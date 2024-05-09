T.C. BEYŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2024-05-09 00:08:00 -
T.C. BEYŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/329 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Adına Beyşehir Belediye Başkanlığı tarafından aşağıda belirtilen dosyalardan ismi yazılı kişiler aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca verilen karar gereğince aşağıda malikleri ve özellikleri yazılı taşınmazların belirtilen yer kadarının Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince ilan olunur.
Kamulaştırma Dosyaları
|Dosya No
|Yer
|Ada-Parsel
|Kamulaştırılacak Alan (m²)
|Malik Adı-Soyadı
|2024/329
|Gökçimen mahallesi
|243/9
|Tam
|Baki Kaya
|2024/331
|Gökçimen mahallesi
|148/92
|1/2 Hisse
|Osman Dokur, Fadime Özkahraman, Şeyh Dokur, Niyazi Dokur, Adem Dokur, Mustafa Dokur, Ramazan Alkan, Ayşe Alkan, Hüseyin Alkan, Arife Efil Alkan
|2024/333
|Gökçimen mahallesi
|148/111
|Tam
|Keziban Doğu
|2024/335
|Gökçimen mahallesi
|148/128
|Tam
|Süleyman Mutlu
|2024/339
|Gökçimen mahallesi
|148/129
|Tam
|Necati Günaydın
|2024/341
|Gökçimen mahallesi
|148/125
|Tam
|Ayşe Altıgöz, Hacı Ahmet Bilgiç, Metin Bilgiç, Zafer Bilgiç
|2024/343
|Gökçimen mahallesi
|148/100
|1/2 Hisse
|Osman Altaş, Ülkü Altaş, Mustafa Altaş, Durdu Altaş, Ayşe Dertli, Emine Cesur
|2024/345
|Gökçimen mahallesi
|148/399-400
|Tam
|Şefika Kılınç, Ali Güven, Zeliha Yuka, Durmuş Ünüvar, Adnan Ünüvar, Ayhan Selçuk Ünüvar, Arapeşe Güven, Aynur Ünüvar, Nuray Özdemir, Mustafa Güven, Şerife Bulduklu, Tuğba Şimşek, Ayşe Ünaldı, Mustafa Alkanlı, Mevlüt Alkanlı, Şerife Yalçın
|2024/347
|Gökçimen mahallesi
|148/118-179
|Tam
|Mustafa Yılmaz
|2024/349
|Gökçimen mahallesi
|148/137-138
|Tam
|Mustafa Özaltın, Ramazan Hilmi Özaltın, Ayşe Şefika Ergin, Zehra Akay, Abdurahman Özaltın, Halil Hırabaşoğlu, Abdullah Hırabaşoğlu, Feyza Oymak
|2024/351
|Gökçimen mahallesi
|148/100
|1/2 Hisse
|Mehmet Uysal
|2024/353
|Gökçimen mahallesi
|148/120-121
|Tam
|Adıgüzel Ünlü, Fatma Karadal, Şerife Uğuz, Hasan Ali Kara, Saliha Karadal, Rukiye Uslu, Şerife Ünlü, Özlem Alaboğa, Ali Ünlü, Ayşana Ünlü, Ali Murat Ünlü, Fatih Ünlü, Mustafa Ünlü, Muzaffer Ünlü, Mehmet Suludere, Alime Suludere, Mehmet Ali Suludere, Şevki Suludere, Ramazan Gürbüz, Ayşe Gürbüz, Ali Gürbüz, Münevver Alıçlı, Alime Akpunar, Zarife Suludere, Süleyman Suludere, Ramazan Suludere, İlhan Suludere
|2024/355
|Gökçimen mahallesi
|148/90
|Tam
|Dudu Gül
|2024/357
|Gökçimen mahallesi
|148/113
|Tam
|Mustafa Ulusoy, Ali Ulusoy, Ramazan Ulusoy, Şakir Yağcı, Şerife Dalyanoğlu, Mukadder Yılmaz, Emine Haylamaz, Şefika Bulduklu, Şerife Erol, Nazmiye Sert, Nuran Köse, Mehmet Öncü, Emişe Öncü, Sadi Bilgiç, Hacı Ahmet Bilgiç, Serap Gürses, Mehmet Kapar, Mustafa Kapar, Eyyup Kapar, Fatma Ayar, Şengül Gövercin, Havva Gürses, Ayşe Buğday, Fatma Yılmaz, Yılmaz Gürses, Şerife Kara, Tevfik Gürses, Abdurrahman Durak, Şerife Önsöz, İbrahim Durak, Yüksel Durak, Ramazan Durak, Durdu Şenbağcı, Emine Gülfidan, Sebiha Şengül, Fazlı İpek, Şükran Sak, Ayşe Yılmaz, Durdu Şenbağcı
|2024/359
|Gökçimen mahallesi
|148/112
|Tam
|Halil Kurdular, Fatma Kurdular, Helime Yaldız, Durmuş Ali Kurdular, Ali Aslankaya, Fatih Aslankaya, Nazife Kurdular, Mehmet Kurdular, Erdem Kurdular, Dursune Becerikli, Ayşe Çakır, Hatice Kurdular, Şeyma Karakaya, Yavuz Kurdular, Fadime Ayar, Şerife Ildırlı, Turan Göktepe, Türker Göktepe, Alişan Göktepe, Şakir Gökdepe, Zehra Akusta, Aynur Göktepe, Adem Göktepe, Ali Göktepe, Yasin Göktepe, Fatma Yağcı, Erdoğan Gökdepe, Selçuk Gökdepe, İsmail Gökdepe, Ayşana Gökdepe, Yusuf Göktepe, Fadime Gökdepe, Emrullah Tercan, Rabia Altıntop, Şerife Karaca, Havvana Akıncı, Betül Tercan, Durdu Göktepe, Emine Yeşildal, Fatma Ünbal, Aygül Demir, Kevser Kurdular, Azize Demir, Şerife Göktepe, Mustafa Göktepe, Ayşe İlgen, Vahide Birecikli, Hacı Yusuf Gökdepe, Nazmiye Usta, Fadime Özen, İlhami Şenbağcı, Ayşe Koral, Mihriban Bircan, Nurten Önsöz, Abdurrahman Önsöz, Mustafa Önsöz, Havva Bilgiç, Ayşe Durak
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Basın No: ILN02025010