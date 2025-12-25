T.C. BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN



ESAS NO : 2021/142 Esas

KARAR NO : 2023/565



DAVALI : VALERIIA ANYSYMOVA SİPER - 465*****376

Davacı Bekir Siper tarafından aleyhinize açılan boşanma davası nedeni ile,

Mahkemenizce daha öncesinde davalı adına çıkarılan tebligatların tebliğ edilememiş olduğu anlaşılmakla; gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

HÜKÜM: Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere;

Davanın KABULÜ İLE;

1- Konya ili, Hüyük ilçesi, Budak mahallesi/köyü, Cilt No:5, Hane No:60, Bsn:46'de nüfusa kayıtlı, Hüseyin ve Fatma'dan olma, 10/01/1970 Budak doğumlu, BEKİR SİPER ile aynı yer Bsn:96'da nüfusa kayıtlı, Valeriy ve Svitlana'dan olma, 12/09/1992 Kırım/Ukranya doğumlu, VALERIIA ANYSYMOVA SİPER'in 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2- Tarafların müşterek ve ergin olmayan çocukları 17602453288 T.C. kimlik numaralı, 22/12/2011 doğumlu AYSEL SİPER, 23848246478 T.C. kimlik numaralı, 01/07/2014 doğumlu AYLİN SİPER'in velayetinin davalı anneye verilmesine,

-Müşterek çocuklar ile davacı baba arasında;

Her ayın 2. ve 4. haftası cumartesi günleri sabah saat 10:00’dan, pazar günü saat 17:00’e kadar;

-Dini bayram günlerinin 2. günü saat 10:00’dan 3. günü saat 17:00’e kadar;

-Her yıl 1 temmuz sabah saat 10:00’dan, 31 temmuz akşamı saat 17:00’e kadar;

-Her yıl yarı yıl (sömestr) tatilinin ilk haftası pazartesi günü saat 10:00’dan, aynı hafta pazar günü saat 17:00’e kadar yatılı olmak üzere KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİNE,

3- Davacı erkeğin maddi tazminat talebinin REDDİNE,

4- Davacı erkeğin manevi tazminat talebinin KISMEN KABULÜ ile, TMK.nun 174/2. maddesi gereğince 25.000,00 -TL. manevi tazminatın davalı kadından alınarak, davacı erkeğe verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

Dair, davacının yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda kararın tebliğ tarihinden itibaren HMK'nın 345.maddesi gereğince iki haftalık yasal süre içerisinde Konya Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur. 19/12/2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02366967