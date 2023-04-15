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Resmi İlanlar T.C. BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-04-15 00:00:00 -

T.C. BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/434

KAMULAŞTIRMA İLANI
Ankara ili Beypazarı ilçesi mahmutlar Mah 1862 parselin davacı Maliye Hazinesi tarafından, Kamulaştırılmasına karar verilmiş olup; Kamulaştırmayı yapan davacı idare, dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2023/434 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince davacı kurumca kamulaştırılmasına karar verildiği takdir komisyonunca belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satış için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenen Beypazarı Ziraat Bankası şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazın davacı kurum adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Yasının 10 maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN01814020