T.C. BEYPAZARI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2024/444 Esas

DAVALILAR : MELAHAT DÖNMEZ - Mehmet ve Songül kızı,

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde ve kolluk araştırması sonucunda tespit edilen belirtilen adreslerinize bilirkişi raporu ekli, duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 03/06/2026 günü saat: 10:08'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, bilirkişi raporunun işbu ilan metniyle tebliğ edilmiş sayılacağı, rapora karşı HMK 281/1 gereği iki hafta içinde itiraz edebileceğiniz, itiraz etmediğiniz takdirde karşı taraf yararına usuli kazanılmış hak teşkil edeceği, bedelin depo edildiği, Vakıflar Bankası Beypazarı Şubesinde açılan vadeli mevduat hesabından kamulaştırma bedelinin ödenmesini talep edebileceğiniz ilan olunur.

