzar Çiftçi
Hasan Çiftçi
Havva Akın
Havva Çiftçi
Hikmet Çiftçi
İlyas Çakır
Kadir Çiftçi
Keziban Koç
Kiraz Bilici
Leyla Yıldız
Meşure Kartop
Mustafa Çiftçi
Mustafa Çiftçi
Mustafa Çiftçi
Nigar Çiftçi
Selvinaz Yavuz
Şakir Çiftçi
Şenol Çiftçi
Şerife Binar
Yasin Çiftçi
2023/620
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Üstünler Mahallesi
8483
165,37
Ünsal Almaz
2023/622
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Üstünler Mahallesi
8527
9,55 ile 45,42
Betül Etli
Emine Barlık
Hatice Etli
Hülya Özdemir
Hüseyin Etli
Hüseyin Etli
Sadiye Uysal
Şaziye Etli

#ilangovtr

Basın No: ILN01921656