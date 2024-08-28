T.C. BEYŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN METNİ

Davacı TEDAŞ tarafından açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davalarında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. ve 17. Maddesi uyarınca verilen karar gereğince aşağıda belirtilen yer kadarının davacı tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kanunun 10. ve 17. maddesi hükmü gereğince ilan olunur.

Dosya No Yer (Konya İli Beyşehir İlçesi) Ada-Parsel İrtifak-Kamulaştırma Alanı (m²) Malik Adı-Soyadı 2024/510 Kayabaşı/Aşağı 129/25 45,33 Ayşana Akgül, Bingül Atayiğit, Durmuş Tufan, Durmuş Ali Tufan, Fatma Demirci, Fetiye Selvi, Güllüzar Tufan, Gülsün Karanfil, İsmail Pınar, Kübra Küçükyılmaz, Lale Ceran, Lilüfer Daşkara, Medine Tufan, Mehmet Pınar, Mustafa Dam, Nurcan Bekler, Sami Tufan, Selma Dindar, Seyfettin Dam 2024/512 Kayabaşı/Aşağı 129/27 9,30 Aliye Gür, Hasan Çolak, Havva Ateş, Kemal Çolak, Mehmet Çolak, Melek Uçak, Nurettin Çolak, Ömer Çolak, Seyfettin Çolak, Zeynep Atılgan 2024/514 Kayabaşı/Aşağı 374/2 170,49 Ahmet Özgür, Ali Topal, Aynur Nesne, Ayşe Keyvan, Ayşe Topal, Cevriye Sarıkaya, Dilek Çavuş, Elif Yetim, Fatma Yılmaz, Gönül Hamza, Güler Pasiner, Günseli Saraç, Hatice Yılmaz, Hicran Akkaynak, Kemal Yılmaz, Lale Suluova, Metin Yılmaz, Murathan Yılmaz, Mustafa Yılmaz, Muzaffer Yılmaz, Müşerref Saraç, Nuran Tatlı, Osman Yılmaz, Ömer Yılmaz, Pınar Harman, Reyhan Yılmaz, Sadık Yılmaz, Sema Yılmaz, Seval Kocagöz, Şengül Selvi, Türkan Kuşuluoğlu, Uğur Yılmaz 2024/516 Kayabaşı/Aşağı 374/4 222,34 Asuman Baş, Ayfer Çolak, Ayşe Toptaş, Ayten İbrim, Emine Çardak, Fatma Ateş, Fazlı Ateş, Firdevs Koçyiğit, Huriye Acar, Mehmet Ateş 2024/518 Kayabaşı/Aşağı 374/20-21-22 1.143,92 irtifak, 5,05 mülkiyet Mustafa Kubat 2024/520 Kayabaşı/Aşağı 374/10 358,52 irtifak, 6,10 mülkiyet Gülsün Ertengu, İsmail Hakkı Yılmaz 2024/522 Kayabaşı/Aşağı 376/3 140,09 irtifak, 4,41 mülkiyet Hediye Sarıkaya, İbrahim Sarıkaya, Ömer Sarıkaya 2024/526 Kayabaşı/Aşağı 376/6 160,07 Ali Dam, Ayşe Dam, Murat Dam, Sevgi Mahmutoğlu 2024/528 Kayabaşı/Aşağı 376/8 285,00 Murat Sarıkaya 2024/530 Kayabaşı/Aşağı 376/10 113,76 Ali Atlı, Fatma Demirci, Gülsüm Yılmaz, İbrahim Atlı, İsmail Acar, Mükerrem Acar, Osman Acar, Sadettin Atlı, Şule Ceyhan 2024/532 Kayabaşı/Aşağı 376/12 253,22 Mustafa Cansu 2024/534 Kayabaşı/Aşağı 376/13 178,44 Hüseyin Boru 2024/536 Kayabaşı/Aşağı 376/15 113,48 Abdurrahman Durkup, Arife Durkup, Ayeş Durkup Seçen, Ayşe Sarıkaya, Durmuş Ali Durkup, Esma Demir, Meryem Yıldırım, Nagihan Durkup, Nurdan Sönmez, Şerife Kaya, Zarife Kubat 2024/538 Kayabaşı/Aşağı 376/17 91,30 Adil Çatmadaş, Birgül Kubat, Gülay Tülek, Güllüzar Balcı, İsmet Çatmadaş, Mustafa Çatmadaş, Osman Çatmadaş, Salim Çatmadaş, Şerife Durkup 2024/540 Kayabaşı/Aşağı 128/30 7,15 Esme Daşkara, Fatma Daşkara, Fehmi Daşkara, Gülüzar Bulut, Menekşe Yıldırım, Mümine Balıkçı, Ömer Daşkara, Refiye Daşkara 2024/542 Kayabaşı/Aşağı 377/4 407,42 irtifak, 3,61 mülkiyet Zeliha Boru 2024/544 Kayabaşı/Aşağı 377/8 171,13 Ali Sedat Hayta, Etem Hayta, Fadime Sarıcan, Hüseyin Hayta, Lütfi Hayta, Saadet Nur Hayta, Said Haytabey, Sebahat Acar, Uğur Hayta 2024/546 Kayabaşı/Aşağı 377/9 166,78 Ahmet Şanal, Aysun Şengör, Ayşe Sunğur, Esra Ulu Kule, Fahri Şanal, Havva Kabakcı, Hüseyin Şanal, Hüseyin Ulu, Kenan Şanal, Mustafa Ulu, Nazire Göksay, Niyazi Şanal, Nuran Ulu, Ramazan Şanal, Sergül Aşcı, Şerife Ulu, Zeynep Ulu 2024/548 Kayabaşı/Aşağı 377/10 383,03 irtifak, 11,56 mülkiyet Azime Kaya, Durdu Yıldırım, Fevziye Selvi, Habibe Erdoğan, İsmail Yıldırım, Kemal Selvi, Ömer Selvi, Seda Ayvazoğlu, Sevcan Topuz 2024/550 Kayabaşı/Aşağı 378/1 549,39 Ali Karşıyaka, Aysel Yıldırım, Emine Çalışgan, Fahrettin Ceran, Gül Ayşe Kubat, Hacer Yıldırım, Hüseyin Karşıyaka, Naciye Kızıl, Sabiha Kol, Tahsin Karşıyaka 2024/552 Kayabaşı/Aşağı 378/3 647,75 irtifak, 10,24 mülkiyet Azime Ceyhan, Canan Gündoğdu, Dudu Asar, Emine Akay, Fatmahanım Selvi, Havvanur Solak, Hüseyin Ceyhan, İbrahim Ceyhan, İsmail Kocabaş, Mehmet Ceyhan, Naciye Ay, Naime Han, Nami Harman, Osman Çelik, Osman Nuri Ceyhan, Selahattin Çelik, Sibel İstanbullu, Sümeyra Yalman, Şennur Akdaş, Şükrü Ceran, Zeynep Han, Zühre Çetmen 2024/554 Kayabaşı/Aşağı 382/3 321,80 irtifak, 3,24 mülkiyet Şakir Ceylan 2024/556 Kayabaşı/Aşağı 119/100 415,31 Nurettin Kadeh 2024/558 Adaköy 289/5-6 34,40 irtifak, 3,24 mülkiyet - 2024/560 Adaköy 258/10 80,63 Aysun Şengör, Esra Ulu Kule, Nuran Ulu, Şerife Ulu, Zeynep Ulu 2024/562 Adaköy 258/12 619,29 Ayşe Karakaya, Cemil Karakaya, Fahri Karakaya, Funda Yıldız, Gülsüm Karakaya, Naciye Bacanlı, Yaşar Karakaya 2024/564 Adaköy 286/1 907,20 irtifak, 10,89 mülkiyet Musafettin Ulu 2024/566 Adaköy 258/15 175,58 Saniye Akman 2024/568 Adaköy 258/17 212,40 Volkan Akman 2024/570 Adaköy 258/19 114,73 Halime Özmen 2024/572 Adaköy 258/21 680,14 irtifak, 3,61 mülkiyet Veli Ulu 2024/574 Adaköy 258/23 176,26 Musa Ulu 2024/576 Adaköy 158/1 666,40 Hatice İleri, Havvana Karakaya, İsmail İleri, Mevlüt İleri, Mevlüt Duran İleri, Nafiz İleri, Ramazan İleri, Semra İleri, Zeynep Doğan 2024/578 Adaköy 158/7 176,98 Gülsün Akman, Gülten Kahveci, Hadiye Hayta, Hüseyin Akman, Mustafa Akman, Nedime Ünüvar, Şerife Yılmaz, Zübeyde Akdağ 2024/580 Adaköy 158/10 340,36 Harun Akman, İrfan Akman, Mehmet Akman, Sergül Hayta, Sevim Ulu, Sırma Akman, Şeref Akman, Şerife Yıldırım 2024/582 Adaköy 157/2 438,43 Ali Ulu, Ayşe Akın, Cevriye Ulu, Emine Bozkurt, Gülcan Kartal, Mehmet Ulu, Muzaffer Ulu, Rahmi Ulu, Zübeyde Ulu 2024/584 Adaköy 156/5-21 198,39 mülkiyet, 342,54 irtifak Mehmet Özmen 2024/586 Adaköy 170/1 293,49 Ahmet Sarman, Ayşe Ayrancı, Fahrettin Sarman, Hasibe Ulu, Nadire Cezim, Rabia Şanal, Raziye Yalçın, Salih Sarman, Şerife Sarman 2024/588 Adaköy 170/3 21,96 Sadullah Kadeh 2024/590 Adaköy 170/5 82,00 Halime Özmen, Hatice Büyüktekin, Mustafa Özmen, Nadire Doğan, Seher Adal, Sinan Özmen

#ilangovtr

Basın No: ILN02080440