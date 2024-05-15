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Resmi İlanlar T.C. BEYŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. BEYŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-05-15 00:00:00 -

T.C. BEYŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N
 
ESAS NO : 2024/260 Esas

DAVALI     : SADE ESEN, Ahmet kızı
 
         Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan Konya ili, Beyşehir İlçesi, Üstünler Mahallesi 14927 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma davasının yapılan yargılamasında;
 
          Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

          Duruşma Günü: 17/07/2024 günü saat:10.20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
 
#ilangovtr
 
Basın No: ILN02027682