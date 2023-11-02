T.C. BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/532 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI





Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen dosyalardan ismi yazılı kişiler aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca verilen karar gereğince aşağıda malikleri ve özellikleri yazılı taşınmazların belirtilen yer kadarının Tedaş tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile Tedaş adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerinede taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince ilan olunur.





DOSYA NUMARASI TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER ADA/PARSEL KAMULAŞTIRILAN M2 ADI SOYADI 2023/532 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Karahisar Mahallesi 324/22 7,73 Abdullah Demir 2023/534 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Karahisar Mahallesi 141/36 153,33 Miyase Taşçı 2023/536 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Karahisar Mahallesi 141/33 2,56 ile 477,35 Mehmet Koç 2023/538 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Karahisar Mahallesi 141/31 332,88 Emişe Ünlü

Habibe Berber

Menekşe İnan

Musa Ünlü 2023/540 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Karahisar Mahallesi 141/29 310,31 Abdullah Aydın

Ahmet Aydın

Ayşe Taşlı

Cafer Tayyar Aydın

Davut Aydın

Havvana Kıyak

Musa Aydın

Zeliha Günden 2023/542 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Karahisar Mahallesi 131/20 240,59 Adnan Koç

Ahmet Berber

Ayşe Ak

Ayşe Taşcı

Fadime Koç

Fahrettin Koç

Hacer Akkaya

Hasan Berber

Hüseyin Berber

Keziban Akgün

Mevlüt Berber

Narfida Berber

Rasim Koç

Ünal Koç 2023/544 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Karahisar Mahallesi 131/16 53,03 Şevket Harmancı 2023/546 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Karahisar Mahallesi 172/4 116,79 Gülden Sevindi

Hüseyin Aslan

Mehmet Aslan

Mustafa Aslan

Süleyman Aslan

Tülay Koç 2023/548 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Karahisar Mahallesi 130/3 18,55 Adem Özyurt

Dilek Akgün

Durmuş Sarı

Emine Özağaç

Emişe Kocaer

Erdal Özyurt

Ethem Özyurt

Fatma Aktaş

Hatice Sarı

Keramettin Özyurt

Mustafa Özyurt

Nazife Civan

Osman Sarı

Sinan Özyurt

Suna Kılıç 2023/550 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Çiçekler Mahallesi 137/3 237,01 Ali Güleroğlu

Durmuş Güleroğlu 2023/552 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Çiçekler Mahallesi 138/1 278,42 Ahmet Açıkgöz

Ali Belli

Ali Özduman

Fahrettin Belli

Halil İbrahim Belli

Havvana Özduman

Meral Ceylan

Meryem Altıntaş

Müzeyyen Açıkgöz

Saliha Özdemir

Selami Belli

Zafer Belli

Zehra Değişti 2023/554 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Çiçekler Mahallesi 138/3 2,56 ile 210,23 Abdullah Gözel

Adem Gözel

Ali Yılmaz

Ayşe Diker

Bayram Yılmaz

Güllü Kocael

Hasan Diker

Haydar Diker

Keziban Şahbaz

Levent Yılmaz

Paşa Yılmaz

Raziye Kalaycı

Raziye Yılmaz

Yunus Diker

Zafer Diker 2023/556 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Çiçekler Mahallesi 138/5 357,00 Şerife Ünaldı 2023/558 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Çiçekler Mahallesi 138/10 336,60 Ayşe Civan

Durna Özvatan

Fatmana Tekin

Hanife Aydın

Hatice Gürbüz

Keziban Özalıcı

Sadık Civan

Seyit Ali Civan

Seyit Ali Civan

Suna Ak

Tevfik Civan 2023/560 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Çiçekler Mahallesi 167/4 705,00 Mevlüt Dede 2023/562 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Çiçekler Mahallesi 167/7 499,06 Celil Taşlı 2023/564 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Çiçekler Mahallesi 150/20 5,81 ile 940,64 Adnan Koç

Ahmet Berber

Ayşe Ak

Ayşe Taşcı

Fadime Koç

Fahrettin Koç

Hacer Akkaya

Hasan Berber

Keziban Akgün

Mevlüt Berber

Narfida Berber

Rasim Koç

Ünal Koç 2023/566 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Çiçekler Mahallesi 150/18 148,71 Ali Güven

Arife Akgün

Aynur Navruz

Ayşe Özyazı

Cengiz Güven

Cengiz Güven

Durdu Bakırbaş

Gülcan Demirtaş

Hacer Taşçı

Hediye Güven

Muharrem Güven

Rumeysa Kalender

Şerife Güven

Tuba Koç

Yaşar Güven 2023/568 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Çiçekler Mahallesi 149/2 2,56 ile 234,72 Adem Aslankol 2023/570 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Çiçekler Mahallesi 149/6 2,56 ile 343,91 Ali Coşkun

Aynur Kölemen

Ayşe Güler

Bekir Özduman

Cihan Güler

Fatma Balcı

Fuat Özduman

Gülsen Özen

Gülten Canbolat

Halil Güler

Hamide Güler

Hanife İnan

Hayrullah Özduman

Lütfiye Selçuk

Memnune Özduman

Meryem Sisli

Miktat Özduman

Mukaddes Ekici

Murat Özduman

Mustafa Güler

Mutlu Coşkun

Münüre Kara

Nebahat Çevikel

Nuran Harmankaya

Rasim Coşkun

Sadettin Özduman

Sebahat Koç

Şengül Özağaç

Şerife Gülcan

Uğur Özduman 2023/572 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Çiçekler Mahallesi 149/10 2,56 ile 271,66 Abdülfettah Bayır 2023/574 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Yukarıesence Mahallesi 101/5 137,79 Ali Atıcı

Ayşe Atıcı

Ayşe Atıcı

Fatma Çağlar

Gül Atıcı

Güleser Şen

Hakkı Atıcı

Havva Atıcı

Lütfi Atıcı

Mehmet Atıcı

Mehmet Atıcı

Murat Atıcı

Onur Atıcı

Selma Bozyel

Şerife Atıcı

Şerife Atıcı

Şevket Atıcı 2023/576 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Yukarıesence Mahallesi 101/10 238,88 Aynur Yılmaz

Ayşe Karakaya

Bilal Yılmaz

Cengiz Özvatan

Dilara Yılmaz

Fatma Nur Karakaya

Hayrıye Yılmaz

İlayda Yılmaz

Latif Özvatan

Latif Özvatan

Mehmet Yılmaz

Melek Özvatan

Nermin Dereci

Rabia Yılmaz Koçak

Sakin Özvatan

Sevim Yıldırım

Sümeyra Yılmaz

Şükran Çetin

Talip Özvatan

Zeynep Koputan 2023/578 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Yukarıesence Mahallesi 118/3 360,81 Fatmana Özvatan 2023/580 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Yukarıesence Mahallesi 136/4 275,21 Muzaffer Karakaya 2023/582 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Yukarıesence Mahallesi 136/7 4,00 ile 248,11 Ayşe Aydınlı

Durdu Lök

Fadime Akgül

Halil İbrahim Işık

Mehmet Işık

Şerife Ak 2023/584 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi 193/39 ile 136/3 64,38 ile 313,48 Münire Mümine Keçe 2023/586 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi 136/2 198,99 Ayşe Över

Durdu Çiğdem

Hasan Çiğdem

Yakup Çiğdem 2023/588 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi 136/4 257,62 Ahmet Bayır

Ayşe Türk

Azime Zembil

Hatice Can

Menduh Bayır

Naciye Bayır

Nurcan Karagöz

Şerife Öz 2023/590 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi 136/8 247,04 Fatma Çelik

Ferdane Ari

Halil İbrahim Çelik

Sakine İbil

Şengül Akgül

Şerife Çelik 2023/592 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi 190/1 800,54 Abbak Ersoy

Ayşe Ünal

İbrahim Ersoy

Mehmet Ersoy

Mustafa Ersoy

Yusuf Ersoy 2023/594 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi 190/3 2,56 ile 234,24 Mehmet Türk 2023/596 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi 190/6 489,72 Ayşe Meral

Cemal Meral

Davut Meral

Fadime Yıldız

İsmail Meral

Selahattin Meral

Şerife Aydınlı

Yahya Meral

Zeki Meral

Zübeyir Meral 2023/598 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi 190/48 513,05 Cavit Biceğiz

Celal Biceğiz

Fadime Ari

Hasan Hüseyin Biceğiz

Havva Açar

Kasım Biceğiz

Melek Özver

Naciye Biceğiz

Osman Biceğiz

Rahime Ceylan

Ramazan Biceğiz

Sadi Biceğiz

Sıttıka Biceğiz

Şerife Bayrak

Vehbi Biceğiz

Vehbi Biceğiz

Yunus Biceğiz

Zeliha Mühür 2023/600 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi 190/10 418,54 Arife Yavuz

Durdu Yıldız

Emine İnce

Harun Koç

Keziban Koç

Refika Yavuz 2023/602 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi 190/18 406,65 Ömer Türk 2023/604 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi 190/24 302,90 Ayşe Bayır

Cemil Örgen

Cevriye Çiğdem

Durdu Navruz

Emişe Örgen

Fadime Örgen

Fatmana Çakır

Meryem Meral

Nurgül Demir 2023/606 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi 190/28 3,61 ile 526,70 Adem Ölçek

Ayşe Erdoğan

Emine Aydınlı

Fadime Can

Fatmana Meral

Şakir Ölçek 2023/608 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi 190/39 2,25 ile 202,21 Fatmana Uslu 2023/610 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi 190/41 728,88 Cihan Ünal

Doğan Ünal

Gülşen Ünal

Mehmet Ali Ünal

Şeyma Nazlıhan Yaman 2023/612 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi 193/89 402,95 Aynur Kılıç

Aysel Uslu

Fadime Karalı

Hüseyin Uslu

Medine Kılıç

Mustafa Uslu

Nuran Naz

Yaşar Çakır 2023/614 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi 193/91 100,19 Osman Navruz 2023/616 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi 193/93 2,25 ile 55,27 Cemal Navruz

Durdu Navruz

Dursun Navruz

Emine Parlak

Mustafa Navruz

Nazım Navruz

Raşit Navruz 2023/618 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi 223/52 8,55 Ali Çiftçi

Asiye Çiftçi

Ayşe Doğan

Ayşeli Çiftçi

Bilal Çiftçi

Dursun Ali Çakır

Eşref Çiftçi

Fadim Demirtaş

Fatmana Meral

Gönül Bayrak

Gülümser Yiğit

Gülüzar Çiftçi

Hasan Çiftçi

Havva Akın

Havva Çiftçi

Hikmet Çiftçi

İlyas Çakır

Kadir Çiftçi

Keziban Koç

Kiraz Bilici

Leyla Yıldız

Meşure Kartop

Mustafa Çiftçi

Mustafa Çiftçi

Mustafa Çiftçi

Nigar Çiftçi

Selvinaz Yavuz

Şakir Çiftçi

Şenol Çiftçi

Şerife Binar

Yasin Çiftçi 2023/620 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Üstünler Mahallesi 8483 165,37 Ünsal Almaz 2023/622 Konya İli, Beyşehir İlçesi, Üstünler Mahallesi 8527 9,55 ile 45,42 Betül Etli

Emine Barlık

Hatice Etli

Hülya Özdemir

Hüseyin Etli

Hüseyin Etli

Sadiye Uysal

Şaziye Etli

#ilangovtr

Basın No: ILN01921656