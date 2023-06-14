T.C. BEYŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2023-06-14 00:00:00 -
T.C. BEYŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN METNİ
Davacı Derebucak Belediye Başkanlığı tarafından açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun10. ve 17. Maddesi uyarınca verilen karar gereğince aşağıda belirtilen yer kadarının davacı tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kanunun 10. ve 17. maddesi hükmü gereğince ilan olunur.
|
Dosya No
|
YER
|
Ada-Parsel
|
İrtifak/Kamulaştırma - Alan m²
|
Adı-Soyadı
|
2023/342
|
Derebucak İlçesi, Kenankuyu Mahallesi
|
205 ada, 3 parsel
|
60.05 m²
|
Abdullah Karagül
Ahmet Karagül
Ali Karagül
Emine Doğan
Hüseyin Karagül
Mehmet Karagül
Mustafa Karagül
Sait Karagül
Şükrü Karagül
#ilangovtr
Basın No: ILN01842953