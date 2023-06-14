T.C. BEYŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN METNİ





Davacı Derebucak Belediye Başkanlığı tarafından açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun10. ve 17. Maddesi uyarınca verilen karar gereğince aşağıda belirtilen yer kadarının davacı tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kanunun 10. ve 17. maddesi hükmü gereğince ilan olunur.





Dosya No YER Ada-Parsel İrtifak/Kamulaştırma - Alan m² Adı-Soyadı 2023/342 Derebucak İlçesi, Kenankuyu Mahallesi 205 ada, 3 parsel 60.05 m² Abdullah Karagül

Ahmet Karagül

Ali Karagül

Emine Doğan

Hüseyin Karagül

Mehmet Karagül

Mustafa Karagül

Sait Karagül

Şükrü Karagül

#ilangovtr

Basın No: ILN01842953