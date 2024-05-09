T.C. BEYŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/329 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Adına Beyşehir Belediye Başkanlığı tarafından aşağıda belirtilen dosyalardan ismi yazılı kişiler aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca verilen karar gereğince aşağıda malikleri ve özellikleri yazılı taşınmazların belirtilen yer kadarının Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince ilan olunur.

Kamulaştırma Dosyaları

Dosya No Yer Ada-Parsel Kamulaştırılacak Alan (m²) Malik Adı-Soyadı 2024/329 Gökçimen mahallesi 243/9 Tam Baki Kaya 2024/331 Gökçimen mahallesi 148/92 1/2 Hisse Osman Dokur, Fadime Özkahraman, Şeyh Dokur, Niyazi Dokur, Adem Dokur, Mustafa Dokur, Ramazan Alkan, Ayşe Alkan, Hüseyin Alkan, Arife Efil Alkan 2024/333 Gökçimen mahallesi 148/111 Tam Keziban Doğu 2024/335 Gökçimen mahallesi 148/128 Tam Süleyman Mutlu 2024/339 Gökçimen mahallesi 148/129 Tam Necati Günaydın 2024/341 Gökçimen mahallesi 148/125 Tam Ayşe Altıgöz, Hacı Ahmet Bilgiç, Metin Bilgiç, Zafer Bilgiç 2024/343 Gökçimen mahallesi 148/100 1/2 Hisse Osman Altaş, Ülkü Altaş, Mustafa Altaş, Durdu Altaş, Ayşe Dertli, Emine Cesur 2024/345 Gökçimen mahallesi 148/399-400 Tam Şefika Kılınç, Ali Güven, Zeliha Yuka, Durmuş Ünüvar, Adnan Ünüvar, Ayhan Selçuk Ünüvar, Arapeşe Güven, Aynur Ünüvar, Nuray Özdemir, Mustafa Güven, Şerife Bulduklu, Tuğba Şimşek, Ayşe Ünaldı, Mustafa Alkanlı, Mevlüt Alkanlı, Şerife Yalçın 2024/347 Gökçimen mahallesi 148/118-179 Tam Mustafa Yılmaz 2024/349 Gökçimen mahallesi 148/137-138 Tam Mustafa Özaltın, Ramazan Hilmi Özaltın, Ayşe Şefika Ergin, Zehra Akay, Abdurahman Özaltın, Halil Hırabaşoğlu, Abdullah Hırabaşoğlu, Feyza Oymak 2024/351 Gökçimen mahallesi 148/100 1/2 Hisse Mehmet Uysal 2024/353 Gökçimen mahallesi 148/120-121 Tam Adıgüzel Ünlü, Fatma Karadal, Şerife Uğuz, Hasan Ali Kara, Saliha Karadal, Rukiye Uslu, Şerife Ünlü, Özlem Alaboğa, Ali Ünlü, Ayşana Ünlü, Ali Murat Ünlü, Fatih Ünlü, Mustafa Ünlü, Muzaffer Ünlü, Mehmet Suludere, Alime Suludere, Mehmet Ali Suludere, Şevki Suludere, Ramazan Gürbüz, Ayşe Gürbüz, Ali Gürbüz, Münevver Alıçlı, Alime Akpunar, Zarife Suludere, Süleyman Suludere, Ramazan Suludere, İlhan Suludere 2024/355 Gökçimen mahallesi 148/90 Tam Dudu Gül 2024/357 Gökçimen mahallesi 148/113 Tam Mustafa Ulusoy, Ali Ulusoy, Ramazan Ulusoy, Şakir Yağcı, Şerife Dalyanoğlu, Mukadder Yılmaz, Emine Haylamaz, Şefika Bulduklu, Şerife Erol, Nazmiye Sert, Nuran Köse, Mehmet Öncü, Emişe Öncü, Sadi Bilgiç, Hacı Ahmet Bilgiç, Serap Gürses, Mehmet Kapar, Mustafa Kapar, Eyyup Kapar, Fatma Ayar, Şengül Gövercin, Havva Gürses, Ayşe Buğday, Fatma Yılmaz, Yılmaz Gürses, Şerife Kara, Tevfik Gürses, Abdurrahman Durak, Şerife Önsöz, İbrahim Durak, Yüksel Durak, Ramazan Durak, Durdu Şenbağcı, Emine Gülfidan, Sebiha Şengül, Fazlı İpek, Şükran Sak, Ayşe Yılmaz, Durdu Şenbağcı 2024/359 Gökçimen mahallesi 148/112 Tam Halil Kurdular, Fatma Kurdular, Helime Yaldız, Durmuş Ali Kurdular, Ali Aslankaya, Fatih Aslankaya, Nazife Kurdular, Mehmet Kurdular, Erdem Kurdular, Dursune Becerikli, Ayşe Çakır, Hatice Kurdular, Şeyma Karakaya, Yavuz Kurdular, Fadime Ayar, Şerife Ildırlı, Turan Göktepe, Türker Göktepe, Alişan Göktepe, Şakir Gökdepe, Zehra Akusta, Aynur Göktepe, Adem Göktepe, Ali Göktepe, Yasin Göktepe, Fatma Yağcı, Erdoğan Gökdepe, Selçuk Gökdepe, İsmail Gökdepe, Ayşana Gökdepe, Yusuf Göktepe, Fadime Gökdepe, Emrullah Tercan, Rabia Altıntop, Şerife Karaca, Havvana Akıncı, Betül Tercan, Durdu Göktepe, Emine Yeşildal, Fatma Ünbal, Aygül Demir, Kevser Kurdular, Azize Demir, Şerife Göktepe, Mustafa Göktepe, Ayşe İlgen, Vahide Birecikli, Hacı Yusuf Gökdepe, Nazmiye Usta, Fadime Özen, İlhami Şenbağcı, Ayşe Koral, Mihriban Bircan, Nurten Önsöz, Abdurrahman Önsöz, Mustafa Önsöz, Havva Bilgiç, Ayşe Durak

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Basın No: ILN02025010