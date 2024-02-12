T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

456 ADA, 36 PARSEL, 7.50m² ALANLI TAŞINMAZIN KİRALAMA İŞİ İHALE İLANI

Madde 1-Hüküm ve tasarrufu Belediyemize ait olan aşağıdaki adres de bulunan 456 ada, 36 parsel, 7.50m² alanlı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.Maddesi gereğince açık arttırma teklif usulü ile kiraya verilecektir.

Katip Mustafa Çelebi Mh. Sıraselviler Cd. No:2/L Beyoğlu/İSTANBUL

Madde 2 - İHALENİN ZAMANI, YERİ , ŞEKLİ, MÜRACAAT :

2.1. İhale Tarih ve Saati : 27/02/2024 Salı Günü, Saat 10:30

2.2. İhalenin yapılacağı Yer : Beyoğlu Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

2.3. İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.Maddesi gereğince açık arttırma teklif usulü ile yapılacaktır.

2.4. Tekliflerin Teslim Yeri : Beyoğlu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü (Encümen ve Kararlar Şefliği)’ne teslim edilecektir.

Madde 3- TAHMİN EDİLEN BEDEL VE TEMİNATLARA İLİŞKİN ESASLAR :

3.1. Bu ihale ile ilgili şartname bedeli ¨ 3.000,00.- (üçbintürklirası)’dir.

3.2. Bu ihale ile ilgili geçici teminat komisyonca belirlenen tahmini yıllık ¨ 960.000,00.- kira bedeli x 3 yıl toplamı olan ¨2.880.000,00.- üzerinden %3 olarak ¨ 86.400,00.- alınır.

3.3. İhaleye katılacak olan firma ihale şartnamesi alma ve/veya geçici teminat yatırma işleminden önce Beyoğlu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden sicil ( Ünvan, Vergi No, Tebligat adresi, telefon, faks, e-posta belirtilen dilekçe ile) açtıracaktır.

3.4. İhale ile ilgili geçici teminat Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır. Alınacak dekont / tahsilat makbuzu aslı İhale Şartnamesinin 7. Maddesinde yazılı evraklarla birlikte ihale dosyasına konularak ihaleden önce İhale Komisyonuna verilecektir.

456 ada, 36 parsel, 7.50m² alanlı taşınmazın kiraya verilme ihalesi hakkındaki İhale şartnamesi; Beyoğlu Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünden (İhale İşleri Şefliği) ücreti karşılığında temin edilebilir.

Madde 4- İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; ihaleye girebilmek için isteklilerden aşağıdaki evrak istenecektir;

4.1. Gerçek Kişilerden:

4.1.1. İkametgah belgesi,

4.1.2. Nüfus cüzdan sureti,

4.1.3. Noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

4.1.5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

4.1.6. İlgisine göre Ticaret veya Sanayi Odasından, Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, gerçek kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.7. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

4.2. Tüzel Kişilerden:

4.2.1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

4.2.2. Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

4.2.3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

4.2.4. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

4.2.5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

4.3. İsteklinin, Ortak Girişim Olması Halinde:

Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (4.1.) veya (4.2.) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

4.4. Bütün İsteklilerden:

4.4.1. İsteklilerin Beyoğlu Belediyesine kira, ecrimisil, işletme bedeli, vb. birikmiş borcu olmaması, bu nedenlerle haklarında devam eden bir dava bulunmaması, borcu ve açılmış davası olmadığına dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihaleden önce alacağı belgeler,

4.4.2. Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz,

4.4.3. İsteklilerin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve SGK Müdürlüğünden alınmış olan mükellefiyet kayıt yazısı ve ihalenin yapıldığı tarihte vadesi geçmiş vergi ve SGK prim borcu olmadığına dair belgeler,

4.4.4. İstekli veya yetkili temsilcisi tarafından teklif mektubuna “ŞARTNAMEYİ VE İLAN METNİNİ OKUDUM; İHALEYE GİRMEK KONUSUNDA BU ŞARTLARI KABUL ETTİM.” ibaresi yazılıp imzalanacaktır.

İLAN OLUNUR

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Basın No: ILN01980904