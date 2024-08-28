T.C. BEYŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. BEYŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Davacı TEDAŞ tarafından açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davalarında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. ve 17. Maddesi uyarınca verilen karar gereğince aşağıda belirtilen yer kadarının davacı tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kanunun 10. ve 17. maddesi hükmü gereğince ilan olunur.
|Dosya No
|Yer (Konya İli Beyşehir İlçesi)
|Ada-Parsel
|İrtifak-Kamulaştırma Alanı (m²)
|Malik Adı-Soyadı
|2024/510
|Kayabaşı/Aşağı
|129/25
|45,33
|Ayşana Akgül, Bingül Atayiğit, Durmuş Tufan, Durmuş Ali Tufan, Fatma Demirci, Fetiye Selvi, Güllüzar Tufan, Gülsün Karanfil, İsmail Pınar, Kübra Küçükyılmaz, Lale Ceran, Lilüfer Daşkara, Medine Tufan, Mehmet Pınar, Mustafa Dam, Nurcan Bekler, Sami Tufan, Selma Dindar, Seyfettin Dam
|2024/512
|Kayabaşı/Aşağı
|129/27
|9,30
|Aliye Gür, Hasan Çolak, Havva Ateş, Kemal Çolak, Mehmet Çolak, Melek Uçak, Nurettin Çolak, Ömer Çolak, Seyfettin Çolak, Zeynep Atılgan
|2024/514
|Kayabaşı/Aşağı
|374/2
|170,49
|Ahmet Özgür, Ali Topal, Aynur Nesne, Ayşe Keyvan, Ayşe Topal, Cevriye Sarıkaya, Dilek Çavuş, Elif Yetim, Fatma Yılmaz, Gönül Hamza, Güler Pasiner, Günseli Saraç, Hatice Yılmaz, Hicran Akkaynak, Kemal Yılmaz, Lale Suluova, Metin Yılmaz, Murathan Yılmaz, Mustafa Yılmaz, Muzaffer Yılmaz, Müşerref Saraç, Nuran Tatlı, Osman Yılmaz, Ömer Yılmaz, Pınar Harman, Reyhan Yılmaz, Sadık Yılmaz, Sema Yılmaz, Seval Kocagöz, Şengül Selvi, Türkan Kuşuluoğlu, Uğur Yılmaz
|2024/516
|Kayabaşı/Aşağı
|374/4
|222,34
|Asuman Baş, Ayfer Çolak, Ayşe Toptaş, Ayten İbrim, Emine Çardak, Fatma Ateş, Fazlı Ateş, Firdevs Koçyiğit, Huriye Acar, Mehmet Ateş
|2024/518
|Kayabaşı/Aşağı
|374/20-21-22
|1.143,92 irtifak, 5,05 mülkiyet
|Mustafa Kubat
|2024/520
|Kayabaşı/Aşağı
|374/10
|358,52 irtifak, 6,10 mülkiyet
|Gülsün Ertengu, İsmail Hakkı Yılmaz
|2024/522
|Kayabaşı/Aşağı
|376/3
|140,09 irtifak, 4,41 mülkiyet
|Hediye Sarıkaya, İbrahim Sarıkaya, Ömer Sarıkaya
|2024/526
|Kayabaşı/Aşağı
|376/6
|160,07
|Ali Dam, Ayşe Dam, Murat Dam, Sevgi Mahmutoğlu
|2024/528
|Kayabaşı/Aşağı
|376/8
|285,00
|Murat Sarıkaya
|2024/530
|Kayabaşı/Aşağı
|376/10
|113,76
|Ali Atlı, Fatma Demirci, Gülsüm Yılmaz, İbrahim Atlı, İsmail Acar, Mükerrem Acar, Osman Acar, Sadettin Atlı, Şule Ceyhan
|2024/532
|Kayabaşı/Aşağı
|376/12
|253,22
|Mustafa Cansu
|2024/534
|Kayabaşı/Aşağı
|376/13
|178,44
|Hüseyin Boru
|2024/536
|Kayabaşı/Aşağı
|376/15
|113,48
|Abdurrahman Durkup, Arife Durkup, Ayeş Durkup Seçen, Ayşe Sarıkaya, Durmuş Ali Durkup, Esma Demir, Meryem Yıldırım, Nagihan Durkup, Nurdan Sönmez, Şerife Kaya, Zarife Kubat
|2024/538
|Kayabaşı/Aşağı
|376/17
|91,30
|Adil Çatmadaş, Birgül Kubat, Gülay Tülek, Güllüzar Balcı, İsmet Çatmadaş, Mustafa Çatmadaş, Osman Çatmadaş, Salim Çatmadaş, Şerife Durkup
|2024/540
|Kayabaşı/Aşağı
|128/30
|7,15
|Esme Daşkara, Fatma Daşkara, Fehmi Daşkara, Gülüzar Bulut, Menekşe Yıldırım, Mümine Balıkçı, Ömer Daşkara, Refiye Daşkara
|2024/542
|Kayabaşı/Aşağı
|377/4
|407,42 irtifak, 3,61 mülkiyet
|Zeliha Boru
|2024/544
|Kayabaşı/Aşağı
|377/8
|171,13
|Ali Sedat Hayta, Etem Hayta, Fadime Sarıcan, Hüseyin Hayta, Lütfi Hayta, Saadet Nur Hayta, Said Haytabey, Sebahat Acar, Uğur Hayta
|2024/546
|Kayabaşı/Aşağı
|377/9
|166,78
|Ahmet Şanal, Aysun Şengör, Ayşe Sunğur, Esra Ulu Kule, Fahri Şanal, Havva Kabakcı, Hüseyin Şanal, Hüseyin Ulu, Kenan Şanal, Mustafa Ulu, Nazire Göksay, Niyazi Şanal, Nuran Ulu, Ramazan Şanal, Sergül Aşcı, Şerife Ulu, Zeynep Ulu
|2024/548
|Kayabaşı/Aşağı
|377/10
|383,03 irtifak, 11,56 mülkiyet
|Azime Kaya, Durdu Yıldırım, Fevziye Selvi, Habibe Erdoğan, İsmail Yıldırım, Kemal Selvi, Ömer Selvi, Seda Ayvazoğlu, Sevcan Topuz
|2024/550
|Kayabaşı/Aşağı
|378/1
|549,39
|Ali Karşıyaka, Aysel Yıldırım, Emine Çalışgan, Fahrettin Ceran, Gül Ayşe Kubat, Hacer Yıldırım, Hüseyin Karşıyaka, Naciye Kızıl, Sabiha Kol, Tahsin Karşıyaka
|2024/552
|Kayabaşı/Aşağı
|378/3
|647,75 irtifak, 10,24 mülkiyet
|Azime Ceyhan, Canan Gündoğdu, Dudu Asar, Emine Akay, Fatmahanım Selvi, Havvanur Solak, Hüseyin Ceyhan, İbrahim Ceyhan, İsmail Kocabaş, Mehmet Ceyhan, Naciye Ay, Naime Han, Nami Harman, Osman Çelik, Osman Nuri Ceyhan, Selahattin Çelik, Sibel İstanbullu, Sümeyra Yalman, Şennur Akdaş, Şükrü Ceran, Zeynep Han, Zühre Çetmen
|2024/554
|Kayabaşı/Aşağı
|382/3
|321,80 irtifak, 3,24 mülkiyet
|Şakir Ceylan
|2024/556
|Kayabaşı/Aşağı
|119/100
|415,31
|Nurettin Kadeh
|2024/558
|Adaköy
|289/5-6
|34,40 irtifak, 3,24 mülkiyet
|-
|2024/560
|Adaköy
|258/10
|80,63
|Aysun Şengör, Esra Ulu Kule, Nuran Ulu, Şerife Ulu, Zeynep Ulu
|2024/562
|Adaköy
|258/12
|619,29
|Ayşe Karakaya, Cemil Karakaya, Fahri Karakaya, Funda Yıldız, Gülsüm Karakaya, Naciye Bacanlı, Yaşar Karakaya
|2024/564
|Adaköy
|286/1
|907,20 irtifak, 10,89 mülkiyet
|Musafettin Ulu
|2024/566
|Adaköy
|258/15
|175,58
|Saniye Akman
|2024/568
|Adaköy
|258/17
|212,40
|Volkan Akman
|2024/570
|Adaköy
|258/19
|114,73
|Halime Özmen
|2024/572
|Adaköy
|258/21
|680,14 irtifak, 3,61 mülkiyet
|Veli Ulu
|2024/574
|Adaköy
|258/23
|176,26
|Musa Ulu
|2024/576
|Adaköy
|158/1
|666,40
|Hatice İleri, Havvana Karakaya, İsmail İleri, Mevlüt İleri, Mevlüt Duran İleri, Nafiz İleri, Ramazan İleri, Semra İleri, Zeynep Doğan
|2024/578
|Adaköy
|158/7
|176,98
|Gülsün Akman, Gülten Kahveci, Hadiye Hayta, Hüseyin Akman, Mustafa Akman, Nedime Ünüvar, Şerife Yılmaz, Zübeyde Akdağ
|2024/580
|Adaköy
|158/10
|340,36
|Harun Akman, İrfan Akman, Mehmet Akman, Sergül Hayta, Sevim Ulu, Sırma Akman, Şeref Akman, Şerife Yıldırım
|2024/582
|Adaköy
|157/2
|438,43
|Ali Ulu, Ayşe Akın, Cevriye Ulu, Emine Bozkurt, Gülcan Kartal, Mehmet Ulu, Muzaffer Ulu, Rahmi Ulu, Zübeyde Ulu
|2024/584
|Adaköy
|156/5-21
|198,39 mülkiyet, 342,54 irtifak
|Mehmet Özmen
|2024/586
|Adaköy
|170/1
|293,49
|Ahmet Sarman, Ayşe Ayrancı, Fahrettin Sarman, Hasibe Ulu, Nadire Cezim, Rabia Şanal, Raziye Yalçın, Salih Sarman, Şerife Sarman
|2024/588
|Adaköy
|170/3
|21,96
|Sadullah Kadeh
|2024/590
|Adaköy
|170/5
|82,00
|Halime Özmen, Hatice Büyüktekin, Mustafa Özmen, Nadire Doğan, Seher Adal, Sinan Özmen
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Basın No: ILN02080440